Henkel VZ Prognose 2025 – Aktie im Fokus | Börse Aktuell

Henkel plant für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 14,5 und 15,5 Prozent liegen. Zusätzlich will der Konzern sein Wachstum durch gezielte Übernahmen beschleunigen. Bereits bekanntgegeben wurde die Akquisition von ATP Adhesive Systems in der Schweiz, weitere Zukäufe im laufenden Jahr sind geplant.

► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker: HEN3

✅ Drei Key Takeaways

Stabiler Ausblick bestätigt

Henkel erwartet im Jahresvergleich ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent bei einer bereinigten EBIT-Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent – ein solides Fundament für 2025.

Übernahmen als zentraler Wachstumstreiber

Die Akquisition von ATP Adhesive Systems sowie mögliche weitere Zukäufe unterstreichen die strategische Ausrichtung auf externes Wachstum und Margenstärkung.

Charttechnisch bullisches Szenario

Die Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 hält, bleiben höhere Kursziele bis in den Bereich des offenen Gaps realistisch.

Fundamentaldaten Henkel VZ (Börse Aktuell)

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 79,70 EUR Marktkapitalisierung 12,63 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 60,37 % KGV 2026* 15,33 4-Wochen-Performance +11,00 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2026* 2,74 % Branche Konsumgüter

* Prognose

Börse Aktuell – Parkettgeflüster zur Henkel VZ Aktie

Henkel erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 5,15 Mrd. EUR. Organisch wuchs der Umsatz auf Konzernebene um 1,4 Prozent, lag damit jedoch unter den Markterwartungen. Beide Geschäftsbereiche trugen zwar zum Wachstum bei, entwickelten sich jedoch schwächer als im Vorjahr.

Der Vorstand bestätigte dennoch den Ausblick für 2025. Demnach soll der Umsatz im Jahresvergleich um 1,0 bis 2,0 Prozent wachsen, während die bereinigte EBIT-Marge weiterhin in der Spanne von 14,5 bis 15,5 Prozent erwartet wird.

Übernahmen als Wachstumstreiber

Im Januar gab Henkel die Übernahme von ATP Adhesive Systems bekannt. Das Schweizer Unternehmen ist auf wasserbasierte Spezialklebebänder spezialisiert und soll 2025 mit rund 700 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 270 Mio. EUR erzielen. Henkel erwartet daraus einen signifikanten Wachstumsbeitrag sowie eine Stärkung der Marktposition.

Zusätzlich bestätigte der Konzern Gespräche über einen möglichen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V.. Ob es zu einer Übernahme kommt, ist derzeit offen und abhängig von den weiteren Verhandlungen sowie der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Chartcheck Tageschart – Henkel VZ Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart markierte die Henkel VZ Aktie im März 2025 ein Jahreshoch bei 88,40 EUR, welches direkt mit einem GAP down abverkauft wurde. Es folgte eine dynamische Abwärtsbewegung ohne nennenswerte Erholungen. Erst im April konnte ein Boden ausgebildet werden, ehe sich eine längere Seitwärtsphase etablierte.

Zuletzt setzte jedoch deutliches Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sich bis an die 80-EUR-Marke erholen und notiert nun über allen drei gleitenden Durchschnitten. Die SMA20 (73,67 EUR) fungierte dabei mehrfach als tragfähige Unterstützung.

Charttechnische Einschätzung Tageschart: bullisch

Mögliche Kursziele (Oberseite):

82,50 EUR

86,62 EUR (GAP aus März 2025)

Wichtige Unterstützungen:

SMA20: 73,67 EUR

SMA50: 71,31 EUR

SMA200: 70,35 EUR

Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.

Übergeordneter Ausblick – Henkel VZ Prognose (12–18 Monate)

Auf Basis unserer Analyse rechnen wir mit einer seitwärts- bis aufwärtsgerichteten Entwicklung.

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

YouTube Trading Videos

4h-Chart: Dynamik nimmt zu

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart gelang der Aktie zu Jahresbeginn der Ausbruch über die SMA200, begleitet von einem GAP up. Rückläufe an diese Linie wurden gekauft, die Aufwärtsdynamik nahm anschließend deutlich zu.

Aktuell notiert die Aktie klar über der SMA20 (76,97 EUR). Rücksetzer könnten sich an der SMA20 oder der SMA50 (73,94 EUR) stabilisieren.

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Kurzfristiger Ausblick (nächste 3 Monate):

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Widerstände und Unterstützungen – Henkel VZ Aktie

Widerstände:

79,21 | 79,94 | 83,52 | 86,62 (GAP) | 88,42

Unterstützungen:

77,33 | 76,97 | 75,22 (GAP) | 73,94 | 73,66 | 73,25 | 71,31 | 71,22 | 70,06 | 69,92 | 67,82

Fazit – Henkel VZ Prognose | Börse Aktuell

Die Henkel VZ Aktie präsentiert sich trotz leicht unter den Erwartungen liegender Quartalszahlen in einer stabilen Ausgangslage. Der bestätigte Ausblick mit einem moderaten organischen Wachstum im Jahresvergleich sowie einer robusten EBIT-Marge sorgt für Planungssicherheit. Strategisch setzt Henkel konsequent auf Übernahmen, um zusätzliche Wachstumsimpulse zu generieren und die Marktposition weiter auszubauen. Charttechnisch hat sich das Bild zuletzt deutlich aufgehellt. Solange die Aktie oberhalb der kurzfristig relevanten Unterstützungen notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der seitwärts- bis aufwärtsgerichteten Bewegung.

FAQ

Was ist die aktuelle Prognose für Henkel VZ?

Henkel erwartet für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 14,5 und 15,5 Prozent liegen.

Warum steht Henkel aktuell im Fokus der Börse?

Henkel steht aktuell im Fokus, weil das Unternehmen seinen Ausblick bestätigt hat und zusätzlich auf Wachstum durch Übernahmen setzt, darunter die Übernahme von ATP Adhesive Systems.

Wie hat sich die Henkel-Aktie zuletzt entwickelt?

Die Henkel VZ Aktie legte in den vergangenen vier Wochen um rund 11 Prozent zu und konnte sich wieder bis in den Bereich um 80 EUR erholen.

Wie ist die Chartanalyse zur Henkel-Aktie aktuell einzuschätzen?

Die Chartanalyse ist bullisch. Die Aktie notiert über wichtigen Durchschnittslinien und zeigt zunehmendes Kaufinteresse.

Welche Kursziele sind bei Henkel möglich?

Mögliche Kursziele liegen bei 82,50 EUR und mittelfristig bei 86,62 EUR (GAP aus März 2025), sofern die Aufwärtsbewegung intakt bleibt.

Welche Unterstützungen sind bei Henkel besonders wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 76,97 EUR (SMA20 im 4h-Chart) sowie im Bereich 73–74 EUR. Kritisch wird es, wenn der Kurs unter die SMA50 oder SMA200 fällt.

Welche Rolle spielen Übernahmen bei Henkel?

Übernahmen sollen das Wachstum zusätzlich beschleunigen. Besonders relevant ist die Übernahme von ATP in der Schweiz sowie mögliche Gespräche über Stahl Holdings B.V.

Ist Henkel eine defensive Aktie für unsichere Marktphasen?

Ja, Henkel gilt als defensiver Konsumgüterwert mit stabilen Fundamentaldaten, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite.

Wie hoch ist die Dividendenrendite bei Henkel?

Die prognostizierte Dividendenrendite für 2026 liegt bei rund 2,74 Prozent.

Was bedeutet das für Anleger in der aktuellen Börsenlage?

In der Börse aktuell bietet Henkel ein solides Chancen-Risiko-Profil, da der Konzern Stabilität mit moderatem Wachstum und positiven charttechnischen Signalen kombiniert.