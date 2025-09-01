KEY TAKEAWAYS Rücksetzer bis an die SMA20 wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Dow Jones es schafft, sich im Bereich dieser Durchschnittslinie zu erholen. Der mögliche Rücksetzer an diese Linie könnte auch dazu dienen noch einmal Luft zu holen, um an neue Hochs zu laufen. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Dow Jones Prognose KW 36/2025 – Börse aktuell Rückblick auf die Vorwoche (25.08.–29.08.2025) Der Dow Jones startete am Montag bei 45.707 Punkten. Gegenüber der Vorwoche lag er 631 Punkte höher, allerdings 6 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag. Die Woche begann schwächer, eine Stabilisierung gelang erst bei 45.180 Punkten. Von dort setzte eine deutliche Erholung ein, die das Allzeithoch fast erreichte. Ab Donnerstag gab der Index nach und beendete den Handel bei 45.610 Punkten – ein kleines Wochenminus. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Handelsrange war mit 619 Punkten kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt. KW Wochenhoch Wochentief Schluss Ergebnis Range 35/2025 45.799 45.180 45.610 -103 619 Chartanalyse & Börse aktuell Daily-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Dow Jones konsolidierte den Anstieg der Vorwoche. Die Tageskerzen blieben klein, der Index notiert knapp unter dem Allzeithoch und oberhalb der SMA20 (44.988 Punkte). Solange die SMA20 hält, besteht Potenzial für neue Hochs mit Zielen bei 46.025/40, 46.275/90 und 46.410/25 Punkten. Ein Rücksetzer an die SMA20 wäre unkritisch. Erst ein Fall unter die SMA50 (44.704 Punkte) würde das bullische Bild infrage stellen. Prognose Daily: bullisch 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart stabilisierte sich der Dow Jones an der SMA20 (45.614 Punkte). Erholungen blieben jedoch begrenzt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über das Allzeithoch eröffnet Chancen auf neue Hochs. Ein Fall unter die SMA20 würde die SMA50 (45.376 Punkte) ins Spiel bringen. Unterhalb dieser Zone droht eine Korrektur in Richtung der SMA200 (44.821 Punkte). Prognose 4h: bullisch / neutral Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 45.600 | 45.839 | 45.983 | 46.095 | 46.220 | 46.340 | 46.559

Unterstützungen: 45.536 | 45.376 | 45.295 | 45.146 | 45.052 | 44.988 | 44.704 | 44.389 | 44.040 Dow Jones Prognose – KW 36/2025 Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tendenz: seitwärts / abwärts Erwartete Wochenrange: Hoch: 45.800 – 46.012

Kurzfristig bleibt das Bild gemischt: Solange die SMA20 verteidigt wird, könnte der Index neue Hochs testen. Ein Bruch der SMA50 würde jedoch eine Abwärtsbewegung wahrscheinlicher machen. ✅ Fazit: Die Dow Jones Prognose für KW 36/2025 deutet auf eine seitwärts/abwärts gerichtete Tendenz hin. Trader sollten Widerstände bei 46.000 Punkten und Unterstützungen nahe 45.150 Punkten im Blick behalten. Wer die Börse aktuell verfolgt, sieht: Die Bullen müssen Stärke beweisen, sonst droht eine technische Korrektur.

