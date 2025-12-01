Dow Jones Prognose KW 49/2025 – Aktuelle Börsenausblicke & Analyse

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 49/ 2025 (01.12.2025 - 05.12.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 46.382 Punkten. Der Index notierte damit 840 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 98 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones formatierte das Wochentief gleich am ersten Tag der neuen Handelswoche. Das Tief am Montagnachmittag wurde direkt zurück gekauft. Es ging aber erst im Handel am Dienstagnachmittag mit Dynamik aufwärts. Den Bullen gelang es den Dow Jones bis Mittwochabend an und über die 47.000 Punkte zu schieben und auch darüber zu etablieren. Zum Wochenschluss hin konnte sich der Index über die 47.700 Punkte-Marke schieben. Der Dow Jones ging bei 47.722 Punkten aus dem Wochenhandel.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

✅ Drei Key Takeaways

🔑 Bullisches Gesamtbild für die KW 49/2025

Der Dow Jones hat sich klar über die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20 & SMA50) im Daily und sogar über die SMA200 im 4h-Chart geschoben. Das Chartbild bleibt eindeutig bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

🔑 Kurschancen bis zum Allzeithoch

Mit einem Wochenabschluss bei 47.722 Punkten und stabilen Aufwärtsimpulsen bestehen gute Aussichten auf weitere Zugewinne. Die nächsten relevanten Anlaufziele liegen zwischen 48.030–48.221 Punkten – darüber rückt das Allzeithoch wieder in Reichweite.

🔑 Entscheidende Marke bei 47.485 Punkten

Diese Zone trennt bullisches von bärischem Momentum.

Oberhalb: zahlreiche Long-Ziele bis 48.292 Punkte

Unterhalb: Rücksetzer möglich bis in den Bereich 46.750 Punkte

Die 47.485-Punkte-Marke wird damit zum zentralen Navigationspunkt für Trader in KW 49/2025.

Die Börse aktuell zeigte in der Vorwoche eine deutliche Erholung des Dow Jones. Der Index startete am Montag bei 46.382 Punkten und lag damit 98 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Das Wochentief wurde bereits am Montagnachmittag markiert, jedoch direkt zurückgekauft. Erst am Dienstagnachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein.

Bis Mittwochabend gelang es den Bullen, den Dow Jones über die Marke von 47.000 Punkten zu treiben und dort zu stabilisieren. Zum Ende der Woche stieg der Index weiter bis auf 47.722 Punkte, womit ein klarer Wochengewinn ausgewiesen wurde.

Dow Jones Entwicklung 2025 – Wochenstatistik

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Dow Jones mit Wochenhoch, -tief, -schluss, Wochenrange und Ergebnis:

Durchschnittliche Wochenrange 2025: 1.351 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 25 / 23

Die abgelaufene Woche lieferte eine Range im Bereich des Jahresdurchschnitts, während das Wochenhoch und Wochentief jeweils oberhalb der Vorwoche lagen. Insgesamt weist der Markt ein solides Momentum auf.

Dow Jones Prognose – Rückblick & Range-Abgleich

Nach Überschreiten der Marke von 47.098/100 Punkten wurde unser maximales Anlaufziel bei 47.115/17 Punkten erreicht und übertroffen. Auf der Unterseite wurde das Ziel bei 46.130/28 Punkten nur knapp verfehlt.

Wochenrange Abgleich KW 48:

Erwartetes Hoch: 47.717 – Ist: 47.775

Erwartetes Tief: 46.606 – Ist: 46.132

Damit lag die tatsächliche Schwankungsbreite etwas tiefer als Projektion, aber im erwartbaren Bereich.

Dow Jones Prognose – Ausblick auf die KW 49/2025

Wichtige Widerstände

47.495

47.574

47.768

47.948

48.129

48.272

48.441

Wichtige Unterstützungen

47.424

47.374

47.195

47.094 / 46

46.914

46.864

46.702

46.674

46.576

46.481

46.368

46.167

45.978

45.572

Chartanalyse – Daily & 4h: Börse aktuell technisch betrachtet

Daily-Chart: Bullische Tendenz dominiert

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones konnte sich in der Vorwoche klar über die SMA50 (46.864) und die SMA20 (47.094) schieben. Das Tageschart hat sich dadurch deutlich aufgehellt.

Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das bullische Szenario aktiv.

Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 48.030/55 Punkten und anschließend das Allzeithoch.

Rücksetzer-Supports Daily:

Stabilisierung an der SMA20

Darunter: SMA50

Unterhalb der SMA50 würde sich das Bild eintrüben

Übergeordnete Prognose (Daily): bullisch

4h-Chart: Erholung bestätigt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt die Börse aktuell ein bullisches Setup. Der Dow Jones hat sich über:

SMA20

SMA50

SMA200

geschoben und alle gleitenden Durchschnitte ohne größere Gegenwehr überwunden.

Solange die SMA20 hält, sind weitere Anstiege wahrscheinlich.

Ein signifikanter Bruch der SMA200 würde das Setup jedoch eintrüben.

Kurzfristige Prognose (4h): bullisch

Dow Jones Prognose – Wahrscheinlichkeiten des Setups

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Damit bleibt der Vorteil leicht auf der Long-Seite.

Trading-Setups für die KW 49/2025

Long-Setup (oberhalb 47.485 Punkten)

Über 47.485 Punkten könnten folgende Ziele erreicht werden:

47.503/05 → 47.568/70 → 47.589/91 → 47.607/09 → 47.624/26 →

47.644/46 → 47.662/64 → 47.685/87 → 47.733/35 → 47.755/57 →

47.776/78 → 47.795/97 → 47.811/13 → 47.830/32 → 47.856/58

Oberhalb dessen folgen die nächsten potenziellen Ziele bis in den Bereich 48.292/94 Punkte.

Short-Setup (unter 47.485 Punkten)

Unterhalb dieser Marke liegen die nächsten Ziele bei:

47.463/61 → 47.440/38 → 47.421/19 → 47.395/93 → 47.355/53 →

47.310/08 → 47.288/86 → 47.265/63 → 47.219/17 → 47.195/93 →

47.155/53 → 47.115/13 → 47.090/88

Darunter eröffnen sich weitere Ziele bis 46.750/48 Punkten.

Erwartete Wochenrange KW 49/2025

Erwartetes Hoch: 47.949 – 48.221

Erwartetes Tief: 47.026 – 46.814

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

Die Börse aktuell bleibt damit freundlich, solange die kurzfristigen Supports verteidigt werden.

FAQ: Dow Jones Prognose & Börse aktuell

1. Wie lautet die Dow Jones Prognose für die KW 49/2025?

Die Dow Jones Prognose für KW 49/2025 signalisiert ein überwiegend bullisches Szenario. Solange der Index über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 48.200 Punkte und darüber bis zum Allzeithoch.

2. Welche Marken sind für die aktuelle Dow Jones Analyse wichtig?

Die zentrale Unterstützung liegt bei 47.485 Punkten. Oberhalb dieser Marke bleiben Long-Szenarien bevorzugt. Wichtige Widerstände liegen zwischen 47.768 und 48.221 Punkten, während mögliche Rücksetzer bis 46.814 Punkte reichen können.

3. Wie steht die Börse aktuell beim Dow Jones technisch da?

Technisch zeigt die Börse aktuell ein bullisches Gesamtbild: Der Dow Jones notiert über SMA20, SMA50 und SMA200. Damit bleibt der Trend stabil aufwärtsgerichtet, sofern die SMA20 verteidigt wird.

4. Welche Trading-Szenarien sind für die kommende Woche relevant?

Long-Szenario: Über 47.485 Punkten sind Ziele bis 48.292 Punkten möglich.

Short-Szenario: Unter 47.485 Punkten können Abgaben bis 46.750 Punkten folgen.

5. Welche Wochenrange wird für KW 49/2025 erwartet?

Die erwartete Wochenrange für die Dow Jones Prognose liegt zwischen 47.026–48.221 Punkten, bei einer insgesamt seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Tendenz.