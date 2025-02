Wocheneinschätzung zum Dow Jones für die KW 06/ 2025 (03.02.2025 - 07.02.2025)

Rückblick: (27.01.2025 - 31.01.2025)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 44.245 Punkten. Der Index notierte damit 528 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 356 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Das Wochentief wurde direkt zu Wochenbeginn formatiert. Der Index konnte sich rasch stabilisieren, es dauerte aber etwas, bis sich der Dow Jones erholen konnte. Bis zum Abend ist der Index wieder über die 44.700 Punkte-Marke gelaufen und konnte sich hier auch festsetzen. Im weiteren Handelsverlauf ging es ab Dienstag übergeordnet einer Box seitwärts weiter. Es ging im Handelsverlauf bis Freitag immer mal wieder über die 45.000 Punkte-Marke, die Bullen hatten aber nicht die Kraft, den Index auch über dieser Marke verbindlich festzusetzen. Es wurde in den letzten Handelswoche zwar ein neues Allzeithoch formatiert, das aber im Rahmen der Schwäche am Freitagabend abverkauft wurde. Der Index ging bei 44.688 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn gab der Index deutlich nach.

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

44.070

44.235

44.400

44.532/42/66/70

44.675

44.704

44.851/69/94

45.161

45.256

45.411

Dow Jones Unterstützung

43.942/11

43.809

43.603

43.301

42.837

42.648

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones konnte seine Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortsetzen. Drei der fünf Tageskerzen der letzten Handelswochen wären grün. Am Freitagabend hat es noch so ausgesehen, dass der Index mit einem Tagesgewinn aus dem Handel geht, daraus wurde aber im Zuge der Schwäche in den letzten Handelsstunden nichts. Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen weiter und dynamisch nach.

Trotz des Rücksetzers am Freitagabend und zu Wochenbeginn kann das Tageschart nach wie vor bullisch interpretiert werden. Übergeordnet hat sich unsere Einschätzung und Interpretation nicht geändert. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA50 (aktuell bei 43.911 Punkten) notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung des Allzeithochs gehen, das Ende der letzten Handelswoche formatiert wurde. Es ist im Tageschart erkennbar, dass der Dow Jones im November im Bereich der 45.150/80 Punkte Probleme hatte weiterzukommen. Auch am Freitag ging es nicht wesentlich über dieses Level. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut herauslesen. Sollten es die Bullen nicht schaffen, den Dow Jones mit Dynamik an das Allzeithoch zu führen, so könnte die Bewegung in diesem Bereich erneut auslaufen. Gelingt es das Level mit Dynamik und mit Momentum anzulaufen, so ist denkbar, dass es direkt weiter aufwärts in Richtung der 45.420/450 Punkte bzw. der 45.700/750 Punkte gehen könnte.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA50 zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt diese Erholung aber nicht, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an die SMA20 (aktuell bei 43.850 Punkten) bzw. an das 23,6 % Retracement gehen. Sollte die SMA20 im Rahmen von Schwäche angelaufen werden, so sollte es spätestens im Dunstkreis dieser Linie zu einem Richtungswechsel kommen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten. Wird dieser Support per Tagesschluss aufgegeben, bzw. etabliert sich der Dow Jones auch unter den 23,6 % Retracement, so würde sich das Chartbild verbindlich eintrüben, verbunden mit dem Risiko, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der 42.650/30 Punkte, bzw. der 42.200 Punkte ausdehnen könnte.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones über die SMA200 (aktuell bei 43.570 Punkten) schieben und nach einer Konsolidierung auch etablieren konnte. Es ging in den letzten Handelstagen sukzessive aufwärts. Im Zuge von Schwäche wurde die SMA20 (aktuell bei 44.869 Punkten) zwar aufgegeben, konnte aber mehr oder weniger direkt wieder überwunden werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf aufwärts, wobei sich der Index in den letzten Handelstagen immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen konnte. Die SMA20 wurde am Freitag im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers aufgegeben, der Dow Jones konnte sich erst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 44.704 Punkten) stabilisieren. Dieser Support wurde aber auch im Rahmen des Frühhandels aufgegeben.

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen, den Dow Jones möglichst zügig wieder an und idealerweise direkt über die SMA50 zu schieben und zu etablieren. Sollte dies gelingen, so hat der Index die Chance auch die SMA20 zu erreichen. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Dow Jones in den kommenden Handelstagen die Kraft hat, sich an diese beiden Durchschnittslinien zu schieben. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es den Bullen gelungen ist, den Dow Jones wieder über der SMA20 festzusetzen.

Können diese Kursmuster aber nicht abgebildet werden, so besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnte die SMA200 sein. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte der Dow Jones spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange besteht die Chance, dass es weiter aufwärts in Richtung des Allzeithochs, bzw. der 45.420/450 Punkte bzw. der 45.700/750 gehen könnte. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen, um die bullische Interpretation des Tagescharts nicht in Frage zu stellen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Dow Jones: Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 44.032 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 44.045/47, bei 44.067/69, bei 44.095/97, bei 44.118/20, bei 45.136/38, bei 44.159/61, bei 44.180/82, bei 44.202/04, bei 44.228/30, bei 44.251/53, bei 44.265/67, bei 44.284/86, bei 44.301/03, bei 44.325/27 und dann bei 44.341/43 Punkten anlaufen. Über der 44.341/43 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 44.359/61, bei 44.382/84, bei 44.405/07, bei 44.429/31, bei 44.455/57, bei 44.471/73, bei 44.495/97, bei 44.519/21, bei 44.545/47, bei 44.564/66, bei 44.580/82, bei 44.605/07, bei 44.627/29, bei 44.648/50, bei 44.669/71, bei 44.692/94, bei 44.714/16, bei 44.735/37, bei 44.753/55, bei 44.771/73, bei 44.790/92, bei 44.817/19 bzw. bei 44.842/44 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 44.032 Punkte-Marke halten, so könnte es abwärts unsere nächsten Anlaufziele bei 44.020/18, bei 44.005/03, bei 43.987/85, bei 43.968/66, bei 43.945/43, bei 43.927/25, bei 43.907/05, bei 43.884/82, bei 43.868/66, bei 43.849/47, bei 43.831/29, bei 43.915/13, bei 43.895/93 und dann bei 43.878/76 Punkten gehen. Unter der 43.878/76 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 43.859/57, bei 43.840/38, bei 43.819/17, bei 43.799/97, bei 43.783/81, bei 43.759/57, bei 43.740/38, bei 43.719/17, bei 43.705/03, bei 432.685/83, bei 43.669/67, bei 43.655/53 bzw. bei 43.638/36 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 06 / 2025: seitwärts / abwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

