Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 03.03.25 🔴 Gegenbewegung nach Abschlägen in der Vorwoche

R√ľckblick: (24.02.2025 - 28.02.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 43.705 Punkten. Der Index notierte damit 965 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 211 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag konnte sich der Dow Jones zun√§chst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Es ging √ľbergeordnet bis Mittwochnachmittag in einer gr√∂√üeren Box seitw√§rts. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden abverkauft, R√ľcksetzer rasch zur√ľckgekauft. Es ging am Mittwochabend vergleichsweise dynamisch aufw√§rts, allerdings wurde diese Bewegung nachfolgend gleich wieder abverkauft. Am Freitag, zum Wochenschluss konnte der Dow Jones zun√§chst moderat zulegen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Erst in den letzten beiden Handelsstunden stellte sich Kaufinteresse ein; der Index konnte sich dynamisch aufw√§rts bis fast an die 43.900 Punkte-Marke schieben. Der Dow Jones ging im Bereich seines Wochentiefs, bei 43.885 Punkten, aus dem Wochenhandel. Zu Wochenbeginn konnte der Dow Jones das Level halten. ¬†¬†¬†

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones hat sich nach dem deutlichen R√ľcksetzer in den letzten Handelstagen stabilisieren, aber (noch) nicht wesentlich erholen k√∂nnen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index mehrmals an die¬†SMA50 (aktuell bei 43.907 Punkten) gelaufen ist, es aber bisher nicht geschafft hat, sich auch √ľber dieser Linie festzusetzen. Aus dem Tageschart kann die Relevanz der SMA50 sehr gut herausgelesen werden.¬†

Die Bullen sollten es nicht zulassen, dass die Bem√ľhungen √ľber die SMA50 zu kommen, zu oft scheitern. Sollte es gelingen per Tagesschluss √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen, so w√§re es unserer Meinung nach zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 44.292 Punkten) geht. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Linie zuletzt ein guter Support gewesen ist, denkbar, dass es jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnte. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich der Dow Jones verbindlich √ľber der SMA20 etabliert hat. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Index es schafft diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen abzubilden.

Scheitern die Bullen mit der √úberwindung der¬†SMA50, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass die B√§ren den Index weiter in Richtung S√ľden dr√ľcken k√∂nnten. Ein denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnte das 38,2 % Retracement, bzw. die¬†SMA200 (aktuell bei 42.139 Punkten) sein. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.¬†

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 43.595 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 43.852 Punkten) entlanggelaufen ist. Es ging zun√§chst nicht wesentlich unter diese beiden Durchschnittslinien, aber auch nicht wesentlich dar√ľber. Im Zuge eines R√ľcksetzers wurden diese beiden Linien aufgegeben. Es ist gut erkennbar, dass es zun√§chst an die SMA200 (aktuell bei 44.297 Punkten) ging, diese Linie aber auch nicht den notwendigen Support geboten hat. Nach einer weiteren Schw√§chephase konnte sich der Dow Jones in den letzten Handelstagen stabilisieren.

Die Erholungsbewegungen der letzten Handelstage gingen an und √ľber die¬†SMA20, der Dow Jones hat es aber nicht geschafft, sich √ľber dieser Linie festzusetzen. Es stellten sich im Handelsverlauf immer wieder R√ľcksetzer ein. Am Freitag im sp√§ten Handel ging es mit einer dynamischen Bewegung √ľber die SMA20 bis direkt an die SMA50. Das Chartbild w√ľrde sich aufhellen, wenn es der Dow Jones es schafft, sich √ľber die SMA50 zu schieben und verbindlich zu etablieren. Gelingt dies, so w√§re es wichtig, dass es direkt weiter aufw√§rts an und √ľber die SMA200 geht. Erst wenn sich der Index wieder verbindlich √ľber der¬†SMA200 festgesetzt hat, w√ľrde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen.

Wird die Bewegung von Freitagabend aber wieder abverkauft, so k√∂nnte sich der Dow Jones an der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es wieder unter die SMA20 geht. Dann w√§re die Aufw√§rtsbewegung am Freitag als ein klassischer Fehlausbruch zu interpretieren.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss √ľber die SMA50 schieben und etablieren. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann, wenn sich der Index verbindlich √ľber der¬†SMA20 festgesetzt hat. Etabliert sich der Dow Jones aber per Tagesschluss wieder unter der SMA50, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 43.944 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.978/80, bei 43.998/44.000,¬†bei 44.018/20, bei 44.037/39, bei 44.055/57, bei 44.071/73, bei 44.092/94, bei 44.115/17 und dann bei 44.131/33, Punkten erreichen. √úber der 44.131/33 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.158/60, bei 44.182/84, bei 44.202/04, bei 44.225/27, bei 44.249/51, bei 44.276/78, bei 44.295/97, bei 44.313/15, bei 44.327/29, bei 44.350/52, bei 44.375/77, bei 44.391/93, bei 44.414/16, bei 44.435/37, bei 44.453/55, bei 44.472/74, bei 44.493/95 bei 44.514/16 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 43.944 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.925/23, bei 43.904/02, bei 43.887/85, bei 43.868/66, bei 43.851/49, bei 43.837/35, bei 43.818/16, bei 43.799/97, bei 43.776/74, bei 43.757/55, bei 43.738/36, bei 43.721/19, bei 43.704/02 und dann bei 43.688/86 Punkten gehen. Unter der 43.688/68 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.670/68, bei 43.649/47, bei 43.628/26, bei 43.608/06, bei 43.590/88, bei 43.572/70, bei 43.555/53, bei 43.532/30, bei 43.510/08, bei 43.490/88, bei 43.475/73, bei 43.452/50, bei 43.435/33, bei 43.416/14 bzw. bei 43.393/91 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 09 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

