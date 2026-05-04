Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 19 2026 - Ausblick, Marken und Chartanalyse

Im aktuellen Börse Aktuell Update zeigt sich der Dow Jones zum Wochenstart bei 49.145 Punkten nahezu unverändert zur Vorwoche. Nach einer längeren Seitwärtsphase konnte der Index im Verlauf der Woche dynamisch nach oben ausbrechen.

Ein Rücksetzer bis in den Bereich von 48.500 Punkten wurde von den Bullen erfolgreich gekauft, woraufhin eine starke Aufwärtsbewegung folgte. Das Wochenhoch wurde oberhalb der psychologisch wichtigen 50.000 Punkte-Marke erreicht, jedoch zum Wochenausklang wieder abverkauft. Der Dow Jones schloss die Woche bei 49.534 Punkten.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Die Wochenrange lag mit rund 1.534 Punkten im Bereich des Jahresdurchschnitts, was auf weiterhin erhöhte Volatilität im Marktumfeld hindeutet.

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Bullisches Grundbild intakt: Der Dow Jones bleibt über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabil - solange die SMA20 hält, sind neue Hochs möglich.

Der Dow Jones bleibt über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabil - solange die SMA20 hält, sind neue Hochs möglich. Schlüsselmarke bei 49.542 Punkten: Oberhalb davon überwiegt laut Dow Jones Prognose das Aufwärtsszenario, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.

Oberhalb davon überwiegt laut Dow Jones Prognose das Aufwärtsszenario, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer. Volatilität bleibt erhöht: Die Wochenrange liegt im Durchschnitt - schnelle Bewegungen in beide Richtungen sind im aktuellen Börse Aktuell Umfeld weiterhin wahrscheinlich.

Dow Jones Prognose: Wichtige Marken für die neue Woche

Widerstände

49.646 - 49.691

49.783

49.895

50.005

50.211

50.537

50.692

Unterstützungen

49.508

49.337 - 49.301

49.257

49.097

48.857 - 48.853

48.689

48.561

48.469

48.344

48.049

47.956

47.843

Diese Marken sind im aktuellen Börse Aktuell Umfeld entscheidend für die kurzfristige Entwicklung im Dow Jones.

Chartanalyse: Bullisches Gesamtbild bleibt intakt

Tageschart (Daily)

Der Dow Jones konnte sich klar über die SMA50 schieben und stabilisiert sich aktuell oberhalb der SMA20. Rücksetzer wurden zuletzt exakt im Bereich dieser kurzfristigen Durchschnittslinie aufgefangen.

Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Mögliche Kursziele auf der Oberseite sind:

Allzeithoch

50.835 - 50.855 Punkte

51.110 - 51.125 Punkte

Ein Bruch unter die SMA20 würde hingegen eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 wahrscheinlich machen.

Einordnung: bullisch

YouTube Trading Videos

4-Stunden-Chart (4h)

Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein stabiles Bild. Nach einem Rücksetzer unter SMA20 und SMA50 konnte der Dow Jones diese Marken zurückerobern.

Solange der Index über diesen beiden Durchschnittslinien notiert, bleibt die kurzfristige Struktur positiv. Ein erneuter Bruch nach unten könnte jedoch eine Bewegung in Richtung 47.500 Punkte auslösen.

Einordnung: bullisch

Dow Jones Prognose: Szenarien für KW 19/2026

Bullisches Szenario (60 % Wahrscheinlichkeit)

Kann sich der Dow Jones über 49.542 Punkten stabilisieren, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich.

Mögliche Ziele:

49.682 - 49.684

49.789 - 49.791

49.911 - 49.913

49.936 - 49.938

50.010 - 50.012

50.077 - 50.079

50.146 - 50.148

50.193 - 50.195

Ein erneuter Test der 50.000 Punkte-Marke sowie des Allzeithochs bleibt im Rahmen dieses Börse Aktuell Szenarios realistisch.

Bärisches Szenario (40 % Wahrscheinlichkeit)

Kann der Index die Marke von 49.542 Punkten nicht halten, könnten sich Rücksetzer ausweiten.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

49.499 - 49.497

49.449 - 49.447

49.380 - 49.378

49.315 - 49.313

49.248 - 49.246

49.178 - 49.176

Darunter:

49.104 - 49.102

49.048 - 49.046

48.983 - 48.981

48.920 - 48.918

48.821 - 48.819

Börse Aktuell Fazit und Ausblick

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt insgesamt konstruktiv. Das übergeordnete Bild ist weiterhin bullisch, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.

Kurzfristig ist eine Bewegung in Richtung Allzeithoch möglich, jedoch bleibt das Risiko von Rücksetzern im Bereich der gleitenden Durchschnitte bestehen.

Erwartete Tendenz: seitwärts bis aufwärts

Erwartete Wochenrange:

Hoch: 49.911 - 50.148

Tief: 48.918 - 49.069

Diese Einschätzung bietet eine fundierte Orientierung für Trader und Investoren im aktuellen Börse Aktuell Umfeld.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose ist leicht bullisch mit einer erwarteten Tendenz seitwärts bis aufwärts. Solange wichtige Unterstützungen halten, bleibt ein Anlauf auf das Allzeithoch möglich.

Welche Marke ist aktuell entscheidend im Dow Jones?

Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 49.542 Punkten. Oberhalb davon überwiegt das bullische Szenario, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.

Welche Widerstände sind im Dow Jones aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 50.005 Punkten sowie darüber bei 50.211 und 50.537 Punkten. Diese Marken sind entscheidend für weitere Kursanstiege.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Dow Jones?

Relevante Unterstützungen befinden sich bei 49.508 Punkten sowie im Bereich um 49.337 bis 49.301 Punkte. Darunter rücken 48.857 Punkte in den Fokus.

Ist der Dow Jones aktuell bullisch oder bärisch?

Im aktuellen Börse Aktuell Umfeld ist der Dow Jones sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bullisch, solange die gleitenden Durchschnitte gehalten werden.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei etwa 60 %, während das bärische Szenario mit rund 40 % bewertet wird.

Wie hoch ist die erwartete Wochenrange im Dow Jones?

Die erwartete Wochenrange liegt zwischen etwa 48.918 und 50.148 Punkten.

Was könnte den Dow Jones unter Druck bringen?

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 und SMA50 im Chart könnte weitere Abwärtsbewegungen auslösen und das Chartbild eintrüben.

Warum ist die 50.000 Punkte Marke so wichtig?

Die 50.000 Punkte Marke ist eine psychologisch wichtige Schwelle. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Kaufinteresse auslösen.

Was bedeutet Börse Aktuell für Trader?

Börse Aktuell beschreibt die kurzfristige Marktlage. Für Trader bedeutet dies, sich an wichtigen Marken und Trends zu orientieren, um Chancen im Markt zu identifizieren.