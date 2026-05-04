Amazon Q1-Zahlen: AWS-Wachstum von 28 % und KI-Offensive beflügeln die Amazon Aktie

Der E-Commerce-Gigant Amazon hat am Mittwoch beeindruckende Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten in fast allen Bereichen übertroffen haben. Insbesondere das starke Cloud-Wachstum und florierende Werbeeinnahmen sorgen dafür, dass die Amazon Aktie nachbörslich um mehr als 4 % zulegen konnte. Für Anleger, die in einem dynamischen Marktumfeld Technologie-Aktien kaufen möchten, liefert der Bericht starke Argumente für die künftige Entwicklung des Unternehmens.

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Gewinnsprung & Umsatzrekord : Amazon erzielte einen Gewinn pro Aktie von 2,78 $, was deutlich über der Erwartung von 1,64 $lag, bei einem Gesamtumsatz von 181,52 Mrd.$.

Cloud-Turbo AWS : Das Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) wuchs mit 28 % so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr und erreichte einen Umsatz von 37,59 Mrd. $.

KI-Offensive & Satelliten-Deal: Trotz sinkendem freien Cashflow investiert Amazon 2026 bis zu 200 Mrd. $ in KI-Infrastruktur und baut mit dem Internet-Dienst „Leo“ sowie der Globalstar-Übernahme neue Geschäftsfelder aus.

☁️ Amazon Web Services: Der Motor hinter der Amazon Aktie

Das Cloud-Geschäft bleibt der wichtigste Gewinntreiber. AWS konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 28 % steigern und übertraf damit die Prognosen der Wall Street, die lediglich mit 26 % Wachstum gerechnet hatte. CEO Andy Jassy sieht das Unternehmen durch KI-bezogene Partnerschaften mit OpenAI und Meta sowie durch das hauseigene Chip-Geschäft hervorragend positioniert, um eine Führungsrolle im KI-Boom einzunehmen.

🛰️ Neue Horizonte: Leo-Satelliten und Globalstar-Übernahme

Amazon diversifiziert sein Portfolio weiter, was für Investoren, die zukunftsträchtige Aktien kaufen, besonders relevant ist. Der Internet-aus-dem-Weltraum-Dienst „Leo“ soll im dritten Quartal 2026 den Betrieb aufnehmen. Um dies zu unterstützen, plant Amazon die 11,57 Mrd. $ teure Übernahme von Globalstar, was nicht nur wertvolle Frequenzen sichert, sondern auch die Beziehung zu Apple stärkt.

📢 Werbegeschäft und Prime Day: Umsatztreiber im Einzelhandel 🛒

Auch das Kerngeschäft floriert: Die Werbeeinnahmen stiegen um 24 % auf 17,24 Mrd. Um die Dynamik im E-Commerce beizubehalten, gab Amazon bekannt, dass der diesjährige Prime Day bereits im Juni stattfinden wird – einen Monat früher als üblich. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen zudem Umsätze zwischen 194 und 199 Mrd., was über den bisherigen Marktschätzungen liegt.

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🏁 Fazit: Ein starkes Signal für Anleger

Amazon hat eindrucksvoll bewiesen, dass es die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und Infrastruktur in reales Wachstum ummünzen kann. Während der freie Cashflow aufgrund der massiven Ausgaben kurzfristig belastet ist, untermauern die Rekordwerte bei AWS und in der Werbung die Stärke des Geschäftsmodells. Für Marktteilnehmer, die die Amazon Aktie im Blick haben, bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht mit enormem Expansionsdrang in neue Technologien.

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Amazon Aktie

Frage: Wie fielen die Quartalszahlen der Amazon Aktie aus?

Antwort: Amazon schlug die Erwartungen mit einem Gewinn von 2,78 $pro Aktie und einem Umsatz von 181,52 Mrd.$. Besonders das Cloud-Wachstum bei AWS war mit 28 % stärker als von Analysten vorhergesagt.

Frage: Wann findet der Amazon Prime Day 2026 statt?

Antwort: Amazon hat angekündigt, dass die Prime-Day-Rabattaktion in diesem Jahr bereits im Juni stattfinden wird, was einen Monat früher als in den Vorjahren ist.

Frage: Warum investiert Amazon so stark in KI und Satelliten?

Antwort: Amazon plant für 2026 Investitionsausgaben von 200 Mrd. $, um die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu decken und den Satelliten-Internetdienst „Leo“ mit geplanten 7.700 Satelliten aufzubauen.