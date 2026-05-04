Krypto Aktuell: Bitcoin vor Ausbruch über 80.000 USD - Bitcoin Prognose zeigt steigendes Aufwärtspotenzial

- 80.000 USD als Schlüsselmarke
- Gewinnmitnahmen bremsen kurzfristig
- Bitcoin Prognose vorsichtig positiv
- 80.000 USD als Schlüsselmarke
- Gewinnmitnahmen bremsen kurzfristig
- Bitcoin Prognose vorsichtig positiv
Vor dem Hintergrund anhaltender Stärke an den globalen Aktienmärkten konnte Bitcoin heute über die Marke von 79.000 USD steigen und versucht nun, einen nachhaltigen Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 80.000 USD zu etablieren. Diese Zone ist nicht nur psychologisch relevant, sondern wird zusätzlich durch den On-Chain True Market Mean sowie die Positionierung institutioneller Marktteilnehmer gestützt.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Die Kapitalzuflüsse haben sich zuletzt verbessert, insbesondere durch institutionelle Nachfrage und ETF-Käufe. Dennoch bleibt der Markt durch fortlaufende Distribution geprägt, da die Spot-Nachfrage weiterhin relativ schwach ist.
Bitcoin Prognose: Erholung stärker, aber noch nicht bestätigt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die aktuelle Erholungsphase nach dem Rückgang sowohl zeitlich länger als auch prozentual stärker ausfällt als die vorherige Bewegung. Dennoch liefert dies noch kein klares Signal für eine Rückkehr in einen stabilen Aufwärtstrend.
Die Zone zwischen 82.000 und 83.000 USD - in der auch die 200 EMA verläuft - stellt einen entscheidenden Widerstandsbereich dar, falls Bitcoin die 80.000 USD nachhaltig überschreiten kann. Aktuell wirkt die Erholung weiterhin fragil, obwohl der 14-Tage-RSI über 65 gestiegen ist.
Quelle: Glassnode
Gewinnmitnahmen bremsen Dynamik
On-Chain-Daten bestätigen eine Abschwächung der Aufwärtsdynamik im Bereich der kurzfristigen Halterkostenbasis. Mit Annäherung an die 80.000 USD Marke haben kurzfristige Investoren verstärkt Gewinne realisiert.
Der 24-Stunden-Durchschnitt der realisierten Gewinne kurzfristiger Halter stieg auf rund 4 Millionen USD pro Stunde - etwa viermal so hoch wie der Durchschnitt seit Mitte April. Diese Marktteilnehmer nutzten die Rally gezielt zum Verkauf, während die Nachfrage nicht ausreichte, um diese Angebotswelle vollständig zu absorbieren.
Quelle: Glassnode
Optionsmarkt signalisiert vorsichtige Marktstruktur
Nach einem Rückgang der impliziten Volatilität zeigt der 25 Delta Skew, wie sich die Nachfrage nach Absicherungen im April verändert hat. Insgesamt ist eine sinkende Prämie für Put-Optionen zu beobachten, was auf eine geringere Nachfrage nach Absicherung nach unten hindeutet.
Der 1-Monats-Skew fiel von etwa 18% auf 12%. Kurzfristig zeigte sich der Markt jedoch reaktiver: Der 1-Wochen-Skew bewegte sich mehrfach in Richtung neutraler Bereiche zwischen 2% und 4%, was auf taktische Positionierungen hinweist.
Zuletzt ist jedoch wieder eine steigende Nachfrage nach Put-Optionen erkennbar, da sich Bitcoin erneut der 80.000 USD Marke nähert. Dies hat den Skew über verschiedene Laufzeiten hinweg zurück in den Bereich von 11 - 12% gebracht.
Quelle: Glassnode
Bitcoin Prognose: Entscheidender Bereich bei 80.000 USD
Mit sinkender Volatilität und einem moderateren Skew richtet sich der Fokus zunehmend auf die Marktpositionierung. Die Marke von 80.000 USD fungiert dabei als zentraler Dreh- und Angelpunkt.
Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Optionen mit einem Strike bei 80.000 USD deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer verstärkt auf steigende Kurse setzen, anstatt eine erneute Ablehnung an diesem Widerstand zu erwarten.
Wichtige Gamma-Zonen liegen bei 76.000 USD auf der Unterseite und 82.000 USD auf der Oberseite. In diesen Bereichen können Absicherungsströme Kursbewegungen zusätzlich verstärken, insbesondere bei geringer Liquidität.
Ein Ausbruch über die 80.000 USD könnte den Kurs schnell in Richtung 82.000 USD treiben. Dort könnte sogenanntes Short-Gamma dazu führen, dass Händler gezwungen sind, in steigende Kurse hinein zu kaufen, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigen würde.
Fazit: Krypto Aktuell bleibt entscheidend geprägt von 80K-Marke
Die aktuelle Marktstruktur zeigt eine vorsichtige, aber zunehmend konstruktive Entwicklung. Während kurzfristige Gewinnmitnahmen die Dynamik bremsen, deutet die Positionierung im Optionsmarkt auf steigendes Aufwärtspotenzial hin.
Die Bitcoin Prognose bleibt damit stark abhängig von einem nachhaltigen Ausbruch über die 80.000 USD Marke. Sollte dieser gelingen, könnte sich die Aufwärtsbewegung deutlich beschleunigen.
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