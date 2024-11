Wocheneinschätzung zum Dow Jones für die KW 45 / 2024 (04.11.2024 - 08.11.2024)

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones 🔴 Index Handelsideen 🔴 Dow Jones Prognose & Ausblick

Rückblick: (28.10.2024 - 01.11.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 42.480 Punkten. Der Index notierte damit 1.050 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 165 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones lief übergeordnet bis zur Wochenmitte der letzten Handelswoche in einer Box seitwärts. Es stellte sich zwar am Mittwoch eine kleiner Erholungsbewegung ein, diese hatte aber keine Substanz und wurde nachfolgend gleich wieder abverkauft. Die Schwäche hat sich bis Donnerstagabend fortgesetzt. Erst im Bereich der 41.900 Punkte gelang eine Stabilisierung aber erst am Freitag im Handelsverlauf eine Erholung zurück über die 42.000 Punkte-Marke, über dies sich der Index auch etabliert hat. Der Dow Jones ging bei 42.200 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels gaben die Notierungen zunächst etwas nach, der Index konnte sich im Rahmen des Frühhandels wieder etwas erholen, notiert aber aktuell unter dem Wochenschluss der Vorwoche.

Das Wochenhoch wurde unter dem Niveau der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls unter der Marke der Woche zuvor festgestellt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein kleiner Verlust ausgewiesen, der 17. in diesem Handelsjahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche. Sie lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.



Wir haben mit dem Überschreiten der 42.679/81 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 42.697/99 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup auf der Oberseite hat damit fast perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.880/78 Punkte-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 41.865/63 Punkten.

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

42.171/84/86

42.211/96

42.443

42.503

42.625/33/82

42.769

43.033

43.293

43.494

43.652

43.721

43.899

Dow Jones Unterstützung

42.113

42.034

41.865

41.790

41.674

41.525

41.398

41.146

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones hat zu Wochenbeginn zunächst versucht, eine kleinere Erholung abzubilden, der Versuch wieder aufwärtszulaufen, scheiterte. Es ging drei aufeinander folgende Handelstage abwärts. Erst zum Wochenschluss der letzten Handelswoche konnte sich der Index moderat erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index im Zuge der Abwärtsbewegung an und unter die SMA20 (aktuell bei 42.769 Punkten) gelaufen ist. Es ist den Bullen jedoch zunächst gelungen, im Dunstkreis der SMA20 eine Stabilisierung abzubilden, die folgende Erholungsbewegung hatte einen überschaubaren Charakter. Zum Wochenschluss ging es zurück an die SMA50 (aktuell bei 42.184 Punkten).

Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen, den Dow Jones wieder über die SMA50 zu schieben und vor allem nachfolgend festzusetzen. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen an die SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so könnte die Bewegung im Dunstkreis dieser Linie auslaufen. Wird die SMA20 aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt über diese Linie gehen. Sollten es die Bullen dann auch schaffen, den Dow Jones über dieser Linie festzusetzen, so könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die in Richtung des ATH gehen könnten.

Misslingt der Move aber über die SMA50 und setzen sich die Bären durch, so könnten diese den Dow Jones noch weiter in Richtung Süden drücken. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde dies mit einer weiteren Eintrübung des Tageschart einhergehen. Übergeordnet könnte es dann in Richtung der SMA200 (aktuell bei 40.084 Punkten) gehen. Diese Linie wurde vor gut einem Jahr das letzte Mal angelaufen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Index ist vor zwei Handelswochen zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 42.211 Punkten) gefallen und hat nachfolgend auch die SMA50 (aktuell bei 43.443 Punkten) aufgegeben. Es ging weiter abwärts bis an die SMA200 (aktuell bei 42.633 Punkten), die zunächst einen Support geboten hat. Aber auch diese Linie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Der Dow Jones hat sich erst zum Wochenschluss der letzten Handelswoche wieder an und über die SMA20 schieben können, wurde hier aber erneut abgewiesen.

Damit hat sich das 4h Chart bärisch eingetrübt. Der Dow Jones muss sich zunächst wieder an und über die SMA20 schieben und vor allem nachfolgend auch festsetzen. Damit würde sich das Chartbild etwas aufhellen, wäre aber noch nicht bullisch zu interpretieren. Der Index muss sich anschließen auch über die SMA50 und vor allem auch über die SMA200 schieben. Sollte es bis an die SMA200 gehen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Die Relevanz der SMA200 lässt sich auch dem Chart gut herauslesen.

Sollte die Erholungsbewegung aber an der SMA20 ihr erneutes Ende finden, so könnten sich bereits hier wieder Rücksetzer einstellen, die deutlich unter das Wochentief der Vorwoche gehen könnten. Darunter könnte der Index die 41.500 Punkte bzw. die 40.680 Punkte anlaufen.

Die letzten Erholungsversuche sind an der SMA20 gescheitert, was gut erkennbar ist.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: Das Tageschart hat sich eingetrübt. Der Index muss sich per Tagesschluss wieder über die SMA20 schieben und festsetzen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Die Bären wären dann wieder im Spiel, wenn es ihnen gelingt, den Dow Jones unter der SMA50 festzusetzten und nachfolgend weiter in Richtung Süden zu drücken.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Dow Jones: Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 42.120 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 42.138/40, bei 42.157/59, bei 42.178/80, bei 42.198/200, bei 42.219/21, bei 42.239/41, bei 42.258/60, bei 42.275/77, bei 42.294/96, bei 42.311/13, bei 42.330/32, bei 42.347/49, bei 42.361/63, bei 42.385/87, bei 42.401/04, bei 42.419/21, bei 42.440/42 und dann bei 42.457/59 Punkten anlaufen. Unter der 42.457/59 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 42.476/78, bei 42.489/91, bei 42.505/07, bei 42.529/31, bei 42.551/53, bei 42.576/78, bei 42.593/95, bei 42.610/12, bei 42.627/29, bei 42.645/47, bei 42.660/62, bei 42.679/81, bei 42.697/99, bei 42.712/14 bzw. bei 42.730/32 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 42.120 Punkte-Marke halten, so könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 42.102/00, bei 42.090/88, bei 42.074/72, bei 42.059/57, bei 42.044/42, bei 42.030/28, bei 42.016/14, bei 41.993/91, bei 41.985/83, bei 41.969/67, bei 41.949/47, bei 41.930/28, bei 41.911/09, bei 41.896/94, bei 41.880/78, bei 41.865/63, bei 41.849/47 bzw. bei 41.832/30 Punkten anlaufen. Unter der 41.832/30 Punkte-Marke könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 41.815/13, bei 41.799/97, bei 41.776/74, bei 41.759/57, bei 41.744/42, bei 41.728/26, bei 41.711/09, bei 41.698/96, bei 41.680/78, bei 41.667/65, bei 41.650/48 und dann bei 41.635/33 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 45 / 2024: seitwärts / abwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

