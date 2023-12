Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 04.12.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen weiter aufwärtslaufen konnte. Es hat sich im Wochenverlauf zwar ein kleiner Rücksetzer eingestellt, dieser wurde aber am Folgetag zurückgekauft.

Aktuelle Dow Jones Analyse am 04.12.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Dow Jones Rückblick: (27.11.2023 - 01.12.2023)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 35.347 Punkten. Damit notierte der Index 364 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche und 17 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss am Freitagabend. Der Dow Jones lief am Montag in einer sehr engen Range seitwärts. Erst am Dienstag kam etwas Kaufinteresse auf. Die Notierungen zogen im Nachgang dessen sukzessive an. Am Donnerstag als auch am Freitag kam es jeweils am Nachmittag zu deutlichen Kurssteigerungen. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde zeitnah zurückgekauft. Der Dow Jones ging bei 36.307 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels gaben die Notierungen wieder nach und der Dow Jones rutschte unter die 36.250 Punkte zurück.

Das Wochenhoch konnte erneut über dem Level der Vorwoche formatiert werden, das Gleiche gilt für das Wochentief. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen werden. Es war der fünfte in Folge und der 26. in diesem Jahr. Im Oktober/November 2021 hat es das letzte Mal fünf Gewinnwochen hintereinander gegeben. Innerhalb der letzten sechs Handelswochen hat der Dow Jones über 2.800 Punkte hinzugewinnen können. Die Range war in der Handelswoche wieder vierstellig.

Wir haben mit dem Überschreiten der 35.749/51 Punkte Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 35.771/73 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 35.328/26 Punkte Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 35.305/03 Punkten.

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

36.322

36.466

36.560

36.677

36.904

Dow Jones Unterstützung

36.219

36.196

36.090/27

35.998

35.889/59

35.706

35.559/26/15

35.387/27/23

35.147/25

34.950

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen weiter aufwärtslaufen konnte. Es hat sich im Wochenverlauf zwar ein kleiner Rücksetzer eingestellt, dieser wurde aber am Folgetag zurückgekauft.

An unserer bullischen Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 35.125 Punkten) halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 35.615/35 Punkte und übergeordnet die 35.845/60 Punkte sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält diese Durchschnittslinien aber per Tagesschluss nicht, so könnten die SMA50 (aktuell bei 34.171 Punkten) / SMA200 (aktuell bei 34.063 Punkten) noch einen weiteren Support bieten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones konnte sich im Handelsverlauf verbindlich über der SMA20 (aktuell bei 35.889 Punkten) festsetzen. Es ging in den letzten Handelstagen aber nur noch maximal zögern aufwärts, im weiteren Handelsverlauf kam dann der Schub nach Norden. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag der letzten Handelswoche ging es dynamisch aufwärts.

Das übergeordnete Chart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange es der Dow Jones es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange sind weitere Aufwärtsimpulse denkbar, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Geht es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20 und setzt sich der Dow Jones unter dieser Linie fest, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben; weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 35.559 Punkten) wären denkbar und möglich.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange der Dow Jones im Tageschart über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn es unter die SMA200 geht.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Dow Jones: Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 36.240 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 36.255/57, bei 36.276/78, bei 36.291/93, bei 36.311/13, bei 36.333/35, bei 36.348/50, bei 36.378/80, bei 36.395/97, bei 36.414/16, bei 36.429/31 bzw. bei 36.444/46 Punkten zu finden. Über der 36.444/46 Punkte Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 36.459/61, bei 36.478/80, bei 36.494/96, bei 34.513/15, bei 36.535/37, bei 36.555/57, bei 36.575/77, bei 36.590/92 und dann bei 36.613/15 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 36.240 Punkte Marke halten, so könnte es abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 36.224/22, bei 36.205/03, bei 36.190/88, bei 36.178/76, bei 36.148/46, bei 36.128/26, bei 36.110/08, bei 36.089/87, bei 36.070/68, bei 36.055/53, bei 36.037/35, bei 36.019/17 und dann bei 36.005/03 Punkten gehen. Unter der 36.005/03 Punkte Marke könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 35.985/83, bei 35.972/70, bei 35.954/52, bei 35.915/13, bei 35.895/93, bei 35.871/69, bei 35.859/57, bei 35.840/38, bei 35.828/26, bei 35.810/08, bei 35.791/89, bei 35.770/68 bzw. bei 35.751/49 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 49 / 2023: seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

von bis

Hoch 36.444 36.592

Tief 36.068 35.913

