Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 06.10.25 🔴 Nach neuen Allzeithochs: wie gehts weiter?

Das Wichtigste in Kürze Dow Jones erreicht neues Allzeithoch

Technisch bullisches Gesamtbild

Prognose für die kommende Woche

Einleitung Der Dow Jones konnte sich in der vergangenen Handelswoche erneut stark präsentieren und über der Marke von 47.000 Punkten schließen. Trotz leichter Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch. In dieser Dow Jones Prognose werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Unterstützungen, Widerstände und Szenarien für die kommende Handelswoche. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ✅ Drei Key Takeaways 📊 Dow Jones erreicht neues Allzeithoch Wochenhoch bei 47.322 Punkten , Wochenschluss bei 47.031 Punkten

Der Index setzte seine Aufwärtsbewegung fort und notiert klar über der SMA20

Bullen bleiben im Vorteil – Rücksetzer werden weiter zügig aufgefangen 📈 Technisch bullisches Gesamtbild Die SMA20 (46.381 Punkte) diente mehrfach als Unterstützung

Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie wäre erst unterhalb von 45.531 Punkten (SMA50) kritisch

Nächste Kursziele: 47.550 – 47.890 – 48.210 Punkte ⚙️ Prognose für die kommende Woche Erwartete Range: 46.687 bis 47.775 Punkte

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Solange sich der Index über der SMA20 hält, bleibt die Dow Jones Prognose positiv 📊 Charttechnische Marken (Dow Jones Aktuell) Kategorie Kursniveau Wichtige Unterstützung 46.640 / 46.381 Punkte Wichtige Widerstände 47.550 / 47.890 / 48.210 Punkte Trendindikator (SMA20) 46.381 Punkte Trendindikator (SMA50) 45.531 Punkte Chartanalyse: Daily Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Dow Jones Prognose – Aufwärtstrend intakt, aber überhitzt? Die Dow Jones Analyse zeigt: Der Index bleibt technisch bullisch, auch wenn das Momentum leicht abnimmt. Ein Rücksetzer an die SMA20 wäre eine gesunde Konsolidierung, bevor neue Allzeithochs anvisiert werden. Solange sich der Dow Jones aktuell über dieser Linie hält, bleiben die Chancen auf einen Test der 48.000 Punkte-Marke bestehen. Anleger sollten allerdings kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht ausschließen. Chartanalyse: 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.