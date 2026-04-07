Dow Jones Prognose KW 15/2026 - Börse aktuell: Seitwärts bis Abwärts erwartet

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 45.240 Punkten. Der Index notierte damit 98 Punkte unter dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 155 Punkte über dem Level des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich zunächst erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Nachdem das Wochentief formatiert war, ging es im weiteren Handelsverlauf sukzessive weiter aufwärts. Es stellten sich zur Wochenmitte der letzten Handelswoche zwar Gewinnmitnahmen ein, die Rücksetzer wurden aber als Kaufgelegenheiten gesehen. Der Index konnte sich wieder erholen und schwenkte zum Wochenschluss in eine Seitwärtsbox ein. Der Dow Jones ging bei 46.426 Punkten aus dem Wochenhandel.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Entscheidende Schlüsselzone: Die Marke um 46.600 Punkte ist zentral - darüber Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Abwärtsrisiko.

Die Marke um 46.600 Punkte ist zentral - darüber Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Abwärtsrisiko. Chartbild bleibt neutral: Weder Bullen noch Bären dominieren klar, entscheidend ist ein Ausbruch über die SMA200 oder ein Bruch unter die SMA20.

Weder Bullen noch Bären dominieren klar, entscheidend ist ein Ausbruch über die SMA200 oder ein Bruch unter die SMA20. Leicht bärische Tendenz: Mit 60 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell das Abwärtsrisiko, die Börse aktuell bleibt anfällig für Rücksetzer.

Rückblick: Dow Jones zeigt Stabilisierungstendenzen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Börse aktuell zeigt sich im Dow Jones leicht stabilisiert. Der Index startete bei 45.240 Punkten in die Vorwoche und konnte sich nach anfänglicher Schwäche deutlich erholen. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen wurden Rücksetzer konsequent gekauft.

Nach fünf Verlustwochen in Folge gelang erstmals wieder ein klarer Wochengewinn. Der Dow Jones beendete die Woche bei 46.426 Punkten und etablierte sich zum Wochenstart sogar über der Marke von 46.500 Punkten.

Die Wochenrange lag mit 1.745 Punkten über dem Jahresdurchschnitt von 1.445 Punkten, was auf eine weiterhin erhöhte Volatilität an der Börse aktuell hindeutet.

Dow Jones Prognose: Wichtige Marken für KW 15 2026

Widerstände

46.634/59

46.813

46.946/53

47.320

47.448

47.875

Unterstützungen

46.526

46.494/47

46.350/04

46.163/42/35

46.001

45.862

45.471

45.286

45.022

Diese Marken sind für die kurzfristige Dow Jones Prognose entscheidend und dürften das Marktgeschehen an der Börse aktuell maßgeblich beeinflussen.

Technische Analyse - Börse aktuell im Chartcheck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart: Neutral mit entscheidender Schwelle

Der Dow Jones konnte sich über die SMA20 (46.304 Punkte) schieben und dort stabilisieren. Gleichzeitig scheiterte der Index bislang an der SMA200 (46.953 Punkte), die als zentraler Widerstand fungiert.

Oberhalb der SMA200: Aufhellung des Chartbilds

Unterhalb der SMA20: Risiko weiterer Abgaben

Ein Bruch unter die SMA20 könnte eine Bewegung in Richtung des 38,2 % Retracements auslösen.

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4h-Chart: Kurzfristig ebenfalls neutral

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Bild konnte sich der Dow Jones über SMA20 und SMA50 etablieren. Beide Linien fungierten zuletzt als Unterstützung.

Oberhalb SMA20: Chance auf Anlauf der SMA200 bei 47.320 Punkten

Unterhalb SMA50: steigendes Abwärtsrisiko

Damit bleibt die Börse aktuell in einer entscheidenden technischen Phase.

Dow Jones Prognose: Szenarien für die Handelswoche

Bullisches Szenario (40 % Wahrscheinlichkeit)

Kann sich der Dow Jones über 46.606 Punkten halten, sind folgende Kursziele möglich:

Kurzfristig: 46.622 bis 46.933 Punkte

Erweiterung: bis 47.535 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre ein wichtiges Signal für eine Trendfortsetzung.

Bärisches Szenario (60 % Wahrscheinlichkeit)

Scheitert der Index an der 46.606 Punkte-Marke:

Erste Ziele: 46.580 bis 46.178 Punkte

Erweiterung: bis 45.735 Punkte

Ein Bruch unter die SMA20 und später SMA50 könnte die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

Fazit - Börse aktuell bleibt richtungsoffen

Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt ein neutrales Gesamtbild mit leichter bärischer Tendenz. Entscheidend wird sein, ob der Index die SMA200 überwinden kann oder erneut nach unten abdreht.

Erwartete Wochenrange KW 15 2026:

Hoch: 46.989 bis 47.442 Punkte

Tief: 46.086 bis 45.783 Punkte

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis abwärts

Die Börse aktuell bleibt damit stark von technischen Marken geprägt. Trader sollten insbesondere die Zone um 46.600 Punkte im Blick behalten, da sie als kurzfristiger Richtungsindikator fungiert.

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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse aktuell

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für KW 15 2026?

Die Dow Jones Prognose zeigt aktuell ein neutrales bis leicht bärisches Bild mit einer erwarteten Seitwärts- bis Abwärtsbewegung innerhalb der Range von etwa 45.783 bis 47.442 Punkten.

Welche Marken sind für den Dow Jones aktuell entscheidend?

Die wichtigste Schlüsselmarke liegt bei 46.600 Punkten. Darüber bestehen Aufwärtspotenziale, darunter erhöht sich das Risiko für weitere Rücksetzer.

Wie ist die aktuelle Lage an der Börse aktuell einzuschätzen?

Die Börse aktuell befindet sich in einer technischen Entscheidungsphase. Weder Bullen noch Bären dominieren klar, weshalb kurzfristige Richtungswechsel möglich sind.

Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte im Dow Jones?

Die SMA20 dient aktuell als kurzfristige Unterstützung, während die SMA200 ein zentraler Widerstand ist. Ein Ausbruch über die SMA200 könnte das Chartbild deutlich verbessern.

Ist aktuell eher mit steigenden oder fallenden Kursen zu rechnen?

Aktuell überwiegt mit rund 60 % Wahrscheinlichkeit das Abwärtsrisiko, weshalb Rücksetzer wahrscheinlicher sind als eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Welche Strategie ist bei der aktuellen Börsenlage sinnvoll?

Trader sollten sich an den Schlüsselmarken orientieren und flexibel bleiben, da die Börse aktuell stark technisch getrieben ist und schnelle Richtungswechsel möglich sind.