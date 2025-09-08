Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 08.09.25 🔴 Alle Augen auf der US Inflation

Einleitung Der Dow Jones aktuell konnte sich nach einem schwachen Wochenstart in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche stabilisieren. Trotz Rücksetzern bis knapp unter 45.000 Punkte markierte der Index zum Ende der Woche ein neues Allzeithoch bei 45.830 Punkten. Anleger blicken nun gespannt auf die kommende Handelswoche. In unserer Dow Jones Prognose für die KW 37/2025 zeigen wir die wichtigsten Marken und Szenarien ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ✅ Drei Key Takeaways 📈 Rückblick KW 36/2025 – Volatilität mit neuem Hoch Wochenhoch: 45.830 Punkte , neues Allzeithoch

Wochentief: 44.999 Punkte , Rücksetzer aber aufgefangen

Wochenschluss: 45.462 Punkte, kleiner Wochenverlust von -148 Punkten ⚖️ Charttechnik Daily – bullisches Bild intakt Dow Jones notiert über der SMA20 (45.302 Punkte)

Rücksetzer an diese Linie bisher stets Ausgangspunkt neuer Anstiege

Oberes Anlaufziel: 46.025–46.410 Punkte

Erst ein Bruch der SMA50 (44.873 Punkte) würde das Bild eintrüben 🎯 Dow Jones Prognose KW 37/2025 Erwartete Wochenrange: 45.846–46.097 Punkte (Hoch) und 45.080–44.913 Punkte (Tief)

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

📊 Dow Jones aktuell – Wichtige Chartmarken Marke Bedeutung 45.302 Punkte SMA20, Schlüsselunterstützung 44.873 Punkte SMA50, weitere Unterstützung 45.830 Punkte Neues Allzeithoch 46.025–46.410 Nächste Kursziele 44.913 Punkte Untere Wochenrange 🧠 Fazit: Dow Jones Prognose – Leichte Aufwärtstendenz intakt Der Dow Jones aktuell bleibt trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer bullisch. Die Dow Jones Prognose für KW 37/2025 deutet auf eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung hin. Solange die SMA20 bei 45.302 Punkten hält, überwiegen die Chancen für neue Hochs. Ein Anstieg über 45.844 Punkte könnte den Index in Richtung 46.100 Punkte treiben. Anleger sollten aber die Unterstützungen im Blick behalten, um Fehlsignale zu vermeiden. Dow Jones Chartanalyse Daily Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

