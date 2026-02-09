Dow Jones Prognose KW 07/2026 – Börse aktuell: Allzeithoch & Ausblick

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 48.722 Punkten. Der Index notierte damit 307 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 193 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones formatierte das Wochentief bereits direkt zu Wochenbeginn. Es ging am Montag bereits dynamisch nach Norden. Große Teile der Tagesgewinne von Montag wurden am Dienstag wieder abgegeben. Die Bullen konnten den Dow Jones stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtsschieben. Es ging übergeordnet bis Donnerstagmittag in einer engen Box seitwärts weiter. Ab Donnerstagmittag stellte sich Schwäche ein, die bis zum Abend angehalten hat. Am Freitag der letzten Handelswoche setzte der Dow Jones dann zur Rekordjagd an. Es ging dynamisch und mit Momentum aufwärts. Der Index überschritt die 50.000 Punkte-Marke und konnte sich darüber etablieren und einen Wochenschluss über dieser Marke formatieren. Der Dow Jones ging bei 50.126 Punkten aus dem Wochenhandel.

Im Frühhandel am Montag konsolidierte der Index den Anstieg von Freitag.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Dow Jones knackt 50.000 Punkte: Der Index markiert ein neues Allzeithoch und schließt erstmals über der psychologisch wichtigen Marke – ein stark bullisches Signal für die Börse aktuell.

Trend bleibt technisch intakt: Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Dow Jones Prognose klar aufwärtsgerichtet. Rücksetzer gelten derzeit als normale Konsolidierung.

KW 07/2026 mit Seitwärts-/Aufwärtstendenz: Erwartete Wochenrange zwischen 49.427 und 50.734 Punkten. Oberhalb von 50.213 Punkten sind weitere Hochs möglich, darunter drohen Rücksetzer bis in den Bereich um 49.400 Punkte.

Dow Jones Prognose KW 07/2026 – Börse aktuell im Fokus

Zeitraum: KW 07/2026 (09.02.2026 – 13.02.2026)

Börse aktuell: Der Dow Jones markiert ein neues Allzeithoch und schließt erstmals über 50.000 Punkten.

Rückblick: Dow Jones Entwicklung KW 06/2026 (02.02.2026 – 06.02.2026)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 48.722 Punkten und notierte damit unter dem Niveau der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn wurde das Wochentief formatiert, ehe der Index dynamisch nach Norden drehte.

Nach Gewinnmitnahmen am Dienstag stabilisierten die Bullen den Markt. Bis Donnerstagmittag bewegte sich der Dow Jones in einer engen Seitwärtsrange. Ab Donnerstag setzte erneut Schwäche ein, die jedoch am Freitag vollständig aufgelöst wurde.

Am Freitag kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung mit Momentum, in deren Verlauf der Dow Jones erstmals die 50.000-Punkte-Marke überschritt, sich darüber etablierte und bei 50.126 Punkten aus dem Wochenhandel ging.

➡️ Ergebnis:

Neues Allzeithoch

Höchster Wochenschluss der Indexgeschichte

Zweiter Wochengewinn 2026

Wochenrange deutlich über dem Jahresdurchschnitt

Damit liefert der Dow Jones ein starkes Signal für die Börse aktuell und die kurzfristige Dow Jones Prognose.

Dow Jones Wochenstatistik 2026 (Auszug)

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.199 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 2 / 4

Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.

Technische Einordnung – Dow Jones Prognose Börse aktuell

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart (Daily): bullisch

Der Dow Jones konnte sich zu Jahresbeginn nachhaltig über die SMA20 (48.245 Punkte) und die SMA50 (48.734 Punkte) schieben. Rücksetzer wurden mehrfach exakt an diesen gleitenden Durchschnitten aufgefangen.

Die SMA20 fungiert weiterhin als kurzfristiger Trendfilter

Die SMA50 bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend

➡️ Dow Jones Prognose Daily:

Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch.

Mögliche Anlaufziele (Oberseite):

50.480 / 50.520 Punkte

50.770 / 50.800 Punkte

4-Stunden-Chart (4h): bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart stabilisierte sich der Dow Jones zuletzt an der SMA200 (49.013 Punkte) – einem mehrfach bestätigten Support. Von dort aus gelang der Anstieg auf ein neues Allzeithoch.

SMA20 (49.481 Punkte) als kurzfristiger Support

SMA50 und SMA200 als nachgelagerte Unterstützungen

➡️ Kurzfristige Dow Jones Prognose:

Solange sich der Index über der SMA20 halten kann, bleibt die Perspektive auf neue Hochs intakt.

Dow Jones Widerstände und Unterstützungen – Börse aktuell

Relevante Widerstände

50.148

50.285

50.436

50.560

51.506

Relevante Unterstützungen

49.959

49.860

49.722

49.530

49.352

49.254 / 14

49.064 / 12

48.833

Quelle: Eigenanalyse | Daten & Charts: xStation5

Short Cut – Dow Jones Prognose kompakt

Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für neue Hochs erhöht.

Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage zu stellen, sollte die SMA50 in den kommenden Handelstagen nicht mehr angelaufen werden.

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Einschätzung für die kommende Handelswoche (KW 07/2026)

Long-Szenario

Kann sich der Dow Jones oberhalb von 50.213 Punkten etablieren, eröffnen sich zahlreiche weitere Anlaufziele auf der Oberseite bis in den Bereich 50.900+ Punkte.

Short-Szenario

Scheitert der Index an der 50.213-Punkte-Marke, sind Rücksetzer in Richtung 49.700 – 49.400 Punkte möglich, ohne das übergeordnete bullische Bild zu beschädigen.

Übergeordnete Dow Jones Prognose – Börse aktuell

Erwartete Tendenz (5 Handelstage): seitwärts / aufwärts

(im Bezug zum Wochenschluss der Vorwoche)

Erwartete Wochenrange KW 07/2026

Hoch: 50.498 – 50.734 Punkte

Tief: 49.846 – 49.427 Punkte

FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose ist bullisch. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht. Neue Allzeithochs sind möglich, Rücksetzer gelten aktuell als technisch bedingt und nicht trendgefährdend.

Warum ist der Dow Jones aktuell so stark?

Der Dow Jones profitiert aktuell von hoher Marktliquidität, technischer Stärke und einem klaren Aufwärtstrend. Der Ausbruch über die Marke von 50.000 Punkten hat zusätzliche Kaufdynamik ausgelöst und bestätigt das positive Bild an der Börse aktuell.

Ist die Börse aktuell eher bullisch oder bärisch?

Die Börse ist aktuell überwiegend bullisch einzuschätzen. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart zeigen die technischen Indikatoren einen intakten Aufwärtstrend. Die Bullen dominieren das Marktgeschehen, solange wichtige Unterstützungen halten.

Welche Marken sind für die Dow Jones Prognose entscheidend?

Für die Dow Jones Prognose sind aktuell die Zone um 50.213 Punkte als kurzfristiger Trigger sowie die Unterstützungen bei 49.700 und 49.400 Punkten entscheidend. Auf der Oberseite liegen relevante Widerstände ab 50.560 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse?

Auf Basis der aktuellen technischen Struktur liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 60 Prozent. Das bearische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 40 Prozent und würde erst bei einem Bruch wichtiger Unterstützungen an Relevanz gewinnen.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte im Dow Jones?

Gleitende Durchschnitte wie die SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als wichtige Trend- und Unterstützungsindikatoren. In der aktuellen Börse-aktuell-Phase fungiert vor allem die SMA20 als kurzfristiger Support und Trendfilter.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Dow Jones?

Ob der Zeitpunkt günstig ist, hängt vom Handelsansatz ab. Trendfolger finden aktuell ein bullisches Umfeld vor. Kurzfristige Rücksetzer können Chancen bieten, solange der Dow Jones über den zentralen Unterstützungszonen bleibt.