DAX Prognose: Ölpreisschock belastet – DAX aktuell deutlich unter 200-Tage-Linie

Die europäischen Aktienmärkte reagierten mit deutlicher Nervosität auf den starken Anstieg der Ölpreise. Rohöl notiert aktuell nahe 107 USD pro Barrel, nachdem der Preis innerhalb kurzer Zeit um rund 15 % gestiegen ist. Der DAX gehört derzeit zu den größten Verlierern in Europa.

► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40

Ein wesentlicher Grund dafür ist die hohe Abhängigkeit Europas – und insbesondere Deutschlands – von Öl- und Gasimporten aus dem Nahen Osten. Da der deutsche Leitindex stark von Chemie- und Industrieunternehmen geprägt ist, reagieren viele DAX-Konzerne besonders sensibel auf steigende Energiepreise. Diese Entwicklung belastet nicht nur kurzfristig die Stimmung am Markt, sondern könnte auch mittelfristig auf die Margen der Unternehmen drücken.

DAX aktuell: Abhängigkeit von Rohstoffen erhöht Risiko

Neben Energie ist Deutschland auch stark von anderen Rohstoffen abhängig, die durch die Straße von Hormus transportiert werden. Jede Eskalation in dieser strategisch wichtigen Region sorgt daher für zusätzliche Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Der DAX aktuell notiert etwa 1.000 Punkte unter seiner 200-Tage-EMA (rote Linie) und liegt damit weiterhin klar im übergeordneten Abwärtstrend. Vom jüngsten Hoch hat der Index inzwischen rund 12 % verloren.

DAX Prognose: Technische Indikatoren signalisieren überverkaufte Lage

Aus technischer Sicht zeigt sich der Markt inzwischen deutlich überverkauft. Auf dem Tageschart liegt der RSI bei etwa 26, was auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hindeutet.

Gleichzeitig gibt es erste Hinweise auf eine vorsichtige Rückkehr von Käufern. Die aktuelle Tageskerze bildet einen langen unteren Schatten, was darauf hinweist, dass niedrigere Kurse schnell wieder aufgekauft wurden. Besonders wichtig war dabei die Unterstützung im Bereich von 23.670 Punkten, an der der DAX den Abverkauf zunächst stoppen konnte.