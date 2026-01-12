Dow Jones Prognose KW 03/2026 – Börse Aktuell mit Wochenanalyse & Ausblick

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 48.754 Punkten. Der Index notierte damit 286 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 77 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich zu Wochenbeginn dynamisch erholen. Es ging über die 49.000 Punkte-Marke, in dessen Dunstkreis sich der Dow Jones hat festsetzen können. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag weiter fort, ist dann aber ausgelaufen. Das Wochenhoch wurde zur Wochenmitte in einem dynamischen Impuls formatiert und direkt wieder abverkauft worden. Es stellten sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein. Erst am Donnerstagnachmittag konnte sich der Dow Jones stabilisieren und wieder erholen. Nach einer Konsolidierung ging es am Freitagnachmittag weiter aufwärts. Der Dow Jones ging bei 49.529 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn bröckelten die Notierungen wieder ab.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Technisches Gesamtbild bleibt konstruktiv, aber anfällig

Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50). Das übergeordnete Chartbild ist bullisch, kurzfristig jedoch fragil. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 würde das positive Szenario deutlich abschwächen.

49.313 Punkte sind die zentrale Entscheidungsmarke

Oberhalb von 49.313 Punkten bestehen Chancen auf weitere Hochs bis in den Bereich um 50.000 Punkte. Unterhalb dieser Marke nimmt der Abwärtsdruck zu, mit möglichen Rücksetzern zunächst bis 48.978 Punkte und darunter bis in den Bereich um 48.600 Punkte.

Seitwärts bis abwärts gerichtete Wochenprognose trotz Allzeithoch

Trotz neuer Hochs überwiegt für die KW 03/2026 eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Erwartung. Die prognostizierte Wochenrange zwischen rund 48.620 und 49.950 Punkten deutet auf erhöhte Volatilität und ein anspruchsvolles Marktumfeld hin.

Rückblick – Börse aktuell: Dow Jones Entwicklung KW 02/2026

(05.01.2026 – 09.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 48.754 Punkten und lag damit 286 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 77 Punkte über dem vorherigen Wochenschluss.

Zum Wochenauftakt zeigte sich der Index deutlich erholt und überschritt dynamisch die 49.000-Punkte-Marke, in deren Umfeld sich der Dow Jones zunächst stabilisieren konnte. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag fort, verlor jedoch im weiteren Verlauf an Momentum.

Zur Wochenmitte wurde in einem dynamischen Impuls ein neues Wochenhoch formatiert, das jedoch direkt wieder abverkauft wurde. Es folgten ausgeprägte Gewinnmitnahmen. Erst am Donnerstagnachmittag stabilisierte sich der Dow Jones erneut und konnte sich nach einer Konsolidierung zum Wochenausklang weiter nach oben bewegen.

Der Dow Jones beendete den Wochenhandel bei 49.529 Punkten. Zum Start der neuen Handelswoche zeigten sich jedoch wieder leichte Abgaben.

Dow Jones – Wochenübersicht 2025 / 2026 (Börse aktuell)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones 2026 – Kennzahlen

Durchschnittliche Wochenrange: 1.118 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 1 / 1

Neues Allzeithoch: in der letzten Handelswoche formatiert

Wochenrange: über Vorwoche und über Jahresdurchschnitt

Das Wochentief lag oberhalb des Niveaus der Vorwoche. Nach einem moderaten Wochenverlust zuvor konnte in der vergangenen Handelswoche wieder ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen werden.

Abgleich der erwarteten und tatsächlichen Range – KW 02/2026

Erwartet Ist Wochenhoch 48.571 49.667 Wochentief 47.576 48.351

Die Bewegung nach oben fiel deutlich dynamischer aus als im Setup erwartet.

Dow Jones Prognose – Wie könnte es weitergehen?

Widerstände (relevant für die Dow Jones Prognose)

48.529 / 48.563

48.644

48.997

50.227

50.597

Unterstützungen – Börse aktuell im Blick

49.361

49.222

49.077

48.797

48.547

48.301

48.100

47.948

47.758

Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.

Chartcheck Dow Jones – Technische Analyse (Daily & 4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Daily-Chart – Dow Jones Prognose mittelfristig

Der Dow Jones konnte sich Ende November nachhaltig über die SMA20 (aktuell 48.645 Punkte) schieben. Nach einer moderaten Aufwärtsbewegung und begrenzten Gewinnmitnahmen gelang zuletzt erneut ein dynamischer Ausbruch auf ein neues Allzeithoch.

Vier von fünf Tageskerzen der vergangenen Handelswoche schlossen positiv. Das Tageschart hat sich damit bullisch aufgehellt.

Mögliche Anlaufziele (Oberseite):

49.950 / 50.010 Punkte

darüber: 50.280 / 50.310 Punkte

Rücksetzer könnten bis an die SMA20 führen. Solange diese gehalten wird, bleibt das bullische Szenario intakt.

Übergeordnete Prognose (Daily): bullisch

4h-Chart – Dow Jones Prognose kurzfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zum Jahresbeginn konnte sich der Dow Jones über die SMA20 (49.291 Punkte) und die SMA50 (48.874 Punkte) schieben. Das zur Wochenmitte markierte Allzeithoch wurde zwar abverkauft, jedoch folgte zeitnah ein erneuter Richtungswechsel nach oben.

Entscheidend bleibt:

Bullisch , solange der Index über der SMA20 bleibt

Neutral bis kritisch , falls die SMA20 aufgegeben wird

Deutlich bearish, bei einem nachhaltigen Bruch der SMA50

Kurzfristige Prognose (4h): bullisch / neutral

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Einschätzung für die KW 03/2026 – Dow Jones Prognose & Börse aktuell

Long-Szenario

Hält sich der Dow Jones über 49.313 Punkten, könnten sukzessiv zahlreiche höhere Anlaufziele aktiviert werden – bis in den Bereich 50.100 Punkte.

Short-Szenario

Kann sich der Index nicht über 49.313 Punkten etablieren, rücken zunächst 48.978 Punkte in den Fokus. Darunter würde sich das Abwärtspotenzial bis in den Bereich 48.588 Punkte ausdehnen.

Erwartete Wochenrange KW 03/2026 (Dow Jones Prognose)

von bis Hoch 49.778 49.951 Tief 48.953 48.622

Übergeordnete Tendenz (5 Handelstage): seitwärts / abwärts

(in Bezug auf den Wochenschluss der Vorwoche)

FAQ – Dow Jones Prognose | Börse Aktuell

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose für die KW 03/2026 ist seitwärts bis leicht abwärts. Trotz eines neuen Allzeithochs bleibt das kurzfristige Risiko erhöht. Entscheidend ist, ob sich der Index nachhaltig über der Marke von 49.313 Punkten halten kann.

Ist die Börse aktuell bullisch oder bearish?

Die Börse ist aktuell technisch bullisch, kurzfristig jedoch neutral bis anfällig. Der Dow Jones notiert über der SMA20 und SMA50, was positiv ist. Ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild jedoch deutlich eintrüben.

Welche Marken sind für den Dow Jones derzeit wichtig?

Für die Dow Jones Prognose sind 49.313 Punkte die zentrale Entscheidungsmarke. Wichtige Widerstände liegen im Bereich 49.950 bis 50.300 Punkte. Unterstützungen finden sich bei 48.978, 48.620 und 48.100 Punkten.

Kann der Dow Jones neue Allzeithochs erreichen?

Neue Allzeithochs sind möglich, sofern der Dow Jones über der SMA20 im 4h- und Tageschart bleibt. Gelingt eine dynamische Aufwärtsauflösung, könnten Ziele oberhalb von 50.000 Punkten angesteuert werden.

Wie hoch ist die erwartete Wochenrange im Dow Jones?

Die erwartete Wochenrange für die KW 03/2026 liegt zwischen etwa 48.620 Punkten auf der Unterseite und 49.950 Punkten auf der Oberseite. Dies spricht für eine erhöhte Volatilität im aktuellen Börsenumfeld.

Welche Risiken bestehen kurzfristig für den Dow Jones?

Kurzfristige Risiken entstehen bei einem Unterschreiten der Marke von 49.313 Punkten. In diesem Fall könnten Gewinnmitnahmen zunehmen und den Dow Jones in Richtung 48.600 Punkte oder tiefer führen.

Lohnt sich ein Einstieg in den Dow Jones aktuell?

Ein Einstieg in den Dow Jones hängt stark vom Marktniveau ab. Oberhalb von 49.313 Punkten bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis moderat positiv. Unterhalb dieser Marke überwiegen kurzfristig die Risiken.