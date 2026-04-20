Krypto Aktuell: Bitcoin Prognose 2026 – ETF-Zuflüsse, Risiken und Ausblick

Bitcoin startete schwächer in die neue Handelswoche und fiel von knapp 78.000 USD auf unter 75.000 USD. Hintergrund sind steigende geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran sowie Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus. Gleichzeitig zeigt sich jedoch ein deutlich positiver Trend: Institutionelle Investoren kehren über Bitcoin-ETFs zurück in den Markt.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Starke ETF-Zuflüsse als zentrales Signal

Im Rahmen von Krypto aktuell Daten verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs zuletzt Nettozuflüsse von über 996 Millionen USD im Wochenvergleich – der stärkste Wert seit Mitte Januar. Besonders relevant: Dies ist bereits die dritte Woche in Folge mit positiven Kapitalzuflüssen. Insgesamt summieren sich die Zuflüsse auf über 1,8 Milliarden USD.

Das signalisiert eine klare Trendwende nach einem schwachen ersten Quartal, in dem Abflüsse und sinkende Bewertungen dominierten. Die aktuelle Entwicklung spricht für eine vorsichtige, aber stabile Rückkehr institutionellen Kapitals.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin Prognose: Institutionelles Interesse wächst

Die Dynamik der Zuflüsse zeigt, dass institutionelle Anleger ihre Bitcoin-Positionen wieder ausbauen. Auch der Gesamtmarkt profitiert:

Gesamtzuflüsse in große Krypto-ETFs: ca. 1,37 Milliarden USD

Anstieg im Wochenvergleich: rund 40 %

Neben Bitcoin gewinnen auch andere Kryptowährungen wieder an Bedeutung.

Ethereum und Altcoins holen auf

Nicht nur Bitcoin steht im Fokus der Krypto aktuell Entwicklung. Auch andere Assets zeigen Stärke:

Ethereum ETFs: +275,8 Mio. USD

XRP ETFs: +55,39 Mio. USD

Solana ETFs: +35,17 Mio. USD

Chainlink ETFs: +5,30 Mio. USD

Dies deutet auf eine steigende Risikobereitschaft der Investoren hin und unterstützt eine breitere Markterholung.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Marktführer und neue Player

BlackRock bleibt mit seinem IBIT ETF dominant und zog allein 906 Millionen USD an. Gleichzeitig zeigt der Einstieg neuer Produkte wie Morgan Stanleys MSBT ETF, dass sich die Nachfrage zunehmend diversifiziert.

Erholung nach starkem Rückgang

Nach einem deutlichen Rückgang der ETF-Vermögen im ersten Quartal (Bitcoin -35 %, Ethereum -46 %) zeigt sich nun eine klare Stabilisierung. Die Bitcoin-ETF-Vermögen liegen wieder über 100 Milliarden USD – ein wichtiges psychologisches Signal.

Geopolitik beeinflusst Bitcoin Prognose

Die aktuelle Markterholung wird auch von geopolitischen Erwartungen beeinflusst. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten unterstützen die Nachfrage. Gleichzeitig bleibt das Risiko neuer Eskalationen bestehen, was kurzfristige Rücksetzer auslösen kann.

Geldpolitik als entscheidender Faktor

Für die mittelfristige Bitcoin Prognose ist weniger die Geopolitik entscheidend als die US-Geldpolitik. Erwartete Zinssenkungen der Federal Reserve könnten ein zentraler Treiber für weitere ETF-Zuflüsse und steigende Kurse sein.

Ohne Lockerung der Geldpolitik könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben.

Technische Bitcoin Prognose

Technisch bewegt sich Bitcoin aktuell in einer entscheidenden Zone:

Unterstützung: Bereich um 75.000 USD

Kritische Marke nach unten: unter 60.000 USD möglich bei stärkerem Abverkauf

Widerstand: 77.000 – 78.000 USD

Nächstes Ziel bei Ausbruch: 83.000 – 84.000 USD

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die aktuelle Struktur zeigt Parallelen zu früheren Marktzyklen. Ein weiterer Abwärtsimpuls kann nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Krypto aktuell bleibt im Aufwind – aber vorsichtig

Die aktuelle Lage im Kryptomarkt zeigt ein gemischtes Bild:

Positive ETF-Zuflüsse und steigendes institutionelles Interesse

Erholung nach schwachem Quartal

Gleichzeitig geopolitische Risiken und Unsicherheiten bei der Geldpolitik

Die Bitcoin Prognose bleibt daher konstruktiv, aber vorsichtig. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend etabliert oder lediglich eine temporäre Erholung vorliegt.

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