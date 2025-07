Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 21.07.25 🔴 Zu Wochenbeginn wieder erholt

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 30 / 2025¬†(21.07.2025 - 25.07.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.07.2025.

R√ľckblick: (14.07.2025 - 18.07.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 44.352 Punkten. Er notierte damit 647 Punkte unter der dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche und 242 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Der Index gab am Montag zunächst nach, konnte sich dann aber stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder in Richtung der 44.700 Punkte laufen. Das Level konnte am Dienstag zunächst gehalten werden. Am Nachmittag stellte sich eine breite Schwäche ein, die bis zum Handelsschluss angehalten hat. Zwar konnte der Index am Mittwoch zunächst eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, diese hatte aber keine Substanz. Es ging bis zum Abend an und unter die 44.000 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es den Dow Jones zu stabilisieren und nachfolgend zunächst moderat, am Donnerstag dann dynamisch aufwärtszuschieben. Am Freitag wurden große Teile der Gewinne des Vortags wieder abgegeben. Der Dow Jones ging bei 44.536 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn konnte sich der Index wieder erholen.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Vorwoche formatiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde kleiner Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war etwas größer als in der Woche zuvor, sie lag aber deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der¬†44.836/38 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel bei 44.860/62¬†Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde knapp verpasst. Das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 43.998/96 Punkte-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite 44.980/78¬†Punkten.¬† ¬† ¬†

Dow Jones Widerstände

44.601/03

44.734

44.800/91

44.961 

45.010/61/97

45.161

45.583

45.606

Dow Jones Unterst√ľtzungen

44.566/01

44.466/39

44.395

44.263/32

44.156

44.048

43.909

43.682/01

43.422

43.250

42.972/14

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.07.2025.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones zur Wochenmitte der letzten Handelswoche im Rahmen des R√ľcksetzers an die SMA20 (aktuell bei 44.439 Punkten) gelaufen ist, sich dort stabilisieren und dann etwas erholen konnte. Die Bullen haben es geschafft, den Index zum Wochenschluss hin √ľber dieser Durchschnittslinie zu etablieren.¬†

Das Tageschart kann damit nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange¬†k√∂nnte es jederzeit an das Allzeithoch gehen. Dar√ľber k√∂nnte der Index unsere Anlaufziele bei 45.650/710 Punkte bzw. bei 46.030/50 Punkten anlaufen.

Stellen sich in den kommenden Handelstagen erneute R√ľcksetzer ein, so k√∂nnten diese sich erneut an der¬†SMA20 stabilisieren und erholen.¬†Sollte dieser Support nicht halten, so k√∂nnte darunter das 23,6% Retracement noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich unter das 23,6 % Retracement sollte es in den kommenden Handelstagen nicht gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†bullisch

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.07.2025.

Der Dow Jones konnte sich Mitte Juni √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben und sukzessive aufw√§rtslaufen. Es ging im Rahmen von Schw√§che unter die SMA20 (aktuell bei 44.501 Punkten), wobei die SMA50 (aktuell bei 44.566 Punkten) darunter √ľbergeordnet einen Support geboten hat. Der Dow Jones konnte sich zwar immer wieder stabilisieren, aber nicht √ľberzeugend erholen. In den letzten Handelstagen ging es im Dunstkreis dieser beiden Linien seitw√§rts weiter.

Entweder es gelingt den Bullen den Dow Jones √ľber die SMA50 zu schieben und dort zu etablieren, oder es setzen sich die B√§ren durch und es geht im Rahmen von Schw√§che unter die SMA20.

Kann sich der Dow Jones in den kommenden Handelstagen, idealerweise zu Wochenbeginn, √ľber die SMA50 etablieren, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen.¬†

Geht es auf der anderen Seite unter die¬†SMA20 und setzt sich der Index unter dieser Durchschnittslinie fest, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Dow Jones den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die R√ľcksetzer in Richtung der SMA200 (aktuell bei 43.601 Punkten)¬†ausdehnen k√∂nnten

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: ¬†Um die Perspektive auf das Allzeithoch bzw. weiterer Hochs zu erhalten, muss sich der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 etablieren. Das Tageschart w√ľrde sich eintr√ľben, wenn die SMA20 als Support aufgegeben wird und nachfolgend auch der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 44.563 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.581/83, bei 44.612/14, bei 44.634/36, bei 44.655/57, bei 44.675/77, bei 44.697/99, bei 44.715/17,¬†bei 44.740/42, bei 44.761/63, bei 44.785/87, bei 44.810/12, bei 44.836/38, bei 44.860/62 und dann bei 44.881/83 Punkten erreichen. √úber der 44.881/83 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.905/07, bei 44.922/24, bei 44.945/47, bei 44.965/67, bei 44.983/85, bei 45.009/11, bei 45.019/21, bei 45.035/37, bei 45.059/61, bei 45.080/82, bei 45.102/04, bei 45.123/25, bei 45.1434/46, bei 45.167/69, bei 45.182/84, bei 45.205/07, bei 45.224/26, bei 45.245/47 bzw. bei 45.271/73 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 44.563 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.548/46, bei 44.525/23, bei 44.503/01, bei 44.479/77, bei 44.458/56, bei 44.439/37, bei 44.418/16, bei 44.396/94, bei 44.378/76, bei 44.359/57, bei 44.338/36, bei¬†44.317/15, bei 44.291/89 und dann bei 44.265/63 Punkten gehen. Unter der 44.265/63 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.243/41, bei 44.215/13, bei 44.192/90, bei 44.170/68, bei 44.148/46, bei 44.135/33, bei 44.113/11, bei 44.095/93, bei 44.075/73, bei 44.051/49, bei 44.034/32, bei 44.015/13, bei 43.998/96, 43.980/78, bei 43.959/57, bei 43.940/38, bei 43.922/20, bei 43.897/95, bei 43.874/72 bzw. Punkten anlaufen.

 

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 30 / 2025: seitw√§rts / aufw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

