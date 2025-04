Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 22.04.25 🔴 Zu Wochenbeginn dominierte breite Schwäche den Handel

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 17 / 2025¬†(21.04.2025 - 25.04.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (14.04.2025 - 17.04.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 40.596 Punkten. Der Index notierte damit 3.175 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 205 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag konnte sich der Index etwas erholen, die Bullen haben es aber nicht geschafft, den Index auf diesem Level zu halten. Der Dow Jones gab moderat nach, konnte sich aber bis Dienstagabend √ľber der 40.500 Punkte-Marke halten. Am Mittwoch setzte der Dow Jones moderat zur√ľck, konnte sich aber bis zum Abend √ľber der 40.000 Punkte-Marke halten. Im sp√§ten Handel setzte sich Abgabedruck durch. Es ging unter die 39.600 Punkte, die Bullen schafften aber die Stabilisierung und die Erholung. Die Entlastungsbewegung ging am Mittwochmorgen wieder √ľber die 40.000 Punkte, allerdings wurden alle Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder abgegeben. Es ging mit Dynamik an die 39.150 Punkte. Zum vorgezogenen Wochenschluss gelang eine kleine Entlastungsbewegung. Der Dow Jones ging bei 39.311 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn dominierte breite Schwäche den Handel. Der Dow Jones gab am Montagabend bis fast an die 38.000 Punkte nach, konnte sich nachfolgend aber wieder etwas erholen.

Das Wochenhoch minimal √ľber dem Level der Vorwoche formatiert. Das Wochenhoch wurde deutlich √ľber dem Niveau der Woche zuvor festgestellt. Nach einem stattlichen Wochengewinn in der Vorwoche wurde in der letzten Handelswoche wieder in deutlicher Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war zwar vierstellig, aber deutlich kleiner als in der Vorwoche.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 40.987/89 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 41.012/14 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 39.911/09 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†39.880/78 Punkten.¬†¬†¬†¬†¬†

Dow Jones Widerstände

38.787 

39.006

39.198 

39.314/39

39.469/80

39.684

39.726

39.823

40.075

40.478

40.514

40.650 

40.740

40.930

Dow Jones Unterst√ľtzungen

38.454

38.226

38.093 

37.995

37.731 

37.525

37.291

36.880

36.707

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Nach einer Erholungsbewegung setzte sich in der letzten Handelswoche wieder Schwäche durch. Es ging an allen vier Handelstagen abwärts. Dies ist an den roten Tageskerzen sehr gut zu erkennen. Zu Wochenbeginn hat sich die Schwäche weiter fortgesetzt, mit noch mehr Dynamik. Es ging in der letzten Handelswoche bereits unter das 78,6 % Retracement, zu Beginn der Handelswoche wurde auch das 100 % Retracement unterschritten. Aktuell notiert der Dow Jones im Dunstkreis dieses Retracements.

Das Tageschart ist weiterhin b√§risch zu interpretieren, an unserer grunds√§tzlichen Interpretation hat sich nichts ver√§ndert. Solange der Index per Tagesschluss unter der¬†SMA20 (aktuell bei 40.514 Punkten) notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die¬†36.707 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 35.300 Punkten sein.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zur√ľck an das 78,6 % Retracement gehen. Sollte es der Index per Tagesschluss √ľber dieses Retracement schaffen, so k√∂nnten weitere Erholungsbewegungen in den Bereich der SMA20 gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†b√§risch

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Index sich zwar √ľber die SMA50 (aktuell bei 39.823 Punkten) schieben aber zun√§chst nicht hat festsetzen k√∂nnen. Erst nach mehreren Stabilisierungen an der SMA20 (aktuell bei 39.339 Punkten) ging es wieder √ľber die SMA50, wobei es der Dow Jones es nicht geschafft hat, sich auch √ľber dieser Linie zu etablieren. Es ging Ende der letzten Handelswoche im Rahmen von Schw√§che wieder unter die SMA50 / SMA20.¬†

Damit ist auch das 4h Chart b√§risch zu interpretieren. Solange der Dow Jones unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst die SMA20 und nachfolgend die SMA50 erreichen. Um √ľber diese Linien zu kommen, bedarf es Dynamik und Momentum. Ob sich dies in dieser Handelswoche einstellt, bleibt abzuwarten. Sollten diese beiden Durchschnittslinien angelaufen werden, so sollten die Kursmuster, insbesondere im Dunstkreis der SMA50, engmaschig beobachtet werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: ¬†Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. Entspannen w√ľrde sich das Chartbild erst dann wieder, wenn es der Index es schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu etablieren.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 38.461 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 38.482/83, bei 38.505/07, bei 38.522/24, bei 38.545/47, bei 38.565/67, bei 38.590/92, bei 38.619/21, bei 38.540/42, bei 38.559/61, bei 38.585/87, bei 38.610/12, bei 38.638/40, bei 38.662/64 und dann bei 38.689/91 Punkten anlaufen. √úber der 38.689/91 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 38.711/13, bei 38.738/40, bei 38.761/63, bei 38.785/87, bei 38.811/13, bei 38.837/39, bei 38.858/60, bei 38.882/84, bei 38.910/12, bei 38.937/39, bei 39.861/63, bei 39.889/91, bei 39.018/20, bei 39.042/44, bei 39.065/67, bei 39.090/92, bei 39.109/11, bei 39.125/27, bei 39.148/50, bei 39.174/76, bei 39.196/98, bei 39.219/21 bzw. bei 39.245/47 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 38.461 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 38.440/38, bei 38.419/17, bei 38.395/93, bei 38.378/76, bei 38.351/49, bei 38.330/28, bei 38.309/07, bei 38.282/80, bei 38.265/63, bei 38.240/38, bei 38.222/20, bei 38.198/96, bei 38.178/76, bei 38.149/47, bei 38.118/16, bei 38.096/94, bei 38.079/77, bei 38.053/51 und dann bei 38.035/33 Punkten gehen. Unter der 38.035/33 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 38.010/08, bei 37.985/83, bei 37.966/64, bei 37.942/40, bei 37.927/25, bei 37.909/07, bei 37.885/83, bei 37.859/57, bei 37.835/33, bei 37.811/09, bei 37.788/86, bei 37.763/61, bei 37.739/37, bei 37.715/13, bei 37.690/88, bei 37.671/69, bei 37.648/46, bei 37.628/26, bei 37.606/04, bei 37.585/83 bzw. bei 37.561/59 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 17 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

