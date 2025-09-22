KEY TAKEAWAYS Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief ebenso. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte der Index einen Wochengewinn ausweisen. Die Range war zwar vierstellig, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Rückblick auf KW 38/2025 (15.09.–19.09.2025) Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 45.920 Punkten, 451 Punkte über dem Niveau der Vorwoche. Im Verlauf bildete der Index zunächst eine Seitwärtsbox. Das Wochentief wurde am Dienstagnachmittag markiert, ehe am Mittwoch und Donnerstag eine Erholung einsetzte. Zum Wochenschluss stellte sich Kaufdruck ein und der Index schloss bei 46.648 Punkten. Damit konnte der Dow Jones erneut ein Wochenplus verbuchen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Handelsrange lag bei 1.060 Punkten, was zwar überdurchschnittlich hoch war, aber unter dem Jahresdurchschnitt von 1.386 Punkten. Technische Daten & Wochenstatistik Wochenergebnis KW 38/2025: +797 Punkte

Wochenhoch: 46.738 Punkte

Wochentief: 45.678 Punkte

Wochenschluss: 46.648 Punkte Übergeordnet betrachtet zeigt der Dow Jones seit mehreren Wochen ein bullisches Muster. Rücksetzer an die SMA20 konnten stets aufgefangen werden. Chartanalyse: Daily & 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Daily-Chart Im Tageschart zeigt sich ein klar bullisches Bild: Die SMA20 (aktuell 45.806 Punkte) dient als tragfähige Unterstützung.

Rücksetzer an diese Linie wurden in den letzten Wochen regelmäßig aufgefangen.

Solange der Index oberhalb der SMA20 bleibt, ist mit neuen Hochs zu rechnen. Mögliche Anlaufziele: 46.275/90 Punkte

46.410/25 Punkte

46.615/25 Punkte Fällt der Index unter die SMA20, könnte die SMA50 bei 45.139 Punkten die nächste wichtige Unterstützung darstellen. Einordnung Tageschart: bullisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart Im kurzfristigen Zeitfenster konnte sich der Dow Jones dynamisch über die SMA20 (46.397 Punkte) bewegen. Solange dieser Support hält, ist das bullische Szenario intakt. Ein Bruch der SMA50 (46.070 Punkte) wäre das erste Schwächesignal, mit Ausdehnung bis zur SMA200 bei 45.344 Punkten. Einordnung 4h-Chart: bullisch Dow Jones Prognose KW 39/2025 – Szenarien Bullisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: 60 %) Halten über 46.549 Punkten könnte weitere Anstiege bis zu den Marken 46.635/37, 46.655/57 und 46.775/77 ermöglichen.

Darüber wären Kursziele bis in den Bereich 47.158/60 Punkten realistisch. Bärisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: 40 %) Unterhalb von 46.579 Punkten könnte der Index zunächst bis 46.469/67 oder tiefer in Richtung 46.261/59 Punkte fallen.

Erst unter 46.261 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur bis zur Zone 46.139/37 – 45.950 Punkte. Erwartete Wochenrange KW 39/2025 Hoch: 46.791 – 47.054 Punkte

Tief: 45.987 – 46.259 Punkte

