Bitcoin Preis fällt – Prognose zwischen Support-Zone und Makro-Risiken

📊 Bitcoin Preis & Bitcoin Prognose: Liquidationen belasten den Markt – Hält die Support-Zone? 📰 Einleitung Der Bitcoin Preis geriet zum Wochenstart unter Druck: Von über 115.000 USD fiel BTC zeitweise bis auf 111.800 USD. Auslöser waren massive Liquidationen gehebelter Long-Positionen, die die Abwärtsbewegung verstärkten. Während kurzfristig Unsicherheit durch US-Makrodaten und Fed-Signale besteht, bleibt die Bitcoin Prognose langfristig stabil. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 📌 Key Takeaways 💥 Massive Liquidationen: Über 1,7 Mrd. USD zwangsliquidiert – 404.000 Trader betroffen, vor allem Long-Positionen.

📉 Support-Zone im Fokus: 110.750 – 112.100 USD gilt als kritischer Bereich; Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

📊 Makro-Daten wichtig: PMI, BIP, PCE und eine Rede von Fed-Chef Powell könnten kurzfristig für Volatilität sorgen. 📉 Technische Unterstützungszonen entscheidend Die Zone um 110.750 – 112.100 USD ist charttechnisch zentral: Hält die Unterstützung , könnten Käufer zurückkehren und den Kurs stabilisieren.

Fällt sie, droht ein weiterer Abwärtsdruck – möglich bis unter 110.000 USD. 📊 Makro-Daten als Katalysator Die kommenden US-Konjunkturdaten (PMI, BIP, PCE-Index) sowie die Rede von Fed-Chef Jerome Powell könnten entscheidende Impulse geben: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Positive Daten: Marktstabilisierung & Entspannung.

Negative Überraschungen: Weitere Abverkäufe & erhöhter Druck auf den Bitcoin Preis. 🔮 Langfristige Bitcoin Prognose bleibt intakt Trotz kurzfristiger Schwäche sieht die Bitcoin Prognose langfristig positiv aus: Begrenztes Angebot (21 Mio. BTC)

Institutionelle Nachfrage steigt

Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

