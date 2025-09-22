NATGAS Preis fällt: Überangebot & schwache Nachfrage belasten den Markt

📉 NATGAS Preis fällt deutlich – Überangebot belastet den Markt 📰 Einleitung

Der NATGAS Preis setzt seine Talfahrt fort: Am Montag fielen die Futures an der Nymex um fast 3 % auf rund 2,820 USD. Grund für den Rückgang sind ein hohes Angebot, schwächere LNG-Exporte sowie milde Wetterbedingungen, die die Nachfrage drücken. Damit bleibt der NATGAS Kurs auch zu Wochenbeginn unter Druck. 📌 Key Takeaways Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔻 NATGAS Kurs aktuell: Rund 2,820 USD nach einem Rückgang von knapp 3 % am Montag.

📦 Lagerbestände steigen: US-Gasreserven legten um 90 BCF zu – deutlich über Erwartung und Fünfjahresdurchschnitt.

🌍 Langfristige Perspektive: LNG-Exporte, Industrienachfrage und Elektrifizierung könnten den Markt bis 2026 strukturell stützen. 📊 NATGAS Kurs im Detail – Lagerbestände & Nachfrage

Der jüngste Bericht zeigt, dass die US-Gasspeicherbestände in der Woche bis zum 12. September um 90 BCF gestiegen sind – mehr als erwartet und über dem Fünfjahresdurchschnitt. Damit liegen die Gesamtlagerbestände nun 6,3 % über dem historischen Schnitt und bieten eine komfortable Pufferzone für die Wintermonate. Die tägliche Gasnachfrage sank zuletzt auf 98,5 BCF, vor allem aufgrund milderer Temperaturen sowie geringerer Nachfrage aus dem Wohn- und Gewerbesektor. Während ein kurzfristig wärmeres Wetter den Energiebedarf der Stromerzeugung leicht erhöhen könnte, bleibt das Überangebot aktuell der dominierende Faktor für den NATGAS Preis. 🌐 Strukturelle Trends geben Hoffnung

Langfristig könnten steigende LNG-Exporte, die wachsende Industrienachfrage sowie die weltweite Elektrifizierung den Markt nachhaltig stärken. Analysten sehen in diesen Faktoren die Basis für ein robusteres Preisumfeld in den kommenden Jahren, insbesondere ab 2026. ✅ Fazit

Der NATGAS Kurs bleibt kurzfristig unter Druck, da hohe Lagerbestände und eine schwächere Nachfrage den Markt belasten. Mittelfristig könnte das Überangebot die Abwärtsrisiken zwar begrenzen, doch erst die strukturellen Trends wie LNG-Boom und Industrienachfrage bieten Potenzial für einen nachhaltig höheren NATGAS Preis. Anleger sollten daher kurzfristige Schwankungen vom langfristigen Bild trennen. NATGAS Chart (H4) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

