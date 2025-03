Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 24.03.25 🔴 Range deutlich kleiner als in der Vorwoche, aber knapp über Jahresdurchschnitt

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 13 / 2025¬†(24.03.2025 - 28.03.2025)

R√ľckblick: (17.03.2025 - 21.03.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 41.299 Punkten. Der Index notierte damit 1.349 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 159 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag lief der Index zun√§chst in einer Box seitw√§rts, konnte sich am Nachmittag dann deutlich erholen. Teile der Gewinne wurden im Handelsverlauf am Dienstag abgegeben, wobei das Tagestief von Montag nicht mehr angelaufen wurde. Bewegung kam in die Notierungen erst wieder am Mittwoch. Es ging am Abend im Rahmen einer gr√∂√üeren Vola an und √ľber die 42.000 Punkte, √ľber die sich der Dow Jones nachfolgend auch etablieren konnte. Am Donnerstagmorgen dominierten zun√§chst Gewinnmitnahmen den Handel, am Nachmittag wurden die Verluste zur√ľckgekauft. Die Aufw√§rtsbewegung hatte aber keine Substanz. Es ging nachfolgend am Freitagnachmittag dynamisch abw√§rts. Die Bullen schafften es aber den Index zu stabilisieren und nachfolgend wieder in Richtung Norden zu schieben. Der Dow Jones ging bei 42.328 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn konnte sich der Index weiter erholen und √ľber die 42.600 Punkte laufen.

Das Wochenhoch wurde knapp unter der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief konnte deutlich √ľber dem Level der Woche zuvor festgestellt. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche, lag aber knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt. Nach zwei deutlichen Wochenverlusten konnte in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochengewinn ausgewiesen werden.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.078/80 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 42.103/05 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.259/57 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†41.238/36 Punkten.¬†¬†¬†

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones hat in den letzten Handelswochen deutlicher zur√ľckgesetzt, was sich aus dem Tageschart auch gut herauslesen l√§sst. Nach der Stabilisierung im Bereich der 40.700 Punkte-Marke zogen die Notierungen wieder an. In der letzten Handelswoche konnten vier der f√ľnf Handelstage mit einem Tagesgewinn abgeschlossen werden. Der Dow Jones konnte sich im Rahmen der Erholung wieder √ľber das 50 % Retracement zur√ľckschieben. Der Wochenstart war freundlich.

Der Index konnte sich im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Wochenbeginn zur√ľck √ľber die wichtige SMA200 (aktuell bei 42.437 Punkten) schieben. Wesentlich wird sein, dass es die Bullen schaffen, den Pace aufrecht zu erhalten und den Dow Jones z√ľgig von der SMA200 nach Norden l√∂sen k√∂nnen. Gelingt diese Bewegung, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es weiter aufw√§rts an die SMA50 (aktuell bei 43.559 Punkten) bzw. das 23,6 % Retracement gehen k√∂nnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass der letzte Versuch √ľber die SMA50 zu laufen nicht erfolgreich war. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn es der Index es schafft, sich verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen.

Setzte der Dow Jones im Zuge von R√ľcksetzern wieder unter die SMA200 zur√ľck, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer im Bereich der¬†SMA20 (aktuell bei 42.254 Punkten) stabilisieren. H√§lt der Support per Tagesschluss nicht, so w√ľrde sich das Chartbild dann wieder b√§risch eintr√ľben, wenn der Dow Jones im Rahmen von weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Linie verliert. Dies k√∂nnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass es wieder an das 50 % Retracement bzw. an das Monatstief gehen k√∂nnte.¬†

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones Anfang M√§rz unter die SMA20 (aktuell bei 42.263 Punkten) gefallen ist und sich erst zu Beginn der Handelswoche √ľber die SMA20 bzw. bis an die SMA50 (aktuell bei 41.770 Punkten) schieben konnte. Im Chart ist gut erkennbar, dass der Index zun√§chst Probleme hatte, die SMA50 zu √ľberwinden. Nach R√ľcksetzern an die SMA20 gelang der Move √ľber diese Linie dann zur Wochenmitte. Zwar ging es noch einmal an und unter die SMA20, diese Durchschnittslinie hat aber als Support gehalten. Zu Wochenbeginn hat sich der Index bereits deutlich von der SMA20 entfernen k√∂nnen.

Solange der Dow Jones √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA200 (aktuell bei 43.292 Punkten) gehen. Sollten es die Bullen schaffen den Index √ľber die¬†SMA200 zu schieben und vor allem nachfolgend zu etablieren, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 23,6 % Retracement und nachfolgend an die 44.100 Punkte gehen.

R√ľcksetzer haben die Chance sich im Bereich der¬†SMA20 zu stabilisieren. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer im Bereich der SMA50 erholen. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens im Dunstkreis dieser Marke einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† Der Dow Jones muss unbedingt versuchen, sich per Tagesschluss √ľber der SMA200 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so besteht das Potential weiter aufw√§rts bis an und √ľber die SMA50 zu laufen. B√§risch w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn sich der Index per Tagesschluss wieder unter der SMA20 etabliert hat.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 42.602 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.628/30, bei 42.655/57, bei 42.673/75, bei 42.694/96, bei 42.715/17, bei 42.738/40, bei 42.755/57, bei 42.771/73, bei 42.798/800, bei 42.816/18, bei 42.835/37, bei 42.853/55, bei 42.774/76, bei 42.801/03, bei 42.824/26, bei 42.844/46, bei 42.869/71, bei 42.899/901 und dann bei 42.917/19 Punkten erreichen. √úber der 42.914/19 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.935/37, bei 42.960/62, bei 42.988/90, bei 43.015/17, bei 43.034/36, bei 43.059/61, bei 43.089/91, bei 43.110/12, bei 43.135/37, bei 43.160/62, bei 43.185/87, bei 43.209/11, bei 43.231/33, bei 43.258/60, bei 43.283/85, bei 43.308/10, bei 43.333/35 bzw. bei 43.359/91 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 42.602 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.580/78, bei 42.558/56, bei 42.530/28, bei 42.505/03, bei 42.484/82, bei 42.460/58, bei 42.438/36, bei 42.414/12, bei 42.390/88, bei 42.370/68, bei 42.350/48, bei 42.330/28, bei 42.311/09, bei 42.290/88, bei 42.269/67, bei 42.248/46, bei 42.228/26, bei 42.205/03 und dann bei 42.190/88 Punkten gehen. Unter der 42.190/88 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.165/63, bei 42.148/46, bei 42.129/27, bei 42.110/08, bei 42.087/85, bei 42.060/58, bei 42.040/38, bei 42.023/21, bei 41.999/97, bei 41.974/72, bei 41.950/48, bei 41.935/33 bzw. bei 41.912/10 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 13 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

