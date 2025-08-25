KEY TAKEAWAYS Der Dow Jones lief zu Wochenbeginn zunächst seitwärts, konnte sich am Dienstag erholen, gab die Tagesgewinne aber gleich wieder ab. Die Seitwärtsbewegung setzte sich übergeordnet bis zum Freitag fort. Erst am Nachmittag belebte sich die Nachfrage. Der Index stieg deutlich und dynamisch an. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch. Es stellten sich zwar nachfolgend einige Abgaben ein, der Index hat es jedoch geschafft, sich im Bereich der 45.750/700 Punkte festzusetzen und im Bereich dieses Level aus dem Handel zu gehen. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Rückblick: Dow Jones Entwicklung KW 34 / 2025 Würzburg/Stadtlohn (www.day-trading-live.de) – Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 45.076 Punkten. Im Wochenverlauf bewegte sich der Index zunächst seitwärts, ehe er am Freitag deutlich zulegte und ein neues Allzeithoch markierte. Der Wochenschluss lag bei 45.713 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Handelswoche KW 34 zeigte damit eine insgesamt bullische Tendenz, auch wenn zwischenzeitliche Rücksetzer bis an die Unterstützungsmarken zu beobachten waren. Auffällig war die geringere Wochenrange im Vergleich zum Jahresdurchschnitt, was eine gewisse Marktberuhigung signalisiert. Dow Jones Prognose & Chartanalyse – Börse aktuell Widerstände im Fokus 45.758

45.839

45.983

46.095

46.220

46.340

46.559 Unterstützungen im Markt 45.622

45.536 / 45.527

45.433

45.295 / 45.301

45.146 / 45.124 / 45.101

44.896 / 44.700

44.389

44.040

43.948 Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Richtung. Solange der Dow Jones oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Prognose bullisch. Erst ein Bruch unter die SMA50 würde das Bild eintrüben. Chartcheck – Daily & 4h-Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Daily:

Im Tageschart bestätigte sich der Aufwärtstrend mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Solange der Index oberhalb der SMA20 (44.691 Punkte) bleibt, besteht Potenzial für weitere Anstiege bis in den Bereich 46.050 – 46.310 Punkte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart:

Kurzfristig konnte der Dow Jones die SMA200 erfolgreich verteidigen und am Freitag mit Momentum nach oben ausbrechen. Die Börse aktuell zeigt sich hier klar bullisch, solange Rücksetzer oberhalb der SMA20 abgefangen werden. Erwartete Wochenrange KW 35 / 2025 Erwartetes Hoch: 45.913 – 46.189 Punkte

Erwartetes Tief: 45.226 – 45.488 Punkte

