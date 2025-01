Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 27.01.25 🔴 Wieder moderat aufwärts geschoben

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 05/ 2025 (27.01.2025 - 31.01.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (20.01.2025 - 24.01.2025)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 43.717 Punkten. Der Index notierte damit 1.619 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 29 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich am Montagnachmittag zun√§chst deutlicher erholen, gab die Gewinne nachfolgend im Rahmen des Fr√ľhhandels aber direkt wieder ab. Die Bullen konnten den Index stabilisieren und ab Dienstag sukzessive aufw√§rtsschieben. Am Mittwoch schwankte der Dow Jones in einer engeren Box seitw√§rts, bevor es am Donnerstag an und √ľber die 44.500 Punkte ging. Am Freitag ging es im Handel zun√§chst in einer engeren Box seitw√§rts weiter. Zum Wochenschluss stellte sich moderate Schw√§che ein. Der Index ging bei 44.601 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der Handel zu Wochenbeginn war von deutlicher Schwäche geprägt.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Niveau der Vorwoche als auch √ľber der 44.500 Punkte-Marke. Das Wochentief konnte auch deutlich √ľber dem Level der Woche zuvor festgestellt werden. Es wurde ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen, der aber kleiner als der in der Vorwoche ausgefallen ist. Die Range war erneut vierstellig; sie lag unter dem Niveau der Vorwoche und auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 44.356/58 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 44.379/81 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 43.658/56 Punkte-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†43.641/39 Punkten. ¬†¬† ¬†

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

44.273

44.463/66

44.542

44.705/65

44.890 

45.065 

45.194 

45.289

Dow Jones Unterst√ľtzung

44.273

43.940

43.876/50

43.781/55

43.623

43.496/58  

43.348

43.060 

42.907

42.670

42.466

42.119

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones konnte seine Aufw√§rtsbewegung in den ersten vier Handelstagen der letzten Handelswoche weiter fortsetzen. Es ging sukzessive aufw√§rts an und √ľber die 44.500 Punkte. Am Freitag stellten sich Gewinnmitnahmen ein; die Tageskerze ist rot eingef√§rbt, hat aber einen nur kleinen Kerzenk√∂rper. Zu Wochenbeginn hat der Index deutlicher zur√ľckgesetzt.

√úbergeordnet hat sich an unsere Einsch√§tzung zum Tageschart aber nichts ge√§ndert. Solange der Index per Tagesschluss √ľber der SMA50 (aktuell bei 43.781 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen. Es ist im Tageschart erkennbar, dass der Dow Jones im November im Bereich der 45.150/80 Punkte Probleme hatte weiterzukommen. Es ging mehrere Tage im Bereich des Allzeithochs nicht weiter. In der Konsequenz setzte sich nachfolgend wieder Schw√§che durch. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut herauslesen. Sollten es die Bullen nicht schaffen, den Dow Jones mit Dynamik an das Allzeithoch zu f√ľhren, so k√∂nnte die Bewegung in diesem Bereich erneut auslaufen. Gelingt es das Level mit Dynamik und mit Momentum anzulaufen, so ist denkbar, dass es direkt weiter aufw√§rts in Richtung der 45.420/450 Punkte bzw. der 45.700/750 Punkte gehen k√∂nnte.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA50 gehen. Hier h√§tte der Dow Jones die M√∂glichkeit sich zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt diese Erholung aber nicht, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts an das 23,6 % Retracement bzw. an die SMA20 (aktuell bei 43.348 Punkten) gehen. Sollte die¬†SMA20 in den kommenden Handelstagen im Rahmen von Schw√§che angelaufen werden, so sollte es sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie zu einem Richtungswechsel kommen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones √ľber die SMA200 (aktuell bei 43.496 Punkten) schieben und nach einer Konsolidierung auch etablieren konnte. Es ging in den letzten Handelstagen sukzessive aufw√§rts. Zu Wochenbeginn wurde die SMA20 (aktuell bei 43.463 Punkten) aber aufgegeben.

Solange der Dow Jones unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts gehen. Denkbarer Anlaufbereich könnte zunächst die SMA50 (aktuell bei 43.940 Punkten) sein. Wird diese Linie angelaufen, so hätte der Index hier die Möglichkeit der Stabilisierung bzw. er könnte hier einen Richtungswechsel abbilden. Gelingt es aber nicht diese Kursmuster abzubilden, so könnte weiter abwärts an das 23,6 % Retracement, bzw. an die SMA200 gehen. Spätestens an der SMA200 sollten die Bullen tätig werden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Kann sich der Index aber bereits vorher erholen, so k√∂nnten diese Bewegungen zun√§chst bis an die SMA20 gehen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich der Index wieder √ľber dieser Linie etabliert hat.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral 

Fazit:¬† Solange der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA50 notiert, solange besteht die Chance, dass es weiter aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen k√∂nnte. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen, um die bullische Interpretation des Tagescharts nicht in Frage zu stellen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 44.245 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.259/91, bei 44.280/82, bei 44.301/03, bei 44.325/27, bei 44.341/43, bei 44.359/61, bei 44.382/84, bei 44.405/07, bei 44.429/31, bei 44.455/57, bei 44.471/73, bei 44.495/97 und dann bei 44.519/21 Punkten anlaufen. √úber der 44.519/21 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.545/47, bei 44.564/66, bei 44.580/82, bei 44.605/07, bei 44.627/29, bei 44.648/50, bei 44.669/71, bei 44.692/94, bei 44.714/16, bei 44.735/37, bei 44.753/55, bei 44.771/73, bei 44.790/92, bei 44.817/19, bei 44.842/44, bei 44.865/67 bzw. bei 44.887/89 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 44.245 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.228/26, bei 44.210/08, bei 44.187/85, bei 44.165/63, bei 44.142/40, bei 44.121/19, bei 44.099/97, bei 44.082/80, bei 44.063/61, bei 44.045/43, bei 44.020/18, bei 44.005/03, bei 43.987/85, bei 43.968/66, bei 43.945/43 und dann bei 43.927/25 Punkten gehen. Unter der 43.927/25 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.907/05, bei 43.884/82, bei 43.868/66, bei 43.849/47, bei 43.831/29, bei 43.915/13, bei 43.895/93, bei 43.878/76, bei 43.859/57, bei 43.840/38, bei 43.819/17, bei 43.799/97, bei 43.783/81, bei 43.759/57 bzw. bei 43.740/38 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 05 / 2025: seitwärts / abwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

 

Quellen: xStation5 von XTB

