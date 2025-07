In den Handelsgesprächen zwischen den USA und Europa zeichnet sich ein Abkommen ab, besonders Autowerte profitieren hiervon, am Mittwoch notiert die Aktie des bayerischen Autobauera BMW (Ticker: BMW3.DE) an der Spitze der Rop-Performer im DAX. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 BMW Handelsideen 🔴 BMW Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► BMW | WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: BMW3.DE Bereits am Dienstagabend machten Meldungen die Runde, wonach man laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zuversichtlich ist, noch vor dem Stichtag am 09. Juli zu einem Handelsabkommen zu gelangen. Ab dem 09. Juli will Washington Zölle von 50 Prozent auf fast alle EU-Produkte erheben, was ganz besonderes den Automobilsektor hart treffen würde. Grundsätzlich erhärtet sich der Eindruck, dass die US Importzölle sich im zweiten Quartal weniger stark auf die Unternehmensgewinne ausgewirkt haben, Aktien aus diesem Sektor ein wenig zu viel negativea eingepreist haben, was nun zu einer Gegenbewegung beiträgt. Mit Blick auf die Aktie von BMW ist der Modus meiner Einschätzung nach noch neutral einzuschätzen, sollte es aber zeitnah zu einer nachhaltigen Rückeroberung der 82 Euro Marke kommen und die Bullen die Notierungen über diesem Niveau konsolidieren können, sind weitere Aufschläge in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 sehr wahrscheinlich. BMW (Vorzugs-)Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

