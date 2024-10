Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 28.10.24 🔴 Zur Wochenmitte in Richtung Süden

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 44 / 2024 (28.10.2024 - 01.11.2024)

R√ľckblick: (21.10.2024 - 25.10.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 43.530 Punkten. Der Index notierte damit 394 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 15 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones formatierte am Montagmorgen gleich das Wochenhoch. Es ging von hier aus zun√§chst moderat abw√§rts. Den Bullen gelang es am Dienstagabend eine Entlastungsbewegung abzubilden, die allerdings nicht mehr an das Hoch von Montag ging. Die Notierungen drehten am Dienstagabend wieder in Richtung S√ľden. Der Abgabedruck verst√§rkte sich am Mittwoch weiter. Den Bullen gelang es am Mittwochabend den Index nur zu stabilisieren aber nicht wesentlich zu erholen. Zum Wochenschluss am Freitagnachmittag gelang es zwar eine kleinere Erholung abzubilden, diese wurde aber direkt wieder abverkauft. Der Dow Jones ging bei 42.315 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels konnte sich der Dow Jones deutlicher erholen und √ľber die 42.450 Punkte-Marke laufen.

Das Wochenhoch wurde minimal unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Das Wochentief wurde deutlich unter dem Level der Woche zuvor festgestellt. Der Wochenverlust in dieser Handelswoche war veritabel und der zweitgr√∂√üte in diesem Jahr. Die Range war wieder vierstellig, lag √ľber dem Niveau der Vorwoche und √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der¬†43.553/55 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†43.575/77 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup auf der Oberseite hat damit fast perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 42.951/49 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†42.934/32 Punkten. ¬†

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

42.509/28/81/89

42.613/17/41

42.736

42.813

43.022/48/55/87

43.386

43.449/93

43.548

43.652

43.721

Dow Jones Unterst√ľtzung

42.478

42.246

42.107

41.774/28

41.606 

41.075/55

40.887

40.735

40.595

 

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones hat in den letzten Handelstagen deutlich an Luft abgelassen. Die gesamte letzte Handelswoche war √ľberwiegend von Abgaben gepr√§gt. Es ging bis zum Wochenschluss sukzessive abw√§rts. Die Bullen hatten keine Chance.

Im Zuge der Schw√§che ist der Index unter die¬†SMA20 (aktuell bei 42.813 Punkten) gefallen und hat es bisher auch nicht mehr geschafft, zur√ľck an diese Durchschnittslinie zu laufen. Mit den Bewegungen der letzten Handelstage hat sich das Chartbild etwas eingetr√ľbt. Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter abw√§rts gehen. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 42.075 Punkten) sein. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so k√∂nnte sich im Dunstkreis dieser Linie ein Richtungswechsel einstellen. Sp√§testens hier sollten die Bullen aktiv werden. Geht es aber im Zuge dynamischer R√ľcksetzer unter diese Linie und verliert der Dow Jones auch den Kontakt zu SMA50, so tr√ľbt sich das Tageschart deutlich ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Abgaben kommen k√∂nnte, w√ľrde deutlich steigen.

Gelingt es den Bullen aber den Dow Jones bereits vor der SMA50 zu drehen, so k√∂nnten Erholungsbewegungen wieder in den Bereich der SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so w√§re es in unseren Augen zwingend, dass die Bewegung mit Dynamik und mit Momentum unterlegt ist. Realisiert sich dies, so k√∂nnte es auch direkt weiter aufw√§rts /gehen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich der Dow Jones verbindlich √ľber der SMA20 etabliert hat.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Index hat in der letzten Handelswoche deutlich nachgegeben. Im 4h Chart ist erkennbar, dass den Bullen die Kraft gefehlt hat, etwas gegen die ausgeprägte Schwäche zu tun. Die Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, sind alle direkt und nachfolgend wieder abverkauft worden. Der Index hat im Zug der Abgaben die SMA20 (aktuell bei 42.613 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 43.022 Punkten) aufgegeben. Zum Wochenschluss wurde auch die SMA200 (aktuell bei 42.478 Punkten) angelaufen. Zu Wochenbeginn notiert der Dow Jones im Dunstkreis dieser Linie.

Wesentlich wird sein, ob die Bullen jetzt die Kraft haben, den Index √ľber der SMA200 zu halten. Das Problem der Bullen ist, dass die SMA20 die¬†SMA200 in K√ľrze erreichen wird. Es gilt somit, dass der Dow Jones √ľber die SMA20 laufen und sich √ľber dieser Linie festsetzen muss, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte die Bewegung √ľber die SMA20 gelingen, so w√§re es den Bullen anzuraten, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der SMA50 geht. Neue Hochs sind erst dann wieder denkbar, wenn es dem Dow Jones gelingt, sich √ľber der SMA50 zu etablieren.

H√§lt die SMA200 aber im Zuge von Schw√§che nicht und rutscht der Index unter diese Durchschnittslinie, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Dow Jones den Kontakt zu dieser Linie verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnt. √úbergeordnet k√∂nnte das Monatstief erreicht werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bärisch 

Fazit:¬† Der Index muss sich per Tagesschluss wieder √ľber die SMA20 schieben und festsetzen. Erst wenn dies abgebildet ist, k√∂nnte es zu neuen Hochs gehen. Die B√§ren w√§ren dann wieder im Spiel, wenn es ihnen gelingt, den Dow Jones unter der SMA50 festzusetzten und nachfolgend weiter in Richtung S√ľden zu dr√ľcken.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      45 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     55 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 42.480 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.505/07, bei 42.529/31, bei 42.551/53, bei 42.576/78, bei 42.593/95, bei 42.610/12, bei 42.627/29, bei 42.645/47, bei 42.660/62, bei 42.679/81, bei 42.697/99, bei 42.712/14, bei 42.730/32, bei 42.753/55, bei 42.776/78 und dann bei 42.791/93 Punkten erreichen. √úber der 42.791/93 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.807/07, bei 42.824/26, bei 42.841/43, bei 42.859/61, bei 42.875/77, bei 42.891/93, bei 42.911/13, bei 42.930/32, bei 42.950/52, bei 42.975/77, bei 42.991/93, bei 43.010/12, bei 43.028/30, bei 43.046/48, bei 43.066/68 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 42.480 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.465/63, bei 42.440/38, bei 42.418/16, bei 42.399/97, bei 42.380/78, bei 42.361/59, bei 42.342/40, bei 42.325/23, bei 42.310/08, bei 42.295/93, bei 42.279/77, bei 42.260/58, bei 42.245/43, bei 42.229/27, bei 42.214/12, bei 42.198/96 und dann bei 42.182/80 Punkten laufen. Unter der 42.182/80 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.165/63, bei 42.148/46, bei 42.131/29, bei 42.115/13, bei 42.102/00, bei 42.090/88, bei 42.074/72, bei 42.059/57, bei 42.044/42, bei 42.030/28, bei 42.016/14, bei 41.993/91, bei 41.985/83, bei 41.969/67, bei 41.949/47, bei 41.930/28, bei 41.911/09, bei 41.896/94, bei 41.880/78, bei 41.865/63, bei 41.849/47 bzw. bei 41.832/30 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 44 / 2024: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

 

