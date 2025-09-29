Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 29.09.25 🔴 Neue Allzeithochs in den Quartalsschluss?

Einleitung Der Dow Jones konnte sich in den letzten Wochen über wichtige Unterstützungen behaupten und neue Allzeithochs markieren. Rücksetzer blieben bislang moderat und wurden regelmäßig aufgekauft – ein Zeichen für anhaltende Stärke. In dieser Dow Jones Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuelle Charttechnik und leiten daraus unsere Dow Jones Prognose für die kommende Handelswoche ab ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ✅ Drei Key Takeaways 📈 Rückblick auf die Vorwoche Wochenschluss: 46.547 Punkte

Wochenhoch: 47.053 Punkte , Wochentief: 46.197 Punkte

Nach zwei Gewinnwochen in Folge ein kleiner Wochenverlust von -101 Punkten 🛡️ Charttechnik zeigt klare Unterstützung Tageschart: Dow Jones mehrfach an der SMA20 (46.040 Punkte) stabilisiert

Solange diese Marke hält, bleibt der übergeordnete Trend bullisch

Potenzielle Anlaufziele: 47.115–47.910 Punkte 🔮 Dow Jones Prognose KW 40 Erwartete Wochenrange: 46.197–47.197 Punkte

Bull-Case Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Case Wahrscheinlichkeit: 40 %

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis aufwärts 📊 Wichtige Marken laut Dow Jones Analyse Marke Bedeutung 47.197 Punkte Erwartetes Wochenhoch 46.197 Punkte Erwartetes Wochentief 46.040 Punkte SMA20 – zentrale Unterstützung 45.345 Punkte SMA50 – wichtige Absicherung Chartanalyse: Daily Chart Quelle: 🧠 Fazit: Dow Jones Prognose – bullisch mit Vorsicht Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die aktuelle Dow Jones Analyse zeigt ein weiterhin positives Bild. Solange der Index über der SMA20 bleibt, sind neue Allzeithochs wahrscheinlich. Kurzfristige Rücksetzer sollten eher als Verschnaufpause gesehen werden. Unsere Dow Jones Prognose für die KW 40 lautet daher: Seitwärts bis aufwärts mit Chancen auf weitere Rekorde. Anleger sollten aber die Marke bei 46.040 Punkten genau im Blick behalten Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse: 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.