Dow Jones Prognose KW 14 2026: Börse Aktuell zwischen Stabilisierung und weiterem Abwärtsrisiko

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 45.338 Punkten. Der Index notierte damit 1.499 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 505 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich zum Wochenanfang der letzten Handelswoche deutlich und dynamisch erholen, gab Teile der Gewinne aber nachfolgend direkt wieder ab. Die Notierungen bröckelten bis Dienstagnachmittag ab, erst dann stellte sich moderates Kaufinteresse ein. Der Dow Jones konnte sich erholen, hat es aber nicht mehr geschafft, an das Hoch von Montag zu laufen. Gewinnmitnahmen stellten sich bis Donnerstagmittag ein. Die Aufwärtsbewegung gegen Mittag wurde direkt wieder abverkauft. Den Bullen gelang es zunächst den Index im Bereich der 46.000 Punkte zu stabilisieren, die Kraft am Freitag dann nachgelassen. Es stellte sich eine ausgeprägte Schwäche ein. Der Index gab bis unter die 45.100 Punkte-Marke nach und ging knapp über dem Wochentief, bei 45.085 Punkten, aus dem Wochenhandel.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Übergeordnet weiter schwach:

Das Chartbild bleibt bärisch, solange der Dow Jones unter der SMA20 und SMA200 notiert - die Abwärtsstruktur ist weiterhin intakt.

Das Chartbild bleibt bärisch, solange der Dow Jones unter der SMA20 und SMA200 notiert - die Abwärtsstruktur ist weiterhin intakt. Schlüsselzone entscheidet:

Das 38,2 % Retracement ist die zentrale Marke - hält sie, ist eine Erholung möglich, fällt sie, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Das 38,2 % Retracement ist die zentrale Marke - hält sie, ist eine Erholung möglich, fällt sie, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Seitwärtsphase mit Aufwärtspotenzial:

Für die neue Woche wird eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet, sofern sich der Index über 45.240 Punkten stabilisieren kann.

Börse Aktuell: Rückblick auf die letzte Handelswoche

Der Dow Jones startete bei 45.338 Punkten in die vergangene Handelswoche und lag damit deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Zu Wochenbeginn zeigte sich zunächst eine dynamische Erholung, die jedoch nicht nachhaltig war. Bereits im weiteren Verlauf dominierten Gewinnmitnahmen und eine zunehmende Schwäche.

Bis Freitag setzte sich der Abwärtsdruck fort. Der Index fiel unter die Marke von 45.100 Punkten und beendete die Woche nahe dem Wochentief bei 45.085 Punkten. Damit wurde die fünfte Verlustwoche in Folge bestätigt – insgesamt bereits die zehnte negative Woche im Jahr 2026.

Die Volatilität blieb erhöht, mit einer Wochenrange oberhalb des Jahresdurchschnitts. Dies unterstreicht die weiterhin fragile Lage an der Börse Aktuell.

Dow Jones Prognose: Technische Ausgangslage

Übergeordnetes Bild (Tageschart)

Das Chartbild bleibt klar bärisch:

Der Dow Jones notiert unter der SMA20 bei 46.509 Punkten

Die SMA20 hat die SMA200 (46.883 Punkte) von oben nach unten gekreuzt

Der Index bewegte sich zuletzt bis zum 38,2 % Retracement

Solange der Index unter diesen gleitenden Durchschnitten bleibt, ist weiterhin von einer übergeordneten Schwäche auszugehen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

44.610 bis 44.580 Punkte

anschließend Bereich um das 50,0 % Retracement

Eine Stabilisierung ist kurzfristig möglich, jedoch erst oberhalb der SMA20 und SMA200 würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen.

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Kurzfristige Betrachtung (4h-Chart)

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich:

Mehrere gescheiterte Versuche, sich über der SMA50 zu etablieren

Stabilisierung aktuell am 38,2 % Retracement

Rückfallbewegung in der zweiten Wochenhälfte

Wichtige Erkenntnis:

Das 38,2 % Retracement fungiert als entscheidende Unterstützungszone.

Hält diese Marke → Erholung Richtung SMA20 / SMA50 möglich

Bricht diese Marke → Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich

Wichtige Marken für die Börse Aktuell

Widerstände:

45.289

45.355

45.582

45.797

45.952

46.012 bis 46.069

46.177 bis 46.187

46.322

46.404

46.509 bis 46.555

46.692

Unterstützungen:

44.981

44.751

44.546

44.281

43.980

43.856

43.384

42.718

Dow Jones Prognose: Szenarien für KW 14 2026

Bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit)

Kann sich der Dow Jones über 45.240 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

Kurzfristig: 45.265 bis 45.357 Punkte

Mittelfristig: 45.404 bis 45.571 Punkte

Erweiterte Ziele: bis 46.000 Punkte und darüber

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss insbesondere die Zone um die SMA50 zurückerobert werden.

Bärisches Szenario (45 % Wahrscheinlichkeit)

Scheitert der Index an der Stabilisierung über 45.240 Punkten, rücken folgende Ziele in den Fokus:

45.178 bis 45.044 Punkte

darunter: 44.995 bis 44.879 Punkte

weitere Ziele: bis 44.595 Punkte

Ein Bruch dieser Unterstützungen würde die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

Börse Aktuell: Erwartung für die Handelswoche

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

Erwartete Wochenrange:

Hoch: 45.711 bis 46.080 Punkte

Tief: 44.645 bis 44.925 Punkte

Fazit zur Dow Jones Prognose

Die Börse Aktuell bleibt geprägt von Unsicherheit und erhöhter Volatilität. Trotz kurzfristiger Erholungschancen dominiert weiterhin ein bärisches Gesamtbild. Entscheidend für die kommende Woche wird sein, ob der Dow Jones das 38,2 % Retracement verteidigen kann.

Ein nachhaltiger Trendwechsel erfordert klar steigende Kurse über zentrale Durchschnittslinien. Bis dahin bleibt die Dow Jones Prognose vorsichtig und von einer fragilen Marktlage geprägt.

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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose deutet auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung hin, solange sich der Index über wichtigen Unterstützungen stabilisieren kann.

Warum ist die Börse aktuell so volatil?

Die Börse Aktuell ist geprägt von Unsicherheit, technischen Korrekturen und einer Serie von Verlustwochen im Dow Jones, was zu erhöhten Schwankungen führt.

Welche Marken sind beim Dow Jones derzeit entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich um 44.900 Punkte, während Widerstände ab etwa 45.300 Punkten beginnen. Besonders relevant ist das 38,2 % Retracement als Schlüsselzone.

Wann dreht der Dow Jones wieder nach oben?

Ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist erst wahrscheinlich, wenn der Dow Jones wieder über die SMA20 und SMA200 steigt und sich darüber stabilisiert.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Dow Jones zu investieren?

Die aktuelle Marktlage ist weiterhin unsicher. Kurzfristige Erholungen sind möglich, jedoch bleibt das übergeordnete Risiko aufgrund des bärischen Trends erhöht.

Wie entwickelt sich der Dow Jones im Jahresvergleich?

Im Jahresvergleich zeigt der Dow Jones aktuell eine schwächere Entwicklung, geprägt von mehreren Verlustwochen und zunehmendem Verkaufsdruck.

Welche Rolle spielen technische Indikatoren in der Dow Jones Prognose?

Technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA200) und Fibonacci-Retracements sind zentrale Werkzeuge zur Bewertung der aktuellen Marktsituation und möglicher Kursziele.