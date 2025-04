Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 31.03.25 🔴 Am Wochentief, bei 41.710 Punkten aus dem Wochenhandel

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 14 / 2025¬†(31.03.2025 - 04.04.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (24.03.2025 - 28.03.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 42.602 Punkten. Der Index notierte damit 1.303 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 274 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag konnte sich der Dow Jones zun√§chst etwas erholen. Es ging im Zuge dessen bis fast an die 43.000 Punkte-Marke. Bitte zur Wochenmitte bewegte sich der Dow Jones in einer engen Box seitw√§rts weiter. Nachdem das Wochenhoch am Mittwoch formatiert war, gaben die Notierungen zun√§chst bis an die 42.500 Punkte nach. Die Bullen konnten den Index stabilisieren und im Fr√ľhhandel zu Donnerstag wieder etwas nach Norden schieben. Der Dow Jones versuchte sich am Donnerstag im Bereich der 42.700 / 42.500 Punkte etablieren und schaffte dies zun√§chst auch, gab nachfolgend aber wieder nach. Der Freitag war von einer breiten und langanhaltenden Schw√§che gepr√§gt. Der Index gab bis zum Wochenschluss unter die 42.200 Punkte nach und ging am Wochentief, bei 41.710 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn gab der Dow Jones weiter moderat nach.

Das Wochenhoch konnte √ľber der 43.000 Punkte-Marke und √ľber dem Level der Vorwoche formatiert werden. Das Wochentief konnte √ľber der Marke der Vorwoche festgestellt werden. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor, lag knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde der 7. Wochenverlust in diesem Jahr formatiert.¬†

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.988/90 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 43.015/17 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.935/33 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†41.912/10 Punkten.¬†¬†

Dow Jones Widerstände

41.867

42.050 

42.238

42.343

42.404/17/40/56

42.505

42.667

42.949/74

43.074

43.125

42.3375

43.404

43.783

44.011

Dow Jones Unterst√ľtzungen

41.652

41.554

41.467

41.075

40.904 

40.699

40.438

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones hat sich bis zur Wochenmitte der letzten Handelswoche zun√§chst deutlicher erholen k√∂nnen. Es ging im Zuge der Erholung bis knapp √ľber die 43.000 Punkte. Der Index hat es aber nicht vermocht sich auch √ľber dieser Marke zu etablieren. Es ging ab der Wochenmitte mit Dynamik und mit Momentum abw√§rts. Insbesondere am Freitag war die Abgabebereitschaft ausgepr√§gt.

Im Rahmen der letzten Erholung konnte sich der Dow Jones zun√§chst √ľber die SMA200 (aktuell bei 42.505 Punkten) schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging im Zuge der Schw√§che wieder unter diese Durchschnittslinie. Am Freitag der letzten Handelswoche wurde auch die SMA20 (aktuell bei 42.050 Punkten) aufgegeben.

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetr√ľbt. Solange es der Dow Jones per Tagesschluss nicht schafft, sich wieder √ľber die SMA20 zu schieben und zu etablieren, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten zun√§chst 40.700/650 Punkte und √ľbergeordnet das 78,6 % Retracement sein.

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der¬†SMA20 gehen. Gelingt es den Bullen den Dow Jones per Tagesschluss √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben, so w√ľrde sich das Chartbild etwas aufhellen, wenn sich der Index auch √ľber dieser Linie festsetzen kann. Weitere Aufw√§rtsimpulse k√∂nnten bis in den Bereich der¬†SMA200 gehen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so bliebt abzuwarten, ob es die Bullen schaffen den Dow Jones verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind, w√ľrde das Chartbild in seiner Interpretation wieder auf neutral springen.

 

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†b√§risch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 42.440 Punkten) schieben und nachfolgend weiter aufw√§rtslaufen konnte. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung bis fast an die SMA200 (aktuell bei 42.974 Punkten). Diese Durchschnittslinie ist aber knapp verfehlt worden. Es ging im Rahmen von Schw√§che Mitte der letzten Handelswoche wieder an und unter die SMA20. Der Dow Jones hat mehrmals versucht wieder √ľber diese Linie zu laufen, ist aber immer wieder gescheitert. Es ging nachfolgend, zum Wochenschluss hin, dynamisch und mit Momentum unter die SMA50 (aktuell bei 42.456 Punkten).

Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt. Solange der Index unter der SMA20 /¬†SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die¬†SMA20 / SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein √úberwinden w√§re in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar und m√∂glich. Sollte es der Index es schaffen, √ľber diese beiden Linien zu laufen, so w√ľrde es eine bullische Interpretation st√ľtzen, wenn es direkt weiter aufw√§rts an und √ľber die SMA200 geht. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit:¬† Das Chartbild w√ľrde sich erst wieder etwas entspannen, wenn die Bullen es schaffen, den Index per Tagesschluss √ľber die SMA20 zu etablieren, aufhellen w√ľrde es sich erst wieder, wenn sich der Dow Jones √ľber der SMA200 etabliert hat.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 41.683 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.705/07, bei 41.722/24, bei 41.745/47, bei 41.766/68, bei 41.784/86, bei 41.810/12, bei 41.832/34, bei 41.855/57, bei 41.883/85, bei 41.909/11, bei 41.927/29, bei 41.950/52, bei 41.971/73, bei 41.992/94, bei 42.012/14 und dann bei 42.034/36 Punkten anlaufen. √úber der 42.034/36 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.053/55, bei 42.072/74, bei 42.096/98, bei 42.116/18, bei 42.136/38, bei 42.151/53, bei 42.178/80, bei 42.198/200, bei 42.222/24, bei 42.247/49, bei 42.270/72, bei 42.295/97, bei 42.313/15, bei 42.333/35, bei 42.357/59, bei 42.375/77, bei 42.396/98, bei 42.414/16 bzw. bei 42.440/42 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 41.683 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.667/65, bei 41.650/48, bei 41.631/29, bei 41.615/13, bei 41.598/96, bei 41.580/78, bei 41.559/57, bei 41.540/38, bei 41.522/20, bei 41.503/01, bei 41.482/80, bei 41.464/62, bei 41.448/46, bei 41.428/26, bei 41.408/06, bei 41.390/88 und dann bei 41.369/67 Punkten gehen. Unter der 41.369/67 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.351/49, bei 41.330/28, bei 41.311/09, bei 41.287/85, bei 41.265/63, bei 41.241/39, bei 41.222/20, bei 41.200/198, bei 41.178/76, bei 41.155/53, bei 41.135/33, bei 41.118/16, bei 41.095/93, bei 41.078/76, bei 41.058/56, bei 41.039/37, bei 41.018/16, bei 40.998/96 bzw. bei 40.980/78 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 14 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: