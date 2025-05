In unserer Bitcoin Betrachtung vergangenen Sonntag hatten wir nach der RĂŒckeroberung der $100.000 Marke und engen Konsolidierung zwischen $102.000 und $104.000 einen möglichen, bullishen Breakout auf der Oberseite thematisiert, wobei ein projiziertes Allzeithoch sich in Gefilden um rund $110.000 gelegen hĂ€tte. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin  Trading 🔮 Bitcoin  Handelsideen 🔮 Bitcoin Prognose & Ausblick â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin Durch die Meldung am Montag bzw. bereits am Sonntagabend, dass sich ein Deal im Handelskrieg zwischen den USA und China abzeichnet, zwischen den USA und China bei den jĂŒngsten GesprĂ€chen „erhebliche Fortschritte“ gemacht wurden und konkret China seine Importzölle auf US-Waren fĂŒr 90 Tage von 125 % auf 10 % senkt, die USA ihre Zölle auf chinesische Waren fĂŒr 90 Tage von 145 % auf 30 % reduzieren, zeitgleich US-Finanzminister Bessent verlauten ließ, dass weder die USA noch China eine Entkopplung wollen, kam es in Bitcoin zu einem versuchten Bruch höher auf der Oberseite, der aber initial kein weiteres Momentum sah. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Dennoch hat sich das technische Bild in Bitcoin meiner EinschĂ€tzung nicht verĂ€ndert, denn auch die BĂ€ren konnten die KryptowĂ€hrung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung nicht zurĂŒck unter die psychologisch interessante $100.000 Marke befördern. Infolgedessen bleibt ein bullisher Break höher mit Kursziel in Gefilden um $110.000 weiter eine realistische Option in den kommenden Tagen und Bitcoin könnte ausgehend hiervon durchaus neue Allzeithochs markieren. Allerdings denke ich, dass es auch gilt, ein wenig vorsichtig zu agieren, solch einen Bruch höher wĂŒrde ich zunĂ€chst nur als reines Momentum Long Play handeln. Auszuschließen wĂ€re nicht, dass es nach einem kurzen bullishen Intermezzo zu einem scharfen RĂŒcksetzer zurĂŒck in die etablierte Range zwischen $101.000 und $105.000 kĂ€me, eventuell gar zu einem Fall zurĂŒck unter die $100.000 Marke der das kurzfristig bullishe Bild deutlicher eintrĂŒben wĂŒrde. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch bleibt der Vorteil aktuell klar Long, unser Fokus liegt auf der bullishen Konsolidierung zwischen $101.000 und $105.000. Ein Breakout aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite könnte man fĂŒr ein Momentum Long-Setup mit dem Ziel neuer Allzeithochs ĂŒber $108.000 in Betracht ziehen.Â

Long-Setup: Ein „Long Play“ wird mit einem Bruch ĂŒber $105.000 als Momentum Trade interessant, eng abgesichert mit einem Stop im Bereich um $101.000 und potenziellem Ziel im Bereich um wenigstens $108.000, eher höher in den kommenden Tagen. Short-Setup:  Short Trades sind meiner EinschĂ€tzung zunĂ€chst nicht in Betracht zu ziehen, die jĂŒngste Price Action suggeriert meiner EinschĂ€tzung nach, dass die Bullen das Ruder klar zurĂŒckerobert haben. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 17.05.2025: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

