Brent Ölpreis unter Druck - Börse Aktuell: Ölmarkt im Fokus

Der Brent Ölpreis setzte seine Verluste am Morgen zunächst fort, stabilisierte sich jedoch im weiteren Handelsverlauf und notierte zuletzt wieder im Bereich von 79 US-Dollar je Barrel. Obwohl die Aussicht auf eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran den Markt weiterhin belastet, bleiben zahlreiche wichtige Fragen ungeklärt.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Die Details des angekündigten 14-Punkte-Memorandums werden derzeit noch ausgearbeitet. Dennoch preisen die Märkte bereits die mögliche Rückkehr erheblicher iranischer Ölmengen auf den Weltmarkt ein. Seit dem Höhepunkt des Konflikts ist der Brent Ölpreis dadurch um nahezu 40% gefallen. Brent bewegt sich aktuell zwischen 78 und 79 US-Dollar je Barrel, während die US-Referenzsorte WTI zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 75 US-Dollar fiel, bevor sie sich wieder im Bereich von 75 bis 76 US-Dollar stabilisierte.

Trotz des jüngsten Rückgangs liegt der Ölpreis weiterhin rund 11% über dem Niveau vor Ausbruch des Konflikts.

Der Ölpreis liegt etwa 11% über dem Niveau vor dem Konflikt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Welche Faktoren beeinflussen aktuell den Brent Ölpreis?

Aussicht auf eine schnelle Wiederaufnahme iranischer Exporte

Obwohl der finale Inhalt der Vereinbarung noch nicht veröffentlicht wurde, deuten Berichte darauf hin, dass Iran unmittelbar nach der Unterzeichnung wieder Öl und Treibstoffe exportieren könnte. Gleichzeitig sollen die USA Hafensperren aufheben und Ausnahmen bei Sanktionen für Öl-, Petrochemie-, Versicherungs- und Bankdienstleistungen gewähren.

Zunehmende Tankeraktivität im Nahen Osten

Reedereien bereiten sich bereits auf die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor. Zahlreiche leere Tanker werden aktuell in die Region verlegt. Analysten gehen davon aus, dass der Schiffsverkehr durch den strategisch wichtigen Seeweg bald wieder uneingeschränkt in beide Richtungen fließen wird.

Zusätzlicher Angebotsdruck durch freigegebene Lieferungen

Mit der Öffnung der Straße von Hormus könnten mehr als 100 bereits beladene Tanker aus dem Persischen Golf auslaufen. Dieser plötzliche Angebotsanstieg wirkt ähnlich wie eine Freigabe strategischer Ölreserven. Dennoch dürfte es mehrere Monate dauern, bis die Exporte wieder das Vorkriegsniveau erreichen. Gründe sind unter anderem notwendige Minenräumungen und logistische Herausforderungen.

Rückkehr der Fördermengen

Die Ölproduktion in der Region könnte zeitweise um bis zu 14 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen sein. Vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über erhebliche Reserven bei den Förderkapazitäten. Historische Erfahrungen zeigen jedoch, dass eine vollständige Normalisierung der Produktion deutlich Zeit benötigt.

IEA erwartet steigenden Angebotsüberschuss

Die Internationale Energieagentur (IEA) zeichnet in ihrem aktuellen Bericht ein zunehmend bärisches Bild für den Ölmarkt.

Nachfrage schwächer als erwartet

Die IEA hat ihre Prognosen für die weltweite Ölnachfrage deutlich nach unten korrigiert. Demnach könnte der globale Verbrauch in diesem Jahr um 1,1 Millionen Barrel pro Tag sinken. Zuvor war lediglich ein Rückgang um 420.000 Barrel pro Tag erwartet worden. Als Ursachen nennt die Behörde hohe Kraftstoffpreise und Probleme bei der Versorgung mit raffinierten Produkten.

Nach vorläufigen Schätzungen liegt die weltweite Nachfrage aktuell nur noch bei rund 100 Millionen Barrel pro Tag.

Angebotsüberschuss ab 2027

Erstmals hat die IEA detaillierte Prognosen für 2027 veröffentlicht. Demnach könnte das globale Angebot um rund 8 Millionen Barrel pro Tag steigen, während die Nachfrage lediglich um 2 Millionen Barrel pro Tag zunimmt. Selbst wenn diese Erwartungen nur teilweise eintreffen, würde dies den Brent Ölpreis mittelfristig belasten.

Entwicklung der Lagerbestände

Derzeit sinken die weltweiten Ölreserven noch mit hoher Geschwindigkeit. Die erwartete Angebotsausweitung könnte jedoch gegen Jahresende zu einer Entspannung führen und den Wiederaufbau der Lagerbestände ermöglichen.

Die Nachfrage sank auf 100 Millionen Barrel pro Tag und wird sich in naher Zukunft höchstwahrscheinlich nicht dynamisch erholen.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Goldman Sachs senkt Prognosen für den Brent Ölpreis

Die geopolitischen Veränderungen spiegeln sich bereits in den Einschätzungen führender Investmentbanken wider. Goldman Sachs hat seine Preisprognosen deutlich nach unten angepasst.

Prognose für 2026

Die Bank erwartet für Brent einen durchschnittlichen Ölpreis von 85 US-Dollar je Barrel statt bisher 90 US-Dollar. Für WTI wurde die Prognose von 85 auf 80 US-Dollar gesenkt.

Prognose für 2027

Für das kommende Jahr sieht Goldman Sachs den durchschnittlichen Brent Ölpreis bei 75 US-Dollar je Barrel und WTI bei 70 US-Dollar. Dieses Niveau wird derzeit bereits in den Terminmärkten eingepreist.

Risiken bleiben bestehen

Die Analysten weisen darauf hin, dass die aktuelle Vereinbarung lediglich vorläufigen Charakter besitzt. Sollten die Gespräche über das iranische Atomprogramm scheitern, könnten geopolitische Risiken rasch zurückkehren und den Ölmarkt erneut belasten.

Die Terminkurve ist kurz- und mittelfristig deutlich gesunken, und die 75-USD-Marke ist bereits für Mai 2027 vorgesehen. Demgegenüber ist die 70-USD-Marke für 2031 eingepreist. Im Vergleich zur Vergangenheit ist die Terminkurve derzeit sehr flach.

Quelle: Bloomberg Finance LP

Börse Aktuell: Technische Signale und Marktstruktur

Aus Sicht vieler Investoren dominiert aktuell die Erwartung eines zukünftigen Angebotsüberschusses. Kurzfristige Risiken für die physische Versorgung treten dagegen zunehmend in den Hintergrund.

Contango signalisiert Angebotsüberschuss

Am wichtigen Ölhandelsplatz Dubai haben sich die Terminspreads in eine Contango-Struktur bewegt. Dies gilt als klassisches Signal für ein Überangebot am physischen Markt. Auch bei Brent war zeitweise eine Annäherung an eine Contango-Struktur zu beobachten.

Wichtige technische Marke beim Brent Ölpreis

Zusätzlichen Druck erhielt der Markt durch einen bedeutenden charttechnischen Faktor. Der Brent Ölpreis testete erstmals seit Februar seinen 200-Tage-Durchschnitt. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung könnte negative Auswirkungen auf den langfristigen Trend haben. Gleichzeitig deutet die starke Korrektur auf eine kurzfristig überverkaufte Marktsituation hin.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Brent Ölpreis bleibt im Fokus der Börse Aktuell

Der Brent Ölpreis steht derzeit zwischen zwei gegensätzlichen Kräften. Einerseits belastet die Aussicht auf zusätzliche Lieferungen aus dem Nahen Osten sowie die schwächere Nachfrage. Andererseits bestehen weiterhin erhebliche geopolitische Risiken, die jederzeit zu neuen Preissprüngen führen könnten.

Für Anleger bleibt der Ölmarkt damit eines der wichtigsten Themen der Börse Aktuell, da sowohl fundamentale als auch technische Faktoren für eine erhöhte Volatilität sorgen dürften.

SO SEHEN SIEGER AUS!