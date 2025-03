DocuSign mit starken Zahlen 🔴 Aktie könnte vor Abschluss der Bodenbildung stehen

Docusign (Ticker: DOCU), ein US-Unternehmen, welches Unternehmen die M√∂glichkeit bietet, Vertr√§ge¬†digital¬†bereitzustellen, diese per¬†elektronischer Signatur¬†gegenzeichnen zu lassen und die Vereinbarungen zu¬†archivieren, legte am vergangenen Freitag fast 15% zu, folgend auf starke Quartalszahlen am Donnerstag nachb√∂rslich. DocuSign mit starken Zahlen ūüĒī Aktie k√∂nnte vor Abschluss der Bodenbildung stehen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī DocuSign¬†Handelsideen¬†ūüĒī DocuSign Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ DocuSign ISIN: US2561631068 | WKN: A2JHLZ | Ticker: DOCU Docusign wies einen Gewinn pro Aktie von 86 Cent gegen√ľber erwarteten 85 Cent und das bei einem Umsatz von 776 Millionen US-Dollar gegen√ľber erwarteten 761 Millionen US-Dollar.¬† Der Gewinnanstieg wurde zum Teil durch den neuen, auf k√ľnstlicher Intelligenz basierenden Inhalt des elektronischen Signaturdienstes namens Docusign IAM, einer Plattform zur Optimierung von Prozessen im Zusammenhang mit Vereinbarungen, beg√ľnstigt und der CEO des Unternehmens Allan Thygesen zeigte sich durchaus zuversichtlich f√ľr die kommenden Quartale, sagte: ‚ÄěWir haben uns wirklich stabilisiert und ich denke, wir haben im Kerngesch√§ft die Wende geschafft, wir sind viel effizienter geworden‚Äú und f√ľgte mit Blick auf das Gesch√§ftsjahr 2026 hinzu, dass Docusign erwartet, dass IAM bis zum vierten Quartal einen niedrigen zweistelligen Anteil am Gesamtwachstum des Unternehmens ausmachen wird. Ausgehend von den j√ľngsten, durchwachsenen Konjunkturdaten aus den USA hat Docusign laut Thygesen bei seinen Transaktionsaktivit√§ten noch keine Indizien sehen k√∂nnen, die auf eine Verlangsamung der Nachfrage oder des Wachstums hindeutet. Docusign rechnet f√ľr das erste Quartal mit einem Umsatz zwischen 745 und 749 Millionen US-Dollar und f√ľr das gesamte Gesch√§ftsjahr zwischen 3,129 und 3,141 Milliarden US-Dollar. F√ľr Investoren k√∂nnte die Aktie auch technisch zunehmend interessant werden, die seit rund drei Jahren anhaltende Akkumulationsphase k√∂nnte beendet sein, vorausgesetzt, es gelingt den Bullen nun z√ľgig die Aktie √ľber die Hochs von Freitag um rund 88/89 US-Dollar zu bef√∂rdern und dort zu halten. Ausgehend hiervon w√§ren z√ľgig weitere Aufschl√§ge bis in Gefilde um zun√§chst rund 100 US-Dollar zu erwarten und k√§me es dann zu einem Bruch und Halten √ľber die Region zwischen 107 und 110 US-Dollar, k√∂nnten weitere Aufschl√§ge in Verbindung mit weiter soliden Quartalsergebnisse und Wachstumsaussichten folgen. DocuSign Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

