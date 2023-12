Dogecoin und Solana führen unter den Kryptowährungen Gewinne

Die Erwartungen der Anleger auf eine geldpolitische Lockerung der Fed im Jahr 2024 und der starke Anstieg von Bitcoin, der über 43.000 US-Dollar notiert, haben dazu geführt, dass die Anleger wieder Altcoins anhäufen. Zu den stärksten unter ihnen gehörten heute Dogecoin, der heute den 10. Jahrestag seiner Gründung (6. Dezember 2013) feiert, und Solana. Dogecoin hat kürzlich einen neuen Adressrekord mit einem DOGE-Guthaben von 5,3 Millionen Inhabern erreicht. Einige Spekulanten aus der Kryptoindustrie fangen an, darüber zu spekulieren, ob Solana Ethereum übertreffen könnte, und Santiago Santos von der Web3-Technologiefirma ParaFi Capital schätzt die Chance eines solchen Szenarios auf etwa 25 %.

Dogecoin und Solana (D1) Charts Wenn wir DOGECOIN betrachten, können wir sehen, dass das Ausmaß der Erhöhungen den letzten beiden großen Bewegungen der Kryptowährung ähnelt, obwohl es im Laufe der Zeit ein wenig ausgedehnter ist. Das Ausmaß der Bewegung deutet darauf hin, dass es Raum für eine Korrektur gibt, wobei der RSI bei 82,2 Punkten liegt. Andererseits ist es schwer zu erwarten, dass das Momentum bei Dogecoin entscheidend nachlässt, solange Bitcoin stark bleibt. Quelle: xStation5 Der RSI-Indikator von SOLANA deutet auf eine geringere Euphorie hin, und der Hauptwiderstand für die Bullen liegt derzeit bei 74,2 $, wo das 71,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von den Tiefstständen 2020 verläuft. Quelle: xStation5

