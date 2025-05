Dollar bleibt nach Äußerungen von Bessent stabil

Der Dollar blieb am Montag stabil, als US-Finanzminister Scott Bessent auf der Milken Institute Global Conference die Wirtschaftsstrategie der Trump-Regierung vorstellte und die amerikanischen Märkte als „antifragil“ und gut positioniert bezeichnete, um vorübergehende Schwankungen zu überstehen. Bessent verteidigte Trumps Wirtschaftsagenda mit Nachdruck und bezeichnete Zölle, Steuersenkungen und Deregulierung als „ineinandergreifende Teile eines Motors“, die langfristige Investitionen in die US-Wirtschaft ankurbeln sollen. Er betonte, dass das Steuergesetz der Republikaner viele Komponenten der Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft machen würde, darunter Steuerabzüge für kleine Unternehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Finanzminister zeigte sich zuversichtlich für die US-Finanzmärkte und verwies auf ihre historische Widerstandsfähigkeit in mehreren Krisen im letzten Jahrhundert. „Jedes Mal, wenn die amerikanische Wirtschaft einen Rückschlag erleidet, steht sie wieder auf“, sagte Bessent und fasste die Wirtschaftsgeschichte der USA als einen konstanten Aufwärtstrend zusammen. EURUSD (D1) Chart Der EURUSD bleibt nach Bessents Äußerungen stabil. Die wichtigste Unterstützung liegt beim 30-Tage-SMA, der zuvor eine Fortsetzung des Trends zugunsten eines schwachen Dollars signalisiert hatte. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN BEIM BESTEN CFD BROKER DEUTSCHLANDS!* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

