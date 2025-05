💲⏬Dollar-Index verliert 0,5 %

Dollar schwächt sich angesichts der Erwartungen an den G7-Finanzministergipfel ab

In den letzten Tagen hat sich der US-Dollar erneut deutlich abgeschw√§cht und befindet sich nahe seinem Monatstief. Die Anleger warten gespannt auf das G7-Treffen und hoffen auf Hinweise zu m√∂glichen √Ąnderungen der US-W√§hrungspolitik. Am Markt herrscht die √úberzeugung, dass die Vereinigten Staaten nicht nur einen schw√§cheren Dollar akzeptieren k√∂nnten, sondern sogar eine weitere Abwertung ihrer W√§hrung anstreben, um die Exporte anzukurbeln und die Auswirkungen ihres Handelsdefizits abzumildern.

Mehrere Faktoren belasten die amerikanische W√§hrung. Erstens gibt es wachsende Sorgen um die Lage der √∂ffentlichen Finanzen in den USA. Das wachsende Haushaltsdefizit und die j√ľngste Herabstufung der Kreditw√ľrdigkeit untergraben das Vertrauen in den Dollar als globale Reservew√§hrung. Die Anleger reagieren zunehmend zur√ľckhaltend bei der Finanzierung amerikanischer Schulden, was sich in einem Wertverlust des Dollars niederschl√§gt. Angesichts der j√ľngsten Spannungen im Nahen Osten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Dollar im Falle einer Eskalation nicht wieder an Wert gewinnt. Die Renditen 10-j√§hriger US-Staatsanleihen haben mit 4,53 % fast ihren h√∂chsten Stand seit Februar erreicht. Sollten jedoch in Europa erneut wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten oder steigende Anleiherenditen in Japan zu einem dringenden Problem f√ľr die Regierung werden, k√∂nnte der Dollar bei den Anlegern wieder an Attraktivit√§t gewinnen.

Zur√ľck zu den wirtschaftlichen Themen: Die laufenden Handelsverhandlungen und W√§hrungsgespr√§che mit asiatischen Partnern wie S√ľdkorea und Japan werden als Signale interpretiert, dass die USA informell eine schw√§chere W√§hrung in Kauf nehmen k√∂nnten. Infolgedessen verliert der Dollar gegen√ľber anderen wichtigen W√§hrungen an Boden, und die Anleger reduzieren ihr Engagement in amerikanischen Verm√∂genswerten.

Geopolitische Spannungen, die traditionell den Dollar als sicheren Hafen st√§rken, bleiben ebenfalls ein Hintergrundfaktor. Derzeit legen jedoch andere W√§hrungen, insbesondere der Schweizer Franken und der japanische Yen, angesichts der vorherrschenden Unsicherheit zu und √ľben zus√§tzlichen Abw√§rtsdruck auf die US-W√§hrung aus. Es ist anzumerken, dass das derzeitige Treffen der G7-Finanzminister in Kanada lediglich ein Vorspiel f√ľr den Gipfel der Staats- und Regierungschefs ist, der Mitte n√§chsten Monats im selben Land stattfinden soll.

Der Dollar-Index testet derzeit das 61,8 %-Fibonacci-Retracement seiner j√ľngsten Rally. Saisonale Faktoren deuten auf eine m√∂gliche Schw√§che bis Anfang Februar hin, gefolgt von einer Erholung. Der Dollar ist von Spekulanten deutlich √ľberverkauft, was die Bedingungen im Zeitraum September bis November letzten Jahres widerspiegelt.

