Dollar legt vor NFP-Veröffentlichung zu 📌

Wird der NFP-Bericht genauso schwach ausfallen wie die ADP-Zahlen vom Mittwoch? ūüĒé Der f√ľr 14:30 Uhr geplante Bericht √ľber die Besch√§ftigungszahlen au√üerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls, NFP) ist aus Sicht der Fed und der Geldpolitik eine wichtige Informationsquelle √ľber die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt. Unter normalen Umst√§nden w√ľrde dieser Wert im Mittelpunkt des Interesses der Finanzm√§rkte stehen, doch heute wird die Aufmerksamkeit durch den dramatischen Bruch in den Beziehungen zwischen Donald Trump und Elon Musk abgelenkt. Ein Wert unter den Erwartungen w√ľrde den Fokus wieder auf die makro√∂konomischen Fundamentaldaten lenken und wahrscheinlich die Stimmung an der Wall Street beeintr√§chtigen, insbesondere angesichts der Reihe schwacher ADP-Ver√∂ffentlichungen. Was erwarten die M√§rkte? ūüďĄ Die Schaffung von Arbeitspl√§tzen d√ľrfte sich im Mai auf rund 125.000 verlangsamen (zuvor: 177.000).

Die Arbeitslosenquote d√ľrfte auf 4,3 % steigen, den h√∂chsten Stand seit Oktober 2021.

Das Lohnwachstum d√ľrfte stabil bleiben, wobei die durchschnittlichen Stundenl√∂hne im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 3,7 % steigen d√ľrften.

Der erwartete Besch√§ftigungszuwachs ist noch weit davon entfernt, eine Rezession anzuk√ľndigen, aber eine Angleichung der ADP- und NFP-Daten w√§re ein klareres Signal f√ľr die Fed, dass der Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer Schw√§che zeigt.

Laut Goldman Sachs k√∂nnte ein Wert unter 100.000 zu einem R√ľckgang des S&P 500 um etwa 0,25 bis 1,5 % f√ľhren. Die Erwartungen f√ľr Zinssenkungen in den USA k√∂nnten ebenfalls stark steigen. Der Geldmarkt preist derzeit zwei vollst√§ndige Senkungen bis Ende 2025 ein. Erwartungen an die Fed ūüéôÔłŹ Vor dem NFP-Arbeitsmarktbericht f√ľr Mai steht die Federal Reserve vor einer schwierigen Herausforderung: Sie muss die Inflationsrisiken mit den subtilen Anzeichen einer Abschw√§chung des Arbeitsmarktes in Einklang bringen. J√ľngste √Ąu√üerungen von FOMC-Mitgliedern deuten darauf hin, dass das aktuelle Zinsniveau als angemessen angesehen wird und k√ľnftige Entscheidungen auf der Grundlage der eingehenden makro√∂konomischen Daten mit Vorsicht getroffen werden sollen. Sollte der bevorstehende NFP-Bericht jedoch ebenso schwach ausfallen wie die letzten beiden ADP-Zahlen, k√∂nnte dies ein ernstzunehmendes Warnsignal f√ľr die Fed sein. Der am Mittwoch ver√∂ffentlichte ADP-Bericht zeigte, dass im Mai im privaten Sektor nur 37.000 neue Arbeitspl√§tze geschaffen wurden ‚Äď der niedrigste monatliche Anstieg seit M√§rz 2023 und weit unter den prognostizierten 110.000. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: XTB Research Etwas optimistischer sieht die Lage auf dem Arbeitsmarkt laut Daten zu den offenen Stellen aus. Der Wert f√ľr April √ľbertraf die Erwartungen, und der lang anhaltende Abw√§rtstrend scheint sich bei √ľber 7 Millionen offenen Stellen zu stabilisieren.



Quelle: XTB Research Mögliche Szenarien 🖊️ Schwacher NFP-Bericht (unter 100.000 neue Arbeitsplätze): Auswirkungen: Ein deutlich geringeres Beschäftigungswachstum könnte die Sorgen über eine Abkühlung des Arbeitsmarktes verstärken.

Reaktion der Fed: Dieses Ergebnis könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in naher Zukunft erhöhen. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass die Fed aufgrund eines einzigen schwachen Wertes Maßnahmen ergreift. Moderater NFP-Bericht (etwa 120.000–130.000 Arbeitsplätze): Auswirkungen: Ein Ergebnis im Einklang mit den aktuellen Prognosen, das auf eine allmähliche, aber nicht alarmierende Verlangsamung hindeutet.

Reaktion der Fed: Die Fed könnte ihre abwartende Strategie fortsetzen, die aktuellen Zinsen beibehalten und weitere Daten beobachten. Starker NFP-Bericht (über 160.000 Arbeitsplätze): Auswirkungen: Ein starkes Beschäftigungswachstum würde auf eine Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes trotz externer Belastungen hindeuten.

Reaktion der Fed: Dies könnte als Signal für eine Beibehaltung oder sogar Verstärkung des aktuellen geldpolitischen Kurses interpretiert werden. EURUSD im 15 Minuten Chart Der Euro verliert heute gegenüber dem Dollar an Boden, was mit einer leichten Erholung der US-Währung gegenüber allen G10-Währungen einhergeht. Nach einer Reihe von Rückgängen findet der Dollar einen Moment der Erholung – die zuvor Schwäche war auf die Spannungen zwischen den USA und China und enttäuschende makroökonomische Daten in dieser Woche (z. B. ADP, ISM) zurückzuführen. Das Währungspaar EURUSD ist sowohl unter den kurzfristigen als auch unter den langfristigen gleitenden Durchschnitten auf dem M15-Chart (SMA50 und SMA200) gefallen, bleibt aber über der neuen psychologischen Unterstützungsmarke von 1,14. Die jüngste Schwäche des Dollars war auf Unsicherheiten und Turbulenzen im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik zurückzuführen, aber außergewöhnlich schwache Arbeitsmarktdaten (NFP) könnten Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der Fed auslösen und den Dollar zusätzlich unter Druck setzen. Quelle: xStation5 von XTB

