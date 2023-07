Dollar verliert vor VPI an Boden💲

ūüĒī15:30 Uhr: Verbraucherpreisindex - ein wichtiger Indikator f√ľr Zinsentscheidungen

Um 15:30 Uhr wird die VPI-Inflationsrate f√ľr Juni in den USA bekannt gegeben. Die Erwartungen deuten auf einen deutlichen R√ľckgang hin, der haupts√§chlich auf eine hohe Basis aus dem letzten Jahr zur√ľckzuf√ľhren ist. Auch wenn die heutigen Ergebnisse die Haltung der Fed zu einer Zinserh√∂hung im Juli wahrscheinlich nicht √§ndern werden, k√∂nnten ein sehr niedriger Wert und ein weiterer R√ľckgang der PPI-Inflation am Donnerstag dazu f√ľhren, dass die Zinserh√∂hung am Ende dieses Jahres der letzte Schritt der US-Notenbank sein wird.

Wie sehen die Erwartungen aus?

Die Verbraucherpreisinflation wird im Juni voraussichtlich auf 3,1% gegen√ľber dem Vorjahr sinken (zuvor: 4,0%).

Monatlicher Verbraucherpreisindex: 0,3% im Monatsvergleich (zuvor: 0,1%)

Die Kerninflation des Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich auf 5,0% gegen√ľber dem Vorjahr sinken (zuvor: 5,3%).

Monatlicher Kernverbraucherpreisindex: 0,3% im Monatsvergleich (zuvor: 0,4%)

Quantitative Modelle wie ECAN von Bloomberg und der Cleveland Fed deuten auf einen noch st√§rkeren R√ľckgang der Inflation hin, n√§mlich auf 3,0% gegen√ľber dem Vorjahr f√ľr die Gesamtinflation und 4,9% gegen√ľber dem Vorjahr f√ľr die Kerninflation. Gleichzeitig deuten diese Modelle auf niedrigere monatliche Werte von etwa 0,2% im Monatsvergleich hin, was vor allem auf niedrigere Autopreise zur√ľckzuf√ľhren ist, ganz zu schweigen von der hohen Basis bei den Energiepreisen aus dem letzten Jahr. Wir beobachten auch eine weitere Verlangsamung des Preiswachstums auf dem Wohnungsmarkt, einschlie√ülich wichtiger Schl√ľsselfaktoren, die sich auf die Inflation auswirken, wie Miet√§quivalente und tats√§chliche Mieten. Dar√ľber hinaus ist ein deutlicher R√ľckgang der Inflationserwartungen unter den Unternehmern im Dienstleistungssektor zu verzeichnen. Eine Verschiebung um drei Monate deutet darauf hin, dass die VPI-Inflation im Jahresvergleich sogar auf 2,5% sinken k√∂nnte. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der heutige Stand der Gesamtinflation h√∂chstwahrscheinlich ein lokaler Tiefpunkt f√ľr dieses Jahr sein wird, vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem monatlichen Preisr√ľckgang.

Die Dienstleistungen deuten darauf hin, dass die Inflation deutlich zur√ľckgehen k√∂nnte. Andererseits k√∂nnten Faktoren wie die seit vielen Monaten relativ stabilen Kraftstoffpreise zu einem Wiederanstieg der Inflation im sp√§teren Verlauf des Jahres f√ľhren. Quelle: Bloomberg, XTB.

Was noch zu beachten ist:

Morgen werden wir die PPI-Inflation erfahren. Es wird erwartet, dass sie bei der Endnachfrage auf 0,2% im Jahresvergleich zur√ľckgeht und bei den Fertigwaren einen negativen Wert erreicht, nachdem sie zuletzt bei -0,9% lag.

Wir haben in letzter Zeit einen sp√ľrbaren R√ľckgang der krankenversicherungsbezogenen Inflation beobachtet. Ab Oktober wird die Krankenversicherung einen positiven Beitrag zur Inflation leisten, der die Auswirkungen der nachlassenden Inflationsdynamik auf dem Wohnungsmarkt etwas ausgleicht.

Die Analyse der BofA deutet darauf hin, dass die Inflation heute wahrscheinlich einen Tiefpunkt erreicht, wenn man den durchschnittlichen monatlichen Inflationsanstieg von 0,2% ber√ľcksichtigt, der vor der Pandemie zu verzeichnen war. Die Inflation k√∂nnte in diesem Jahr immer noch einen Tiefpunkt erreichen, wenn die Preise um 0,0% bis 0,1% im Monatsdurchschnitt steigen. Geht man von einem Szenario von 0,2% im Monatsdurchschnitt aus, prognostiziert die BofA f√ľr Januar n√§chsten Jahres eine Inflation von etwa 3,9% gegen√ľber dem Vorjahr, was ein Argument f√ľr weitere Zinserh√∂hungen der Fed sein k√∂nnte.

Ein negativer Beitrag des Kraftstoffs wird h√∂chstwahrscheinlich im Juni erfolgen. Au√üerdem deutet der Manheim-Index auf einen deutlichen R√ľckgang der Inflation bei Gebrauchtwagen hin. Quelle: Bloomberg, XTB.

Wie wird sich der Dollar verhalten?

Der EURUSD hat sich in den letzten Sitzungen deutlich erholt und die RGR-Formation mit der Nackenlinie bei 1,0700 wahrscheinlich au√üer Kraft gesetzt. Wir beobachten auch einen sp√ľrbaren R√ľckgang der Renditen, was eine weitere Schw√§che des Dollars unterst√ľtzen d√ľrfte. Sollten die heutigen Inflationsdaten jedoch nicht mit niedrigeren Werten √ľberraschen, k√∂nnte der Markt dies als Bereitschaft der Fed zu zwei Zinserh√∂hungen interpretieren, so dass wir einen lokalen H√∂chststand w√§hrend der heutigen Sitzung nicht ausschlie√üen k√∂nnen. Ein wichtiger Test wird jedoch auch morgen stattfinden, denn theoretisch k√∂nnte die PPI-Inflation f√ľr die Endnachfrage in den negativen Bereich fallen. In einem solchen Fall k√∂nnte EURUSD im Gegenteil neue lokale H√∂chstst√§nde erreichen.

Quelle: xStation5 von XTB

 

