Domino's Aktien fallen trotz stärkerer Gewinne

Die Aktien von Domino's Pizza Inc. (DPZ) fielen am Montag im vorbörslichen Handel um 2,2 %, nachdem die gemischten Ergebnisse der Pizzakette für das erste Quartal zwar international Stärke zeigten, aber Schwächen im heimischen Markt offenbarten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Q1-Ergebnisse zeigen durchwachsene Ergebnisse Domino's meldete für das erste Quartal einen Gewinn von 4,33 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 21 % gegenüber den 3,58 USD pro Aktie im Vorjahr entspricht und über den Prognosen der Analysten von 4,05 USD liegt. Der Umsatz stieg jedoch nur um 2,5 % auf 1,11 Mrd. USD und verfehlte damit die Prognose von 1,12 Mrd. USD. Der vergleichbare Umsatz in den USA ging um 0,5 % zurück, verglichen mit einem Wachstum von 5,6 % im Vorjahresquartal, während der internationale Umsatz in den Filialen um 3,7 % stieg und damit deutlich über dem Wachstum von 0,9 % im Vorjahr lag. Ergebnis gegenüber Prognosen. Quelle: Bloomberg L.P. Die Leistungskennzahlen zeigten eine Schwäche im Inlandsgeschäft, wo die firmeneigenen Filialen einen Rückgang der Bruttomarge um 1,5 % verzeichneten, was in erster Linie auf höhere Preise für Lebensmittel zurückzuführen war. Der vergleichbare Umsatz im Inlandsfranchising sank um 0,4 % gegenüber einer Prognose von 0,36 % Wachstum, während die firmeneigenen Filialen einen stärkeren Rückgang von 2,9 % gegenüber dem erwarteten Rückgang von 0,35 % verzeichneten. Internationales Wachstum gleicht Schwäche im Inland aus Der weltweite Einzelhandelsumsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % auf 4,46 Mrd. USD, wobei die internationalen Märkte trotz der Herausforderungen durch die schwache Währung einen Großteil des Wachstums trugen. Während das US-Geschäft zu kämpfen hatte, zeigte das internationale Geschäft von Domino's mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 3,7 % eine hohe Widerstandsfähigkeit und übertraf damit die Prognose von 1,88 % deutlich. „Das anhaltende Wachstum des Marktanteils spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, die Dinge zu kontrollieren, die in seiner Macht stehen – ein Schlüssel zum langfristigen Erfolg„, sagte CEO Russell Weiner in einer Erklärung. ‚Angesichts des schwierigen globalen makroökonomischen Umfelds tragen unsere strategischen Säulen von ‘Hungry for MORE“ gemeinsam dazu bei, jedes Jahr MEHR Umsatz, MEHR Filialen und MEHR Gewinn zu erzielen.“ Domino’s Pizza im Tageschart Die Aktie notiert nahe einem Niveau, das in den letzten Monaten als starker Widerstand fungierte und oft zu Trendumkehrungen führte. Bären dürften eine erneute Prüfung der 30- und 50-Tage-SMAs anvisieren, während Bullen versuchen werden, den jüngsten Höchststand bei 499 USD zu übertreffen. Der RSI zeigt weiterhin eine bullische Divergenz, während sich der MACD ausweitet und die bullische Dynamik unterstützt. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

