Das vergangene Wochenende war gepr√§gt von starker Volatilit√§t in Kryptow√§hrungen. Freitagabend/Samstagmorgen Deutscher Zeit, rund zwei Tage vor der Amtseinf√ľhrung Donald Trumps, f√ľhrte Donald Trump einen eigenen, digitalen Token namens $TRUMP ein, seine Fau Melania tat es im gleich, f√ľhrte den Memecoin $MELANIA ein. Donald Trump macht in Memecoins ūüĒī Solana mit neuen Allzeithochs Aktuelle Nachrichten zum Krypto ETF¬†Trading¬†ūüĒī Solana¬†Handelsideen¬†ūüĒī Solana¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Solana ISIN: XC000A3D1PB0 | WKN: A3D1PB | Ticker: SOL ‚Ėļ VanEck Crypto Leaders ETN ISIN: DE000A3GWEU3 | WKN: A3GWEU | Ticker: VT0P.DE Die neue Kryptow√§hrung von Donald Trump Der Token des designierten Pr√§sidenten, der unter dem Symbol ‚ÄěTRUMP‚Äú gehandelt wird und auf der Website gettrumpmemes.com erworben werden kann, zeigt ein Bild des Pr√§sidenten mit erhobener Faust und bezeichnet den Coin als ‚Äědas einzige offizielle Trump-Meme‚Äú. Trotz der Tatsache, dass der Token des designierten Pr√§sidenten nicht als ‚ÄěAnlagem√∂glichkeit, Anlagevertrag oder Wertpapier jeglicher Art‚Äú gedacht ist, wie auf seiner offiziellen Website erkl√§rt wird, haben sich die an Kryptow√§hrungen interessierten Fans von Pr√§sident Trump auf den Erwerb dieses Tokens gest√ľrzt und es scheint nur eine Frage der Zeit, wann Kryptob√∂rsen wie Coinbase den TRUMP-Token auf ihrer Plattform zum Handel anbieten. Auch Melania lanciert ihre eigene Kryptow√§hrung Wie Pr√§sident Donald Trump hat auch die First Lady der Vereinigten Staaten ihre eigene Kryptow√§hrung lanciert: MELANIA, ein digitales Token, das ein Bild der Frau des designierten Pr√§sidenten in Schwarz-Wei√ü zeigt, l√§chelnd und mit zusammengelegten H√§nden, die einen Teil ihres Gesichts verdecken, und das √ľber die Website melaniameme.com erworben werden kann. Wie bei der Kryptow√§hrung TRUMP wird auf der offiziellen Erwerbsseite auch f√ľr diesen Token erkl√§rt, dass dieser Verm√∂genswert keine ‚ÄěInvestitionsm√∂glichkeit, keinen Investitionsvertrag oder Wert jeglicher Art‚Äú darstellt, sondern vielmehr eine Form der Unterst√ľtzung f√ľr die von der First Lady verk√∂rperten Werte. Dennoch hat die Kryptow√§hrung seit Sonntag ebenfalls enorme Schwankungen gesehen und laut CoinMarket weiterhin eine Marktkapitalisierung von rund 750 Millionen USD. Solana mit neuen Allzeithochs nach Trumps Kryptow√§hrungsstart Nun die f√ľr seri√∂se Krypto-Trader spannende √úberlegung: Trumps Token wurde auf der Solana-Blockchain ausgegeben, deren Aktienkurs √ľbers Wochenende kurzzeitig auf neue ALlzeithochs ausbrach und an der Marke von $300 kratzte. Solana ist die viertgr√∂√üte Kryptow√§hrung nach Marktkapitalisierung. Sie wurde 2020 als schnellere und billigere Alternative zu Ethereum geschaffen und beherbergt heute einige der beliebtesten Meme-Coins sowie dezentrale Finanzprojekte und Spiele. Der Token ist so popul√§r geworden, dass Verm√∂gensverwalter versuchen, b√∂rsengehandelte Fonds (ETFs) aufzulegen, die seinen Kurs nachbilden. Die Frist f√ľr die Entscheidung √ľber die ETFs von Bitwise, VanEck, 21Shares und Canary l√§uft am 25. Januar ab, so dass in den kommenden Tagen mit starken Kursschwankungen zu rechnen ist. Solana, das bereits um 85 % gegen√ľber 2024 gestiegen ist, wird derzeit rund 15, 16 % unter seinem Allzeithoch um rund $295 gehandelt, h√§lt derzeit im Bereich seiner 2024er Jahreshochs. Solana Chartanalyse ‚Äď Daily: Trumps andere Kryptow√§hrungsinvestitionen Die Familie Trump hat ein wachsendes Interesse an Kryptow√§hrungen gezeigt. Der designierte US-Präsident und seine drei Söhne haben für World Liberty Financial geworben , ein Kryptowährungsunternehmen, das von seinen langjährigen Geschäftspartnern und anderen gegründet wurde, während Trumps Social-Media-Unternehmen erfolglos versucht hat, Bakkt zu kaufen, eine Kryptowährungshandelswebsite. Zu den Ausflügen des designierten Präsidenten in die Welt der Kryptowährungen gehören auch profitable Sammlungen von nicht fungiblen Token, die ihn in verschiedenen Posen und Verkleidungen zeigen, unter anderem als Superheld. Wie kann man in Solana investieren? Im Rahmen des breiten Angebots an Finanzinstrumenten von XTB können unsere Nutzer den Kurs von Solana über den ETF VT0P.DE nachbilden . In diesem Produkt hat Solana eine Gewichtung von 21,20% des Gesamtvolumens.   Zusammensetzung des ETF VT0P.DE. Quelle: XTB Quelle: xStation5 von XTB

