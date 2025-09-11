Dow Jones auf 46.000 Punkten – DOW JONES steigt dank Zinssenkungshoffnungen

📈 Dow Jones erreicht neues Hoch – Anleger setzen auf Fed-Zinssenkungen 📰 Einleitung Die Dow Jones Futures (US30) steigen heute um fast 1,3 % und erreichen damit den höchsten Stand seit dem 22. August. Getrieben wird der Index vor allem von den Schwergewichten UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams und Goldman Sachs, die zwischen +2,2 % und +3,2 % zulegen. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als erwartet – ein Signal, das die Märkte als positives Zeichen für mögliche Fed-Zinssenkungen deuten. 📌 Key Takeaways Dow Jones steigt heute um +1,3 % und klettert über die 46.000-Punkte-Marke. Schwergewichte wie UnitedHealth, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams und Goldman Sachs treiben den Index mit Gewinnen von 2,2–3,2 %. Trotz schwacher Arbeitsmarktdaten sehen Anleger darin ein Signal für baldige Zinssenkungen der Fed, was die Stimmung stützt. 📊 Technische Analyse (Dow Jones) Kursentwicklung : Dow Jones Futures steigen deutlich über 46.000 Punkte .

RSI-Indikator : Noch unter 70 → keine überkaufte Situation , was Raum für weitere Anstiege lässt.

Marktausblick: Solange die Erwartungen an Fed-Zinssenkungen hoch bleiben und die Schwergewichte stark performen, sind weitere Kursgewinne möglich. ✅ Fazit Der Dow Jones zeigt Stärke und erreicht den höchsten Stand seit August. Treiber sind starke Kurszuwächse bei wichtigen Index-Schwergewichten. Die Kombination aus schwächeren Arbeitsmarktdaten und stabiler Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkungen, was die Rally weiter antreiben könnte. Solange der RSI nicht überkauft signalisiert, bestehen Chancen für zusätzliche Gewinne beim Dow Jones.

