Dow Jones Analyse – Technische Einschätzung (28.08.25) Dow Jones aktuell: Überblick Der Dow Jones Index (US30) befindet sich seit mehreren Wochen in einem stabilen Aufwärtstrend. Besonders auffällig war in der letzten Handelswoche der Ausbruch über die wichtige Widerstandsmarke bei 45.160 Punkten, die zuvor mehrfach getestet wurde. Dieser Ausbruch gilt charttechnisch als starkes bullisches Signal und bestätigt den intakten Aufwärtstrend. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Charttechnik im D1-Intervall Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im Tageschart (D1) zeigt sich ein klarer Trendverlauf: Widerstand bei 45.160 Punkten durchbrochen – nun als Unterstützung fungierend.

Nach klassischer technischer Analyse ist damit ein weiteres Kurspotenzial bis 47.477 Punkte gegeben. Dieses Ziel ergibt sich aus der Fibonacci-Erweiterung (127,2 % der letzten Abwärtsbewegung).

Wichtig: Der Kurs muss oberhalb von 45.160 Punkten bleiben. Ein Rückfall darunter würde den Ausbruch infrage stellen und eine Korrektur bis zum EMA100 (blaue Linie) wahrscheinlich machen. Dow Jones aktuell im H1-Chart, Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart (H1) setzt sich der Aufwärtstrend seit Anfang August fort. Besonders die Overbalance-Methodik liefert bullische Signale: Die letzten beiden Korrekturen waren gleich groß → Trend bestätigt.

Kurzfristig bildet sich eine Doppel-Top-Formation , doch solange die 1:1-Geometrie nicht gebrochen wird, bleibt der Aufwärtstrend gültig.

Zusätzliche Unterstützung: der EMA100 bei 45.460 Punkten, der kurzfristig als Haltezone fungieren könnte.

Fazit zur Dow Jones Analyse Die Dow Jones Analyse vom 28.08.2025 zeigt ein weiterhin bullisches Gesamtbild. Der Index notiert über wichtigen Unterstützungen, und das nächste Kursziel liegt bei rund 47.477 Punkten. Kurzfristige Korrekturen sind möglich, solange jedoch die Schlüsselmarken bei 45.160 und 45.460 Punkten halten, bleibt die Prognose für den Dow Jones aktuell positiv.

