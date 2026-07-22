Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Der S&P 500 versucht, den Abwärtstrend zu stoppen 🗽 GE Vernova gibt um 5 % nach

Die US Börse zeigt sich zur Wochenmitte etwas verhaltener. Nach der jüngsten Erholung verlieren vor allem Halbleiterwerte an Dynamik, während steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen die Stimmung belasten. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Quartalszahlen von Alphabet, Tesla, Intel und IBM, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden und die Richtung für die US Börse heute maßgeblich beeinflussen könnten. Anleger hoffen auf klare Signale, dass sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz zunehmend in Umsatz, Margen und Wachstum niederschlagen.

US Börse heute: Anleger warten auf die Big-Tech-Bilanzen

Die US Börse heute eröffnet mit leichten Verlusten. Nachdem die Erholung im Halbleitersektor zuletzt für steigende Kurse sorgte, nimmt die Dynamik nun wieder ab.

Die wichtigsten Futures entwickeln sich wie folgt:

📉 S&P-500-Futures: rund -0,1 %

💻 Nasdaq-100-Futures: etwa -0,4 %

Gleichzeitig erreichen die Ölpreise den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Die Kombination aus steigenden Energiekosten und geopolitischen Spannungen sorgt für eine vorsichtigere Haltung der Investoren.

🤖 Alphabet und Tesla stehen im Mittelpunkt

Der wichtigste Impulsgeber für die US Börse sind die bevorstehenden Quartalszahlen großer Technologiekonzerne.

Nach Börsenschluss veröffentlichen unter anderem:

🔍 Alphabet

🚗 Tesla

💾 Intel

🖥️ IBM

Vor allem bei Alphabet achten Anleger darauf, ob sich die hohen KI-Investitionen bereits in einem stärkeren Wachstum von Google Cloud und höheren Margen widerspiegeln.

Bei Tesla richtet sich der Fokus auf die Frage, ob das Kerngeschäft ausreichend Gewinne erwirtschaftet, um milliardenschwere Investitionen in Robotaxis, Optimus und KI-Infrastruktur langfristig zu finanzieren.

💻 Halbleiter bleiben unter Druck

Der Technologiesektor zeigt ein gemischtes Bild.

Während einzelne Unternehmen überzeugen können, bleibt der Halbleitersektor insgesamt schwächer:

📉 Nvidia: knapp -1 %

📉 Micron: rund -3 %

📉 SanDisk: etwa -2,2 %

📉 Marvell: rund -2,5 %

Positiv hervor sticht dagegen Super Micro Computer, das nach einer Anhebung der Bruttomargenprognose und einem Rekordauftragsbestand zeitweise deutlich zulegen kann.

📊 Charttechnik: Wichtige Marken im S&P 500

Auch aus technischer Sicht bleibt die US Börse heute spannend.

Beim US500 beobachten Marktteilnehmer insbesondere folgende Kursmarken:

📈 Widerstand: 7.550 Punkte

🎯 Darüber könnte ein Anstieg in Richtung 7.600 Punkte und neue Allzeithochs folgen.

🛡️ Unterstützung: rund 7.470 Punkte

Der lange untere Docht der jüngsten Tageskerze deutet darauf hin, dass Käufer weiterhin versuchen, die zuletzt nachlassende Dynamik am Aktienmarkt zu stabilisieren.

📰 Unternehmensnachrichten bewegen die Wall Street

Neben den Quartalszahlen sorgen zahlreiche Einzelmeldungen für Bewegung.

📡 AT&T überzeugt mit starken Zahlen

AT&T gewinnt rund 5 %, nachdem sowohl der Gewinn als auch das Wachstum im Mobilfunkgeschäft die Erwartungen übertreffen konnten.

📱 Verizon unter Druck

Verizon verliert mehr als 2 %, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal hinter den Prognosen zurückblieb.

💊 Arrowhead Pharmaceuticals springt an

Positive Studiendaten zu einem Medikament gegen MASH sorgen für einen Kurssprung von rund 17 %.

🥚 Cal-Maine Foods überzeugt

Nach besser als erwarteten Quartalszahlen gewinnt die Aktie rund 6 %.

💰 Coinbase und Crocs verlieren

Beide Unternehmen geraten nach einer Herabstufung durch Raymond James unter Druck.

💬 Reddit schwächer

Reddit verliert rund 4 %, nachdem Berichte über mögliche Einschränkungen des Zugriffs von Google auf Inhalte zum KI-Training bekannt wurden.

⚡ GE Vernova: Starke Zahlen reichen der Börse nicht

Besonders aufmerksam verfolgen Anleger die Entwicklung von GE Vernova.

Operativ liefert das Unternehmen starke Ergebnisse:

📈 Umsatz: +22 % auf 11,1 Milliarden US-Dollar

💰 Nettogewinn: 649 Millionen US-Dollar

📋 Rekord-Auftragsbestand: 176,3 Milliarden US-Dollar

🚀 Erhöhung der Umsatz- und Cashflow-Prognosen

Dennoch fällt die Aktie vorbörslich um rund 4 bis 5 %. Hintergrund sind ein leicht schwächeres EBITDA als erwartet sowie Zweifel der Investoren an der Qualität des starken Cashflows, der zu einem großen Teil auf Kundenvorauszahlungen basiert.

🌍 Ölpreise belasten die US Börse

Neben der Berichtssaison bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Einflussfaktor.

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran treibt die Ölpreise auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Höhere Energiepreise erhöhen die Inflationssorgen und belasten insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien.

📌 Fazit: US Börse wartet auf den nächsten Impuls der Big Techs

Die US Börse heute zeigt sich vor den Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne zurückhaltend. Während steigende Ölpreise und geopolitische Risiken kurzfristig für Unsicherheit sorgen, richtet sich der Fokus klar auf Alphabet, Tesla, Intel und IBM. Vor allem die Aussagen zu Künstlicher Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und Investitionsausgaben könnten die Stimmung an der Wall Street nachhaltig beeinflussen. Für Anleger dürfte die aktuelle Berichtssaison damit zum wichtigsten Kurstreiber der kommenden Handelstage werden.

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