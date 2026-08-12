Aurubis Aktie im Aktien Marathon: Fundamental-Analyse & Chart-Prognose

Aurubis Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen unserer Beitragsreihe Aktien Marathon bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt hierbei nicht auf einer kurz- oder mittelfristigen Betrachtung, sondern auf einer nachhaltigen, langfristigen Strategie. Die fundamentalen Daten des Unternehmens werden für die kommenden Jahre (bis 2028 / 2030) projiziert. Damit bietet dieser Aktien Marathon eine verlässliche Entscheidungsbasis für langfristig orientierte Anleger.

► WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504 / Symbol: AIAGF / Kürzel: NDA

✅ Drei Key Takeaways

Rasante Kurserholung mit Konsolidierung: Nach einer Verdopplung des Kurses bis auf 205,00 EUR befindet sich die Aurubis Aktie aktuell in einer Konsolidierungsphase nahe wichtiger Durchschnittslinien (SMA20 / SMA50).

Nach einer Verdopplung des Kurses bis auf 205,00 EUR befindet sich die Aurubis Aktie aktuell in einer Konsolidierungsphase nahe wichtiger Durchschnittslinien (SMA20 / SMA50). Solides Fundament & Dividende: Als weltweit führender Kupferrecycler schreibt die Aurubis AG wieder schwarze Zahlen und überzeugt durch eine stabile Geschäftsentwicklung nebst Dividendenausschüttung.

Als weltweit führender Kupferrecycler schreibt die Aurubis AG wieder schwarze Zahlen und überzeugt durch eine stabile Geschäftsentwicklung nebst Dividendenausschüttung. Prognose & Strategie: Für den langfristigen Aktien Marathon eignet sich die Aktie derzeit als untergewichtete Depotergänzung; für einen Einstieg sollten Anleger den nachhaltigen Ausbruch über die Hauptwiderstände abwarten.

Chartcheck Aurubis Aktie: Betrachtung im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Wochenchart lässt sich gut ablesen, dass die Aurubis Aktie im April 2022 deutlich zurückgesetzt hat. Zwar stellte sich im September 2022 eine kleine Erholung ein, diese hatte jedoch keinen ausgeprägten Charakter – übergeordnet setzte sich eine Seitwärtsbewegung fort.

Erst im August 2025 stellte sich erneut ein sehr ausgeprägtes Kaufinteresse ein. Die Aurubis Aktie konnte sich bis in den Bereich von 205,00 EUR schieben und hat damit innerhalb weniger Monate ihren Wert mehr als verdoppelt. Zwar wurde das Hoch im Anschluss abverkauft, der Anteilsschein konnte sich jedoch im Bereich der SMA20 (aktuell bei 185,34 EUR) stabilisieren.

Das Wertpapier hat es bisher noch nicht geschafft, sich per bestätigtem Wochenschluss zurück über die SMA20 zu schieben. Erst wenn diese Bewegung vollzogen ist, könnte sich die Aurubis Aktie wieder in Richtung ihres Jahreshochs bewegen. Je dynamischer die Wochenkerzen ausgebildet werden, desto belastbarer ist das bullische Signal.

Gelingt es dem Papier jedoch nicht, die SMA20 erneut zu überschreiten, und verliert der Kurs den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, droht eine Ausdehnung der Schwäche bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 151,85 EUR).

Einschätzung Wochenchart (Prognose): neutral / bullisch

Chartcheck Aurubis Aktie: Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart der Aurubis Aktie ist erkennbar, dass der Kurs über mehrere Monate wellenförmig aufwärtslief. Rücksetzer wurden bis Anfang Juni kontinuierlich als Kaufgelegenheit genutzt. Das Wertpapier konnte sich bis zu diesem Zeitpunkt verlässlich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 177,38 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 184,32 EUR) stabilisieren.

Beide Durchschnittslinien wurden im Rahmen des jüngsten Rücksetzers aufgegeben. Zwar hielt sich die Aktie im Dunstkreis der SMA20 und stieg kurzzeitig über die SMA50, konnte sich dort aber nicht etablieren. Zuletzt fiel der Kurs erneut unter die SMA20 zurück.

Der Aurubis Aktie fehlt aktuell die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch über die SMA50. Solange sich der Anteilsschein nicht über dieser Linie festsetzen kann, ist mit einer Fortsetzung der Kursschwäche bis zur SMA200 (aktuell bei 161,18 EUR) zu rechnen. Ein Rutsch unter die SMA200 würde das Chartbild deutlich bärisch eintrüben.

Kann das Papier hingegen per bestätigtem Tagesschluss über der SMA50 schließen und sich dynamisch nach oben lösen, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test des Jahreshochs deutlich an.

Einschätzung Tageschart (Prognose): neutral

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Unternehmensprofil der Aurubis AG

Die Aurubis AG zählt zu den weltweit führenden integrierten Kupferkonzernen und ist der größte Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen wurde 1866 als Norddeutsche Affinerie gegründet und betreibt seit 1910 eine zentrale Produktionsstätte in Hamburg. Durch die Übernahme von Cumerio im Jahr 2008 erweiterte Aurubis seine Präsenz um Standorte in der Schweiz, Belgien, Italien und Bulgarien. Heute ist der Konzern in neun europäischen Ländern sowie in den USA aktiv.

Aurubis stellt Kupfer aus primären Rohstoffen, Zwischenprodukten anderer Hütten sowie recycelten sekundären Rohstoffen (insbesondere Kupferschrott) her. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Hauptsegmente:

Metal Refining and Processing Metal Products

Diese Struktur ermöglicht eine umfassende Verarbeitung und Vermarktung von Kupferprodukten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Aktionärsstruktur Aurubis:

Wichtige Bewertungskennzahlen Aurubis 2025 - 2021

Der Umsatz konnte zwar von 2023 bis 2025 gesteigert werden, liegt aber immer noch unter dem Niveau von 2022.

Übergeordnet hat sich die Zahl der Beschäftigten im Betrachtungszeitraum wenig verändert. 2025 wurden 55 Personen mehr beschäftigt als 2021.

Der Pro-Kopf-Umsatz ist überdurchschnittlich, was sich aus der Produkt- und Geschäftsstruktur des Unternehmens ableitet. 2025 wurden gut 0,15 Mio. EUR pro Beschäftigten weniger Umsatz realisiert als im Vergleich zu 2022.

Das operative Ergebnis konnte in den letzten beiden Jahren deutlich gesteigert werden, liegt aber noch deutlich unter den Werten von 2022 und 2021.

Das Ergebnis vor Steuern konnte 2025 gegenüber dem Vorjahr um gut 45 Prozent gesteigert werden, liegt aber noch deutlich unter den Werten von 2022 bzw. 2021.

Der Gewinn je Aktie ist in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen, nachdem sich diese Kennzahl 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert hat.

Die Dividende wurde in den letzten Jahren wieder angehoben. 2025 wurde der gleiche Betrag ausgeschüttet wie 2021.

Die Dividendenrendite hingegen hat sich seit 2022 mehr als halbiert.

Die Aktie ist mit einem KGV von unter 10 (2025) günstig.

Die Eigenkapital Entwicklung ist zu würdigen. Der Konzern hat in den letzten fünf Jahren hier deutlich Substanz aufbauen können. 2025 wurden erstmals 5 Mrd. EUR an Eigenkapital ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote lag im Betrachtungszeitraum immer über der Marke von 50 Prozent, ist in den letzten drei Jahren des Betrachtungszeitraums aber abgeschmolzen.

Experten Fazit & Fazit-Prognose zur Aurubis Aktie

Nach dem Einbruch im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen wieder stabilisiert. Aurubis schreibt schwarze Zahlen und schüttet eine verlässliche Dividende aus. Die Wertentwicklung der Aurubis Aktie seit April 2025 zeigt eine klare Erholung, auch wenn der Kurs in den letzten Wochen konsolidiert hat.

Im Rahmen unserer Langfristanalyse im Aktien Marathon qualifiziert sich die Aurubis Aktie aktuell als untergewichtete Depotergänzung. Vor einem Neueinstieg sollte jedoch abgewartet werden, bis der Kurs die wesentlichen charttechnischen Widerstände nachhaltig überwindet.

Quellenangaben für Kennzahlen und Unternehmensdaten: Finanzen.de, aurubis.com, boerse.de, AfU Research, aktienfinder.net

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FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ist die Aurubis Aktie aktuell ein Kauf? Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aurubis Aktie derzeit in einer neutralen bis leicht bullischen Phase. Fundamentell ist das Unternehmen solide aufgestellt. Ein Kauf bietet sich vor allem für langfristige Anleger an, sobald der Kurs wichtige Widerstände wie die SMA50 nachhaltig überwindet.

Wie ist die Kursprognose für die Aurubis Aktie bis 2028 / 2030? Aufgrund der führenden Marktposition im Bereich Kupferrecycling und der hohen Nachfrage nach Industriemetallen für die Energiewende wird der Aurubis AG langfristig bis 2028/2030 weiteres Wachstumspotenzial zugeschrieben, sofern die Rohstoffpreise und die weltweite Konjunktur stabil bleiben.

Schüttet die Aurubis AG eine Dividende aus? Ja, die Aurubis AG schüttet regelmäßig eine Dividende an ihre Aktionäre aus und schreibt kontinuierlich schwarze Zahlen.

Was macht die Aurubis AG genau? Die Aurubis AG ist einer der weltweit führenden Kupferproduzenten und der größte Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet primäre Rohstoffe sowie Kupferschrott zu hochwertigen Kupferprodukten und Edelmetallen.