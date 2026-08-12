Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nasdaq 100 legt um über 1 % zu 📈

An der US Börse eröffneten die Hauptindizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 den Handel am Mittwoch mit freundlicher Tendenz. Auslöser für die positive Grundstimmung waren die veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli, die ohne negative Inflationsüberraschungen blieben und Sorgen vor weiteren Zinsschritten der Federal Reserve dämpften. Während KI- und Infrastruktur-Aktien wie CoreWeave, Super Micro Computer und Nebius die Rallye anführen, halten steigende Ölpreise über 83 US-Dollar je Barrel das Thema Inflation als möglichen Risikofaktor im Hinterkopf der Anleger.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📊 CPI-Daten bringen Erleichterung: Die US-Inflation erfüllt mit 3,4 % YoY (Kern 2,5 %) die Erwartungen; die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen im September klettert auf rund 58 %.

🚀 KI-Infrastruktur als Kurstreiber: Starke Bilanzen von Super Micro Computer (+14 %) und Nebius (+12 %) befeuern den gesamten Halbleiter-Sektor, während traditionelle Software-Megacaps leicht rotieren.

🎯 Mögliche Kursmarken im US100: Der Nasdaq-100-Futures-Kontrakt testet wichtige Retracements; ein nachhaltiger Ausbruch über 30.000 Punkte öffnet den Weg für mögliche neue Allzeithochs bei 30.800 Punkten.

🏛️ CPI-Daten & Zinsausblick: Entlastung an der US Börse

Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Juli um 0,1 % im Monatsvergleich und um 3,4 % im Jahresvergleich. Die Kernrate verharrte bei 2,5 % YoY. Diese Daten lagen exakt im Rahmen der Erwartungen und gaben den Märkten Raum, um von einer Zinspause im September auszugehen.

Die Fed-Funds-Futures preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 58 % ein, dass die US-Notenbank die Zinsen im September in der Spanne von 3,50–3,75 % belassen wird. Ein mögliches Störfeuer bleibt jedoch die Entwicklung am Rohstoffmarkt: Ein WTI-Ölpreis von über 83 US-Dollar je Barrel stellt einen möglichen Belastungsfaktor für die künftigen Inflationsaussichten dar.

📈 Technische Analyse & Marktbreite: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100

An der US Börse präsentieren sich die Indizes in robuster Verfassung:

Der S&P 500 gewinnt rund 0,2 %.

Der Dow Jones notiert leicht im Plus.

Der Nasdaq 100 verzeichnet Gewinne von 0,5 %, getrieben von Hardware- und Halbleitertiteln.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im US100-Futures-Kontrakt wurde das 71,6 %-Fibonacci-Retracement der jüngsten Korrektur erreicht. Gelingt der Ausbruch über die Schlüsselmarke von 30.000 Punkten, bildet die Zone um 30.800 Punkte ein mögliches technisches Kursziel.

🤖 Sektor-Rotation im Nasdaq 100: Chips schlagen Software

Der Blick auf die Markt-Heatmap des Nasdaq 100 offenbart eine ausgeprägte Branchenrotation. Kapital fließt gezielt in die KI-Infrastruktur, während schwergewichtige Big-Techs verharren.

Halbleiter-Gewinner: Nvidia (+1,7 %), Applied Materials, Intel, Micron und Lam Research verzeichnen deutliche Zuwächse.

Software-Bremse: Microsoft (-1,0 %), Apple (-0,5 %) und Meta (-0,4 %) belasten die Indexgewichtung. Der Kommunikationssektor stellt mit -2,37 % den größten möglichen Dämpfer dar.





Trotz leichter Indexschwankungen bleibt die Marktbreite solide: 68,7 % der Komponenten notieren über der 200-Tage-Linie. Bei einem KGV von 31,4 im Nasdaq 100 bleiben hürdenfreie Ertragssteigerungen die Voraussetzung für mögliche weitere Kursanstiege.

🏢 Einzelwerte im S&P 500 & Nasdaq 100: SMCI, Nebius, Cava & Intel

Die Streuung im S&P 500 und Nasdaq 100 fällt an der US Börse heute besonders hoch aus:

🚀 Super Micro Computer (SMCI): Schießt um über 14 % nach oben. Eine prognostizierte Umsatzspanne von 14,5–15,5 Mrd. USD für das Folgequartal (Konsens: 11,68 Mrd. USD) dient als mögliches Signal für eine extrem starke Endnachfrage nach Server-Infrastruktur.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Nebius Group (NBIS): Legt um über 12 % zu, da Umsatz und EBITDA die Prognosen schlagen und die Skalierung der KI-Cloud hohe Margen sichert.

🥗 Cava Group (CAVA): Klettert um knapp 12 % nach einem EPS von 0,19 USD (Erwartung: 0,18 USD) und soliden Restaurant-Umsätzen.

💻 Intel (INTC): Das Aufstocken der Aktienemission auf 20 Mrd. USD führt kurzfristig zu einer möglichen Verwässerung von ca. 5 % je Aktie, verschafft dem Konzern jedoch möglichen finanziellen Spielraum für seine Foundry-Roadmap.

🎯 Fazit

Die Handelsphase an der US Börse zeigt ein klares Bild: Die im Rahmen liegenden US-Inflationsdaten reduzieren den Zinssorgendruck bei den Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100. Während traditionelle Software-Giganten eine Atempause einlegen, sorgt der Boom bei der KI-Infrastruktur für ein mögliches starkes Fundament bei Halbleitern. Solange die Marke von 30.000 Punkten im US100 verteidigt oder nachhaltig nach oben durchbrochen wird, bleiben mögliche neue Allzeithochs das primäre Szenario für die Bullen.

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❓ FAQ zu Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 und US Börse

Wie haben die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 auf die US-CPI-Daten reagiert?

Die Indizes eröffneten an der US Börse durchweg im Plus. Da die Teuerungsrate exakt den Prognosen entsprach, stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssatz-Pause der Fed im September als mögliches Hauptszenario.

Welche Branchen treiben den Nasdaq 100 derzeit an?

Vor allem Chiphersteller und Anbieter von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur (z. B. Super Micro Computer, Nvidia, Nebius) fungieren als mögliche Haupttreiber, während große Internet- und Softwarewerte kurzfristig konsolidieren.

Welche Marken sind für eine mögliche Trendfortsetzung im US100 wichtig?

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Schwelle von 30.000 Punkten gilt als mögliches Auslösesignal für Kursgewinne in Richtung der Zielzone von 30.800 Punkten.