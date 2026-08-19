Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 erholen sich: US Börse nach Rendite-Schock im Fokus 📊

Das Wichtigste in Kürze Finanzministerium stützt Anleihemarkt: Das US-Finanzministerium verdoppelt das Volumen seiner Staatsanleihen-Rückkäufe auf 4 Mrd. USD je Tranche, um den Renditeanstieg einzudämmen.

Moderna explodiert um +140 %: Positiv aufgenommene Studienergebnisse für einen Krebsimpfstoff beflügeln die Aktie; auch Estee Lauder (+16,7 %) und Target (+5,9 %) legen deutlich zu.

Tech-Sektor sucht Halt: Ein Rückgang der Renditen über die gesamte Kurve nimmt den Druck von den Bewertungen im Nasdaq 100 und schafft eine mögliche temporäre Bodenbildung.

Nach dem jüngsten Ausverkauf an der US Börse – der insbesondere den technologielastigen Nasdaq 100 belastete – zeigen die Märkte Anzeichen einer Erholung. Während stark steigende Anleiherenditen Wachstumsaktien unter Druck setzten, sorgt eine angekündigte Intervention des US-Finanzministeriums zur Liquiditätsunterstützung für Erleichterung bei den Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Finanzministerium stützt Anleihemarkt: Das US-Finanzministerium verdoppelt das Volumen seiner Staatsanleihen-Rückkäufe auf 4 Mrd. USD je Tranche, um den Renditeanstieg einzudämmen.

Moderna explodiert um +140 %: Positiv aufgenommene Studienergebnisse für einen Krebsimpfstoff beflügeln die Aktie; auch Estee Lauder (+16,7 %) und Target (+5,9 %) legen deutlich zu.

Tech-Sektor sucht Halt: Ein Rückgang der Renditen über die gesamte Kurve nimmt den Druck von den Bewertungen im Nasdaq 100 und schafft eine mögliche temporäre Bodenbildung. 🏛️ Eingreifen des US-Finanzministeriums: Entlastung für die US Börse 💵 Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichten zuletzt ein 19-Jahres-Hoch von 5,33 %, was die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu sicheren Staatsanleihen dämpfte. Um der Anspannung am Rentenmarkt entgegenzuwirken, kündigte US-Finanzminister Scott Bessent die Ausweitung des „Liquidity Support Buyback“-Programms an: Verdopplung der Transaktionsgrenze: Die Obergrenze je Rückkauftransaktion steigt von 2 Mrd. USD auf 4 Mrd. USD.

Fokus auf das lange Ende: Der Ankauf zielt primär auf langlaufende Staatsanleihen ab, um Liquidität bereitzustellen und den Renditedruck zu senken.

Zeitrahmen: Die Maßnahme tritt am 9. September in Kraft und läuft mindestens bis zum 4. November 2026. Da Wachstumsaktien im Nasdaq 100 stark von künftigen Ertragserwartungen abhängen, senken fallende Anleiherenditen den Diskontsatz und bieten eine mögliche Bewertungsstütze für den gesamten Markt. 📊 Corporate News: Gewinner im Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 🚀 Unternehmen Kursentwicklung Wesentliche Treiber & Ausblick Moderna ($MRNA) +140,0 % Erfolgreiche Phase-3-Studie für Krebsimpfstoff mit Keytruda; Zulassung für 2027 angestrebt. Estee Lauder ($EL) +16,7 % Q-Zahlen über Erwartungen, Margenprognose angehoben & Stellenabbau von 10.000 Jobs bestätigt. Target ($TGT) +5,9 % Q2-Gewinn je Aktie (4,11 USD) schlägt Prognosen; 2027er EPS-Ziel auf 9,90–10,90 USD angehoben. SK Hynix ($SKHY) +3,3 % Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 40 Billionen Won (~29 Mrd. USD) bis November. 🎯 Fazit Das Geschehen an der US Börse verdeutlicht, wie eng die Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 derzeit an die Dynamik der Zinsmärkte gekoppelt sind. Die angekündigten Anleiherückkäufe schaffen eine mögliche Entlastung bei den Kapitalkosten und stützen die Bewertungsmultiples im Tech-Sektor. In Kombination mit starken Einzelergebnissen zeigt sich der Markt nach dem jüngsten Abverkauf vorerst wieder widerstandsfähiger. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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