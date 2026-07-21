Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Halbleiter sorgen für einen Aufschwung

- 📈 US-Börse im Erholungsmodus: Nasdaq-Futures steigen um mehr als 1 % und führen die Aufwärtsbewegung an.
- 🤖 Halbleiter und KI im Fokus: Nvidia-Beteiligung an Nebius sowie die Erholung des Chipsektors stützen die Märkte.
- 📊 Quartalszahlen liefern Impulse: General Motors und 3M überzeugen mit starken Ergebnissen, während einzelne Unternehmen trotz Rekordumsätzen unter Druck geraten.
- 📈 US-Börse im Erholungsmodus: Nasdaq-Futures steigen um mehr als 1 % und führen die Aufwärtsbewegung an.
- 🤖 Halbleiter und KI im Fokus: Nvidia-Beteiligung an Nebius sowie die Erholung des Chipsektors stützen die Märkte.
- 📊 Quartalszahlen liefern Impulse: General Motors und 3M überzeugen mit starken Ergebnissen, während einzelne Unternehmen trotz Rekordumsätzen unter Druck geraten.
Die US Börse aktuell startet freundlich in den Handelstag. Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage kehren Käufer vor allem in den Technologie- und Halbleitersektor zurück. Positive Unternehmenszahlen, neue KI-Fantasie rund um Nvidia sowie Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgen für bessere Stimmung. Gleichzeitig beobachten Anleger aufmerksam die laufende Berichtssaison sowie die weitere Entwicklung der US-Konjunktur.
US Börse heute: Wall Street startet mit Kursgewinnen
Die US Börse heute zeigt sich zum Handelsauftakt deutlich fester. Die positive Stimmung zieht sich von den asiatischen Börsen über Europa bis an die Wall Street.
Besonders stark entwickeln sich die Technologieindizes:
- 📈 Nasdaq-Futures: mehr als +1 %
- 📊 Die wichtigsten US-Indizes legen insgesamt um bis zu 0,5 % zu.
Auslöser der Erholung ist vor allem eine Gegenbewegung im Halbleitersektor nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage.
🤖 Halbleiter und KI-Aktien führen die Erholung an
Die US Börse aktuell profitiert insbesondere von der Rückkehr der Anleger in den Technologiesektor.
Nach den jüngsten Rücksetzern greifen Investoren wieder bei Halbleiterunternehmen zu. Zusätzlich sorgt die Nachricht über eine Beteiligung von Nvidia an Nebius für positive Impulse im KI-Sektor.
Nebius gewinnt zum Handelsstart rund 6 %, nachdem Nvidia einen Anteil von 9,3 % an dem Unternehmen bekannt gegeben hat. Damit bleibt das Thema Künstliche Intelligenz einer der wichtigsten Wachstumstreiber an der Wall Street.
📊 Quartalszahlen bewegen die US Börse
Die laufende Berichtssaison sorgt erneut für deutliche Kursbewegungen.
🚗 General Motors überzeugt operativ
General Motors übertrifft sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten:
- 💰 Umsatz: 48 Milliarden US-Dollar (erwartet: 47 Milliarden US-Dollar)
- 📈 Gewinn je Aktie: 3,57 US-Dollar (erwartet: rund 3,20 US-Dollar)
Zusätzlich hebt das Unternehmen seine Jahresprognose an. Dennoch reagiert die Aktie zunächst kaum auf die positiven Zahlen.
🏭 3M liefert starke Ergebnisse
Auch 3M kann überzeugen:
- 📈 Gewinn je Aktie steigt auf 2,24 US-Dollar.
- 💵 Umsatz erreicht 6,5 Milliarden US-Dollar.
- 📊 Das Unternehmen erhöht zusätzlich seine Prognose für das Gesamtjahr.
Die Aktie gewinnt daraufhin rund 6 %.
🛡️ Northrop Grumman unter Druck
Trotz Rekordumsätzen reagiert die Börse negativ auf die Ergebnisse des Rüstungskonzerns.
Der Grund ist der Rückgang der operativen Marge von 13,8 % auf 10 %, woraufhin die Aktie um fast 8 % nachgibt.
💊 Eli Lilly verliert leicht
Eli Lilly steht nach einer Klage von Novo Nordisk wegen mutmaßlich unlauterer Marketingpraktiken unter Druck. Die Aktie verliert rund 1 %.
🌍 Geopolitik bleibt ein Unsicherheitsfaktor
Neben der Berichtssaison richten Anleger ihren Blick weiterhin auf die geopolitische Lage.
Positive Impulse kommen von Berichten über einen möglichen zehntägigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. Obwohl die Märkte die Erfolgsaussichten solcher Vereinbarungen vorsichtig bewerten, sorgt die Nachricht kurzfristig für etwas Entspannung.
Belastend wirken dagegen die neuen US-Zölle auf kanadische Produkte, die insbesondere Konsumgüter und Baumaterialien betreffen.
📉 Charttechnik: Nasdaq100 bleibt kurzfristig angeschlagen
Aus charttechnischer Sicht befindet sich der US100 weiterhin in einer breiten Konsolidierungsphase.
- 📊 Aktuelle Handelsspanne: 28.450 bis 30.900 Punkte
- 📉 Kurzfristiger Trend bleibt bärisch.
- 🎯 Eine wichtige Marke für die Verkäufer liegt im Bereich von 29.750 Punkten.
Obwohl die Unterstützung am unteren Rand der Handelsspanne zuletzt verteidigt wurde, bleibt das technische Bild kurzfristig angespannt.
🛢️ Rohölvorräte rücken in den Fokus
Zum Handelsschluss richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung der aktuellen API-Rohölvorräte.
Der Markt erwartet einen weiteren Rückgang der Lagerbestände um rund 0,5 Millionen Barrel. Die Daten könnten kurzfristig Einfluss auf die Ölpreise und damit auch auf die Stimmung an der US Börse heute nehmen.
📌 Fazit: US Börse aktuell profitiert von KI-Fantasie und starken Unternehmenszahlen
Die US Börse aktuell zeigt zum Handelsbeginn eine spürbare Erholung. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte profitieren von einer verbesserten Marktstimmung und positiven Nachrichten rund um den KI-Sektor. Gleichzeitig liefert die Berichtssaison mit starken Zahlen von General Motors und 3M wichtige Impulse. Dennoch bleiben geopolitische Risiken, neue Handelskonflikte und die kurzfristig angeschlagene Charttechnik des Nasdaq 100 Faktoren, die Anleger weiterhin im Blick behalten sollten.
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