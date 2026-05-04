Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Märkte unter Druck durch Öl & Geopolitik

Das Wichtigste in Kürze Dow Jones , S&P 500 & Nasdaq 100 leicht im Minus

, & leicht im Minus Ölpreise steigen über 111 USD ( Brent )

steigen über 111 USD ( ) Geopolitische Risiken nehmen zu

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Geopolitik belastet Märkte ⚠️ Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 starten schwächer in die neue Woche. Hintergrund sind zunehmende Spannungen rund um die Straße von Hormus, die aktuell die Marktstimmung dominieren. Während die Verluste bei den Aktienindizes moderat bleiben, zeigen andere Märkte deutlich stärkere Bewegungen: Ölpreise steigen spürbar, während Anleiherenditen anziehen. Für Anleger bedeutet das ein Umfeld steigender Unsicherheit. 📉 Key Takeaways Dow Jones , S&P 500 & Nasdaq 100 leicht im Minus

Ölpreise steigen über 111 USD ( Brent )

Geopolitische Risiken nehmen zu Nasdaq 100 im Fokus: Rally bleibt intakt, aber überhitzt 📊 Der Nasdaq 100 bleibt trotz aktueller Rücksetzer in einem starken Aufwärtstrend. Index nahe Allzeithoch

RSI signalisiert überkaufte Lage (~76)

Erste wichtige Unterstützung bei Fibonacci-Level Diese Konstellation zeigt: Die Aufwärtsdynamik ist noch intakt, aber kurzfristig anfällig für Korrekturen. Dow Jones & S&P 500: Vorsicht trotz stabiler Struktur 🌍 Auch Dow Jones und S&P 500 reagieren auf die geopolitischen Entwicklungen, halten sich jedoch vergleichsweise stabil. Die Unsicherheit rund um mögliche militärische Eskalationen sowie widersprüchliche Nachrichtenlagen sorgt für Zurückhaltung. Gleichzeitig bleibt die fundamentale Lage solide, was größere Kursverluste bisher begrenzt. Märkte im Überblick: Öl und Anleihen reagieren deutlich 🛢️ Während die Aktienmärkte moderat reagieren, zeigen andere Anlageklassen stärkere Bewegungen: Ölpreise steigen um rund 3 %

Brent über 111 USD

Anleiherenditen steigen im mittleren Laufzeitbereich Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark geopolitische Risiken aktuell in die Preisbildung einfließen. Unternehmensnews bewegen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 🚀 Einzelaktien sorgen für zusätzliche Dynamik: Berkshire Hathaway übertrifft Erwartungen, reagiert aber kaum

GameStop steigt stark nach Übernahmeangebot für eBay

Palantir im Fokus vor Quartalszahlen

Norwegian Cruise unter Druck wegen schwacher Prognose

Celcuity legt deutlich nach positiven Studiendaten zu Diese Nachrichten zeigen die weiterhin hohe Bedeutung von Unternehmensmeldungen für die Entwicklung von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Entwicklung von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 wird aktuell stark von geopolitischen Risiken geprägt. Während die Indizes stabil bleiben, sorgen steigende Ölpreise und Unsicherheit für Vorsicht. Kurzfristig bleibt die Lage volatil. Entscheidend wird sein, ob sich die Situation im Nahen Osten entspannt oder weiter eskaliert – dies könnte die Richtung der Märkte maßgeblich bestimmen. Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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