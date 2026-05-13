Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck nach PPI-Daten

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US-Märkte schwächer nach Inflationsschock 📉

Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 starten leicht schwächer in den Handelstag. Anleger reagieren nervös auf deutlich höher als erwartete Inflationsdaten aus den USA. Besonders die überraschend starke PPI-Inflation sorgt für neue Sorgen rund um die Zinspolitik der US-Notenbank.

Trotzdem bleibt die Stimmung an den Märkten insgesamt stabil, da gleichzeitig Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie starke Unternehmenszahlen für Unterstützung sorgen.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡

Inflationsdaten belasten die US-Indizes

Nvidia profitiert von China-Fantasie

Nasdaq 100 technisch weiter überkauft

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Inflation sorgt für Zurückhaltung 🌍

Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 reagieren empfindlich auf die neuen Inflationsdaten. Die Produzentenpreise (PPI) stiegen deutlich stärker als erwartet und erreichten den höchsten Stand seit Ende 2022.

Besonders kritisch sehen Anleger:

PPI steigt um 6 % gegenüber dem Vorjahr

Kerninflation ebenfalls deutlich höher

Energie- und Transportkosten ziehen stark an

Diese Entwicklung könnte den Druck auf die US-Notenbank erhöhen und Zinssenkungshoffnungen weiter nach hinten verschieben.

Nasdaq 100: Nvidia im Fokus der Anleger 🚀

Im Nasdaq 100 steht vor allem Nvidia im Mittelpunkt. Die Aktie startet deutlich stärker, nachdem CEO Jensen Huang gemeinsam mit Donald Trump nach China gereist ist.

Der Markt hofft auf positive Signale für:

Handelsbeziehungen zwischen den USA und China

Lockerungen im Technologiesektor

Neue KI-Investitionen

Der Nasdaq 100 bleibt damit stark von KI- und Tech-Aktien abhängig.

Dow Jones & S&P 500: Ölpreise und China-Treffen im Fokus

Auch der Dow Jones & S&P 500 beobachten gespannt das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping.

Neben geopolitischen Themen spielen steigende Ölpreise weiterhin eine wichtige Rolle. Neue Lagerdaten zeigen stärkere Rückgänge als erwartet, was die Sorge vor anhaltendem Inflationsdruck verstärkt.

Für den S&P 500 bleibt die Kombination aus Inflation, geopolitischen Risiken und hohen Bewertungen aktuell der wichtigste Belastungsfaktor.

Nasdaq 100: Technische Lage deutet auf mögliche Korrektur hin 📊

Technisch bleibt der Nasdaq 100 zwar im Aufwärtstrend, doch erste Warnsignale nehmen zu.

Wichtige Punkte:

RSI signalisiert seit Wochen überkaufte Lage

Käuferdynamik nimmt langsam ab

Widerstand rund um 29.200 Punkte im Fokus

Der Nasdaq 100 könnte damit kurzfristig anfälliger für Gewinnmitnahmen werden.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Unternehmenszahlen bewegen Einzelwerte

Die Berichtssaison sorgt weiterhin für starke Einzelbewegungen:

Ford steigt nach starken Zahlen deutlich

Alibaba profitiert von China-Hoffnungen

Quantum Computing fällt trotz Umsatzwachstum

Arteris überzeugt mit starkem KI-Geschäft

Diese Entwicklungen zeigen, dass der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 aktuell stark von Unternehmensmeldungen beeinflusst werden.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 befinden sich weiterhin in einer starken Marktphase, auch wenn die steigenden Inflationsdaten kurzfristig für Unsicherheit sorgen. Besonders der Technologiesektor bleibt der wichtigste Treiber der Rally.

Gleichzeitig mehren sich jedoch die Risiken: hohe Bewertungen, überkaufte technische Indikatoren und geopolitische Spannungen könnten jederzeit eine stärkere Korrektur auslösen. Solange die KI-Fantasie und positive Unternehmenszahlen dominieren, bleibt der langfristige Trend zwar bullish – kurzfristig dürfte die Volatilität aber weiter zunehmen.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!