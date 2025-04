Drei Märkte, die Sie nächste Woche im Auge behalten sollten (25.04.2025)

Die Entspannung im Handelskrieg war diese Woche ein wichtiger Faktor für die Marktschwankungen. Obwohl sich die Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den USA und China als verfrüht erwiesen haben, verzeichnen wir deutliche Gewinne an den US-Aktienmärkten, wobei die wichtigsten Wall-Street-Indizes ihren höchsten Stand seit dem 3. April erreichten und die Verluste im Zusammenhang mit den Zollankündigungen fast vollständig wieder wettgemacht haben.

In der kommenden Woche stehen mehrere wichtige Ereignisse an, darunter die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die Wahlen in Kanada am Montag und die geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan am Donnerstag. Es ist auch erwähnenswert, dass der 1. Mai zwar in vielen Ländern ein Feiertag ist, dies jedoch keinen Einfluss auf den Trading in den Vereinigten Staaten haben wird. Daher lohnt es sich, in der kommenden Woche USDCAD, JP225 und GOLD im Auge zu behalten.

USDCAD

Die Turbulenzen im Handelskrieg haben zu vorgezogenen Wahlen in Kanada geführt, die für den 28. April angesetzt sind. Mark Carney, der Vorsitzende der Liberalen Partei, hat nicht nur das Vertrauen der Öffentlichkeit angesichts der Drohungen aus den USA zurückgewonnen, sondern aktuelle Umfragen deuten auch auf einen möglichen Weg zu einer Mehrheitsregierung hin. Umgekehrt verspricht die Konservative Partei, die ebenfalls als Sieger hervorgehen könnte, erhebliche Steuersenkungen, was den Spielraum für Zinssenkungen einschränken könnte, und befürwortet eine sofortige Neuverhandlung des USMCA-Handelsabkommens. Während das Basisszenario auf einen Sieg der Liberalen hindeutet, der wahrscheinlich keine nennenswerten Schwankungen des CAD mit sich bringen wird, könnte ein unerwarteter Sieg der Konservativen zu einer weiteren Stärkung des kanadischen Dollars führen. Der USDCAD wird derzeit auf dem niedrigsten Stand seit November gehandelt.

JP225

Im Januar erhöhte die Bank of Japan die Zinsen auf 0,5 % – den höchsten Stand seit 17 Jahren. Obwohl zunächst eine weitere Straffung erwartet wurde, hat sich die Lage geändert. Die Inflation in Japan ist zurückgegangen, und der Handelskrieg hat den Yen als sichere Hafenwährung gestärkt. Ein stärkerer Yen und Kursverluste an der Wall Street haben sich negativ auf den japanischen Aktienmarkt ausgewirkt. Angesichts der Zurückhaltung bei weiteren Zinserhöhungen und der Möglichkeit eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sind die Chancen für eine Erholung des JP225 jedoch deutlich gestiegen. Die Entscheidung der BoJ wird am Donnerstag zu Beginn der asiatischen Handelssitzung bekannt gegeben.

GOLD

Gold war der größte Nutznießer des Handelskrieges und gewann auch aufgrund des sinkenden Vertrauens in den US-Dollar an Wert. Mit den aufkommenden Hoffnungen auf eine Deeskalation ist der Goldpreis jedoch von 3.500 USD auf 3.280 USD pro Unze gefallen. Während der Handelskrieg und die Unsicherheit weiterhin die wichtigsten Treiber für Gold sind, werden die US-Daten in der nächsten Woche eine wichtige Rolle spielen. Am wichtigsten wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag sein. Der letzte Bericht zeigte ein solides Beschäftigungswachstum, aber der April-Bericht könnte weniger stark ausfallen, was die Käufer stützen könnte. Sollten die Daten jedoch stark ausfallen und der Dollar zulegen, könnte sich die Korrektur der Goldpreise fortsetzen.

SO SEHEN SIEGER AUS!